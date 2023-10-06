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Стало известно, почему сборные России и Кении сыграют в Турции

вчера, 11:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КенияКения16.10.2023 в 19:00 Не начался

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал о выборе места проведения товарищеского матча со сборной России.

Мы не обсуждали варианты проведения товарищеского матча наших сборных в Кении или России, а сразу остановились на организации мероприятия в Турции.

Наша федерация выбрала Анталию и стадион Titanic Mardana Complex с целью организации сбора национальной команды. Именно по этой причине сборная Кении прилетит в Турцию заранее, 9 октября мы уже будем на месте, а команда России прибудет позже — после игры с Камеруном.

Напомним, матч сборных России и Кении состоится 16 октября, начало в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:12
главное, что волнующее свидание состоится !
Kosmos58
Kosmos58 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:32
Бабло побеждает добро, что не ясно?
lotsman
lotsman
вчера в 13:08
Кенийцам не надо длинный перелёт и нашим тоже. Выбрали середину.))
adekvat
adekvat
вчера в 13:06
Не сезон цены упали в Турции, по этому и решили там играть.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:23
Наверное правильное решение... хотя... если бы сыграли условно в Самаре, то я бы больше порадовался, да и болельщиков было бы в разы больше.
протон
протон
вчера в 12:08
А вообще - стадик на 7,5 тысяч. На нем много раз играли товарняки сборная Южной Кореи (5 раз), Польши, Исландии, Литвы, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Ганы, Катара и кучи африканских сборных. Кстати, арена также является резервной для Антальяспора.
m8p3w32pga5t
m8p3w32pga5t
вчера в 11:57
Зачем вам лететь? Могли бы и прибежать
Гость
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