Тен Хаг ответил на критику со стороны фанатов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о свисте болельщиков «дьяволов» в адрес команды после поражения в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:1).

Понимаю наших фанатов. Когда мы играем против «Пэлас», то обязаны побеждать, при всём уважении к оппоненту. Разумеется, подобные поражения заставляют переживать. Мы должны обрести стабильность, нам необходима серия побед.

Я могу назвать причины, но вы станете воспринимать это как оправдание. Нет оправданий.