Стало известно, почему сборные России и Кении сыграют в Турции

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал о выборе места проведения товарищеского матча со сборной России.

Мы не обсуждали варианты проведения товарищеского матча наших сборных в Кении или России, а сразу остановились на организации мероприятия в Турции.

Наша федерация выбрала Анталию и стадион Titanic Mardana Complex с целью организации сбора национальной команды. Именно по этой причине сборная Кении прилетит в Турцию заранее, 9 октября мы уже будем на месте, а команда России прибудет позже — после игры с Камеруном.