В Федерации футбола Кении рассказали, почему решили сыграть с нашей сборной

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вчера, 11:07

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал, почему было принято предложение сыграть со сборной России.

Мы играем товарищеский матч с Россией в рамках контрольной встречи перед играми отборочного турнира чемпионата мира в ноябре. Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами.

Напомним, матч между сборными России и Кении состоится 16 октября в Турции. На стадионе Titanic Mardan, который вмещает 7 428 зрителей. Начало матча в 19:00 по московскому времени.