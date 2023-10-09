«Аякс» выдал свой худший старт сезона

«Аякс» проиграл «АЗ Алкмар» в матче 8-го тура чемпионата Нидерландов (1:2).
После первых 6 игр первенства у столичной команды 5 очков и 16-е место в таблице. Это худший старт за всю историю данного коллектива.
Помимо этого, «Аякс» не побеждает уже в 7 поединках подряд — 3 в Лиге Европы и 4 в Эредивизие.
«Аякс» потерпел поражение в 3 матчах подряд в Эредивизии впервые с 1999 года, в том году было 4 проигрыша подряд, что является антирекордом.
Поэтому можно сказать, что сейчас ничего назад не вернётся, наблюдается развал "Аякса" изнутри.
Поэтому можно сказать, что сейчас ничего назад не вернётся, наблюдается развал "Аякса" изнутри.