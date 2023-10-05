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В Федерации футбола Кении рассказали, почему решили сыграть с нашей сборной

вчера, 11:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КенияКения16.10.2023 Не начался

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал, почему было принято предложение сыграть со сборной России.

Мы играем товарищеский матч с Россией в рамках контрольной встречи перед играми отборочного турнира чемпионата мира в ноябре. Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами.

Напомним, матч между сборными России и Кении состоится 16 октября в Турции. На стадионе Titanic Mardan, который вмещает 7 428 зрителей. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:00
Зачем? Таджикистан – Россия, 0 : 0, 17 ноября 2022. Нашей нынешней сборной хоть бы не проиграть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:13
Бесплатного зерна в Африку завезли, вот нас и отблагодарят таким образом.
Вещий
Вещий
вчера в 11:51
Ну что сказать... мы уже "ведущая сборная"....:)))
112910415
112910415
вчера в 11:31
с ведущей сборной сыграть хоть кому хочется !
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:26
Деньги тоже сыграли свою роль.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:19
Для Кении со 103 места рейтинга ФИФА, соседствующей с Таджикистаном и Маврикием, это, конечно, игра с топ-сборной. Особенно если ей ещё заплатят за это, а, я подозреваю, заплатят.

Оставлю вопрос, зачем нашей сборной играть с футбольным карликом в турецком отеле, футбольным же чиновникам, на матч выделяются деньги и их можно попилить, думаю, правда где-то в этой области лежит.
Гость
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