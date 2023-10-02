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Тен Хаг ответил на критику со стороны фанатов

вчера, 08:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказался о свисте болельщиков «дьяволов» в адрес команды после поражения в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:1).

Понимаю наших фанатов. Когда мы играем против «Пэлас», то обязаны побеждать, при всём уважении к оппоненту. Разумеется, подобные поражения заставляют переживать. Мы должны обрести стабильность, нам необходима серия побед.

Я могу назвать причины, но вы станете воспринимать это как оправдание. Нет оправданий.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 07:39
Очень скорая.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:07
С лысым уже давно все ясно, стал подозревать его ещё на предсезонную, но думал, что исправится, а ведь правильно говорят, горбатого могила исправит!
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:23
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки случайно не его сестра. Та тоже любила выражаться в таком духе: "У нас есть неопровержимые доказательства, но мы их не можем показать."
kazakoff
kazakoff ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:37
Сейчас пока будут просматривать тренеров на замену, а когда за неделю играешь неудачно три игры ( как раз boxing day) это заставляет принимать меры, да и встряска должна помочь
kazakoff
kazakoff ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:32
Этот период добьёт руководство, если конечно игра и результат не наладится
Когда за неделю три матча неудачно проходит это надоедает
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 10:41
Почему Вы считаете что именно этот период сезона может вызвать увольнение главного тренера?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:40
Насколько скорой будет его отставка?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:39
Доиграется до своей скорой отставки.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:19
Тен Хаг отаетил на критику со стороны фанатов ....
Диалог был таким))))
-"я могу назвать причины, но вы станете востпринимать это как опраадание!"
Ну назовите же их!?
- "это из-за ДДХ!"
Так его же уже нет в команде!?
-"аааа,точно, это из-за Санчо, он плохо трениркется!"
Так его же отстранили от основв?!
-"аааа,да, извините, это из-за Маги! Он постоянно забивает не в те ворота!
Так он же травмирован, а мы всё равно проигрывает!?!!??
-"аааа, это из-за Роналду!"
Так он же вообще играет в Аравии!!!???
-" вот именно! Из-за этого мы и не можем победить!"....
ЭТХ нормальный тренер, но вот МЮ не его уровень наверное, уже и игроков под себя купил, и от "лишних" избавился, а МЮ продолжает штормить.....
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:09
Слова словами, а уже надо показывать делом Эрик
А то после Boxing day будешь искать другую работу
Гость
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