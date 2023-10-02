Тен Хаг ответил на критику со стороны фанатов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказался о свисте болельщиков «дьяволов» в адрес команды после поражения в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:1).
Понимаю наших фанатов. Когда мы играем против «Пэлас», то обязаны побеждать, при всём уважении к оппоненту. Разумеется, подобные поражения заставляют переживать. Мы должны обрести стабильность, нам необходима серия побед.
Я могу назвать причины, но вы станете воспринимать это как оправдание. Нет оправданий.
Диалог был таким))))
-"я могу назвать причины, но вы станете востпринимать это как опраадание!"
Ну назовите же их!?
- "это из-за ДДХ!"
Так его же уже нет в команде!?
-"аааа,точно, это из-за Санчо, он плохо трениркется!"
Так его же отстранили от основв?!
-"аааа,да, извините, это из-за Маги! Он постоянно забивает не в те ворота!
Так он же травмирован, а мы всё равно проигрывает!?!!??
-"аааа, это из-за Роналду!"
Так он же вообще играет в Аравии!!!???
-" вот именно! Из-за этого мы и не можем победить!"....
ЭТХ нормальный тренер, но вот МЮ не его уровень наверное, уже и игроков под себя купил, и от "лишних" избавился, а МЮ продолжает штормить.....
Диалог был таким))))
-"я могу назвать причины, но вы станете востпринимать это как опраадание!"
Ну назовите же их!?
- "это из-за ДДХ!"
Так его же уже нет в команде!?
-"аааа,точно, это из-за Санчо, он плохо трениркется!"
Так его же отстранили от основв?!
-"аааа,да, извините, это из-за Маги! Он постоянно забивает не в те ворота!
Так он же травмирован, а мы всё равно проигрывает!?!!??
-"аааа, это из-за Роналду!"
Так он же вообще играет в Аравии!!!???
-" вот именно! Из-за этого мы и не можем победить!"....
ЭТХ нормальный тренер, но вот МЮ не его уровень наверное, уже и игроков под себя купил, и от "лишних" избавился, а МЮ продолжает штормить.....