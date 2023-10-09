«Аякс» выдал свой худший старт сезона

1696832357

вчера, 09:19

«Аякс» проиграл « АЗ Алкмар» в матче 8-го тура чемпионата Нидерландов (1:2).

После первых 6 игр первенства у столичной команды 5 очков и 16-е место в таблице. Это худший старт за всю историю данного коллектива.

Помимо этого, «Аякс» не побеждает уже в 7 поединках подряд — 3 в Лиге Европы и 4 в Эредивизие.

«Аякс» потерпел поражение в 3 матчах подряд в Эредивизии впервые с 1999 года, в том году было 4 проигрыша подряд, что является антирекордом.