В Федерации футбола Кении рассказали, почему решили сыграть с нашей сборной

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал, почему было принято предложение сыграть со сборной России.
Мы играем товарищеский матч с Россией в рамках контрольной встречи перед играми отборочного турнира чемпионата мира в ноябре. Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами.
Напомним, матч между сборными России и Кении состоится 16 октября в Турции. На стадионе Titanic Mardan, который вмещает 7 428 зрителей. Начало матча в 19:00 по московскому времени.
Оставлю вопрос, зачем нашей сборной играть с футбольным карликом в турецком отеле, футбольным же чиновникам, на матч выделяются деньги и их можно попилить, думаю, правда где-то в этой области лежит.
Оставлю вопрос, зачем нашей сборной играть с футбольным карликом в турецком отеле, футбольным же чиновникам, на матч выделяются деньги и их можно попилить, думаю, правда где-то в этой области лежит.