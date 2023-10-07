Чемпионат мира 2030 может продлиться 44 дня

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сегодня, 00:44

Чемпионат мира 2030 начнется 8 июня 2030 года.

Церемония празднования столетия турнира запланирована на 8-9 июня, тогда пройдут первые матчи Уругвая, Аргентины и Парагвая, они состоятся в Южной Америке.

Церемония открытия и матчи открытия мундиаля состоятся 13-14 июня. Первые встречи оставшихся команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая пройдут 15-16 июня.

На 21-22 июня запланированы вторые поединки всех сборных в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.

Финал чемпионата мира состоится 21 июля.