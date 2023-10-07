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Чемпионат мира 2030 может продлиться 44 дня

сегодня, 00:44

Чемпионат мира 2030 начнется 8 июня 2030 года.

Церемония празднования столетия турнира запланирована на 8-9 июня, тогда пройдут первые матчи Уругвая, Аргентины и Парагвая, они состоятся в Южной Америке.

Церемония открытия и матчи открытия мундиаля состоятся 13-14 июня. Первые встречи оставшихся команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая пройдут 15-16 июня.

На 21-22 июня запланированы вторые поединки всех сборных в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.

Финал чемпионата мира состоится 21 июля.

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Перевод с cope.es Фото: Сайт yaledailynews.com
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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 13:53
А слабо целый год играть?
112910415
112910415
сегодня в 12:40
это жадность, помноженная на маразм
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:19
Можно 4 года сделать. Чтоб вечный праздник.
Roger Young
Roger Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:07
пять баллов)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:59, ред.
2040 год....
Шёл 377-й день ЧМ по футболу....
Мы ведём наш репортаж с матча за выход в 1/8-ю стадию 19-й группы ЧМ...
Гвинея Бисау - Шри Ланка....
К сожалению единственный зритель не смог дать интервью...он пал...со словами "Когда же это закончится"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:33
"Шоу" на чаше весов окончательно перевесило "спорт".
протон
протон
сегодня в 10:28
Организовать чемпионат мира в старом формате с участием двух стран – интересная идея. Но у нас уже есть определенные планы на ЧМ-2030, и они связаны с южноамериканскими странами. Кристиано Роналду и Лионель Месси сейчас наверняка разочарованы, не попав в список стран-организаторов, но, надеюсь, они все же примут участие и покажут свои лучшие навыки.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 08:44
Это безумие!
idres
idres
сегодня в 08:01
Идиоты. Футболистам когда вообще отдыхать? Предсезонка полетит к чертям в клубах Вообще дичь творят....Деньги убили футбол окончательно
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 08:01
Мало травм, которые получили футболисты на старте сезона? Календарь и так сильно перегружен, куда еще больше то? Это бред.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:01
После того, как спорт и в частности футбол, стал инструментом политики,
интерес к крупным спортивным турнирам резко упал.
Чемпионат мира по футболу уже не воспринимается как праздник,
потому что этот праздник доступен не всем.
p4qum8gg73gr
p4qum8gg73gr
сегодня в 07:48
Инфантина никак не угомонится, всё ему бабла мало
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
сегодня в 07:46
Они сами не понимают что этим убивают футбол!
shlomo
shlomo
сегодня в 07:43
Так. Церемонию открытия проводим через три дня после финала. 44 дня мало, нужно увеличить до 60. Обязательно делаем выставочные матчи в Азии, Африке, и Новой Зеландии..... и думаем над дальнейшим расширением.
m7de3g9m5qaa
m7de3g9m5qaa
сегодня в 07:43
Такими темпами чемпионат мира 2034 рискует продлиться до 2035 года
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:40
По мне так церемонию открытия перед закрытием лучше провести!...:))))
3ton
3ton
сегодня в 07:03
После этих реформ в УЕФА и ФИФА у меня желание пропадает смотреть футбол.
Раньше я с нетерпением ЛЧ ждал , а сейчас это болото
Тоже самое ЧЕ стал
Лига Наций вообще не понятный и не нужный турнир.
Теперь добрались до ЧМ

Пусть создают Перес с Лапортой «суперлигу» .
Будет турнир по типу НХЛ.
Где игроки за сборные по праздникам играют
nubom
nubom
сегодня в 06:47
Чемпионат мира пошел пО миру...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:45
И доставку команд осуществлять не на самолетах, а на теплоходах)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:19
Турниры должны быть максимально короткими и компактными...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:49
Чемпионат мира - это праздник футбола - а праздник не должен превращаться в будни!
fgsjt5vn5n2s
fgsjt5vn5n2s
сегодня в 02:45
Маразм крепчал, деревья гнулись!
SSC Napoli
SSC Napoli ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:52, ред.
Для того чтобы фифа как можно больше денег высасало!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:30
И для чего это нужно было так растягивать .
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