Гвинея хочет сыграть со сборной России в следующем году

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло заявил о желании провести товарищеский матч между сборными России и Гвинеи.

Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году.