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Стал известен состав и расписание матчей молодёжной сборной России на сборе

вчера, 17:27

Опубликован состав молодёжной сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Бразилии.

В рамках сбора подопечные Ивана Шабарова сыграют 4 товарищеских матча с молодёжными командами местных клубов. Соперниками молодёжки будут «СКА Бразил» (12 октября), «Палмейрас» (13 октября), «Сантос» (14 октября) и «Ред Булл Брагантино» (16 октября).

Вратари: Богдан Москвичев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский («Енисей» Красноярск), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Илья Кирш («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Максим Шнапцев («Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал» Екатеринбург), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Иван Пяткин («Ротор» Волгоград), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба – «Краснодар»), Иван Иванов («Чертаново» Москва), Илья Родионов («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва).

Нападающие: Александр Чупаев («Динамо» Москва), Кирилл Никишин («Локомотив» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).

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Все комментарии
арсениум
арсениум
вчера в 20:07
ни одного спартаковца. лучшая академия страны.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:56
Надо хотя бы на сборы собраться.
Гость
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