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Гвинея хочет сыграть со сборной России в следующем году

вчера, 15:11

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло заявил о желании провести товарищеский матч между сборными России и Гвинеи.

Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году.

Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет.

В рейтинге ФИФА Россия занимает 39-ю строчку, а Гвинея 81-ю.

Напомним, 12 октября сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Камеруна, а 16 октября со сборной Кении.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 07:43
Серьезная сборная
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 21:50, ред.
Гвинейцы захотели на халяву выиграть) не видать им этого, будет достойная ничья)))
KTS_16
KTS_16
вчера в 20:26
Есть ещё Гибралтар
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32, ред.
В очередь......
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:11, ред.
112910415
112910415
вчера в 16:58
всё больше крутых и авторитетных мечтают с нами играть !
Igo0rek
Igo0rek ответ b39ybugdvx8p (раскрыть)
вчера в 16:22
Есть еще страны БРИКС, в которые входят Китай, Индия и Бразилия, а в скором времени еще войдут ОАЭ и Саудовская Аравия. Из Европы по сути остались только Сербия и Венгрия)
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:18
Пусть играют с братьями, они же не хотели играть против Европы
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:01
Такими темпами годика через два будем играть со сборной Кротов с петровского газона.
b39ybugdvx8p
b39ybugdvx8p
вчера в 15:16
Теперь вся Африка с нами будет играть, теперь они братья
Гость
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