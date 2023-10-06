Гвинея хочет сыграть со сборной России в следующем году

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло заявил о желании провести товарищеский матч между сборными России и Гвинеи.
Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году.
Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет.
В рейтинге ФИФА Россия занимает 39-ю строчку, а Гвинея 81-ю.
Напомним, 12 октября сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Камеруна, а 16 октября со сборной Кении.