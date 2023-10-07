Чемпионат мира 2030 может продлиться 44 дня

Чемпионат мира 2030 начнется 8 июня 2030 года.
Церемония празднования столетия турнира запланирована на 8-9 июня, тогда пройдут первые матчи Уругвая, Аргентины и Парагвая, они состоятся в Южной Америке.
Церемония открытия и матчи открытия мундиаля состоятся 13-14 июня. Первые встречи оставшихся команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая пройдут 15-16 июня.
На 21-22 июня запланированы вторые поединки всех сборных в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.
Финал чемпионата мира состоится 21 июля.
Шёл 377-й день ЧМ по футболу....
Мы ведём наш репортаж с матча за выход в 1/8-ю стадию 19-й группы ЧМ...
Гвинея Бисау - Шри Ланка....
К сожалению единственный зритель не смог дать интервью...он пал...со словами "Когда же это закончится"
Шёл 377-й день ЧМ по футболу....
Мы ведём наш репортаж с матча за выход в 1/8-ю стадию 19-й группы ЧМ...
Гвинея Бисау - Шри Ланка....
К сожалению единственный зритель не смог дать интервью...он пал...со словами "Когда же это закончится"
интерес к крупным спортивным турнирам резко упал.
Чемпионат мира по футболу уже не воспринимается как праздник,
потому что этот праздник доступен не всем.
интерес к крупным спортивным турнирам резко упал.
Чемпионат мира по футболу уже не воспринимается как праздник,
потому что этот праздник доступен не всем.
Раньше я с нетерпением ЛЧ ждал , а сейчас это болото
Тоже самое ЧЕ стал
Лига Наций вообще не понятный и не нужный турнир.
Теперь добрались до ЧМ
Пусть создают Перес с Лапортой «суперлигу» .
Будет турнир по типу НХЛ.
Где игроки за сборные по праздникам играют
Раньше я с нетерпением ЛЧ ждал , а сейчас это болото
Тоже самое ЧЕ стал
Лига Наций вообще не понятный и не нужный турнир.
Теперь добрались до ЧМ
Пусть создают Перес с Лапортой «суперлигу» .
Будет турнир по типу НХЛ.
Где игроки за сборные по праздникам играют