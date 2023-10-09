Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаНидерланды. Эредивизие 2023/2024

«Аякс» выдал свой худший старт сезона

вчера, 09:19

«Аякс» проиграл «АЗ Алкмар» в матче 8-го тура чемпионата Нидерландов (1:2).

После первых 6 игр первенства у столичной команды 5 очков и 16-е место в таблице. Это худший старт за всю историю данного коллектива.

Помимо этого, «Аякс» не побеждает уже в 7 поединках подряд — 3 в Лиге Европы и 4 в Эредивизие.

«Аякс» потерпел поражение в 3 матчах подряд в Эредивизии впервые с 1999 года, в том году было 4 проигрыша подряд, что является антирекордом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аякс
Перевод с talksport.com
ОфициальноАртета вошёл в список тренеров, выигрывавших у всех соперников в АПЛ
Вчера, 18:15 Фото
Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по числу побед
Вчера, 10:16
Мбаппе провёл четырёхсотый матч в профессиональной карьере
Вчера, 00:55
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в рамках АПЛ впервые с 2015 года
Вчера, 00:22
Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги
08 октября
Гайич — 3-й защитник, оформивший дубль за ЦСКА в РПЛ в XXI веке
08 октября
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:15
К этому шло, "Аякс" уже некоторое время сотрясали скандалы, и дальше, возможно, будет хуже, выдавили Мислинтата из команды, кучу женщин в руководство напихали под предлогом борьбы за равенство, отказались подписывать Сперцяна как "русского игрока", хотя Свен настаивал.

Поэтому можно сказать, что сейчас ничего назад не вернётся, наблюдается развал "Аякса" изнутри.
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:57
Аякс уже не тот
Нужно полностью пересмотреть подходы руководства, селекцию и тренера
А этот и следующий сезоны сделать перестроечными
izrafel
izrafel
вчера в 09:54
Если такое продолжится в следующих матчах, то есть вероятность смены тренера....
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 09:52
Не большой спад, такое бывает у легендарных клубов!
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 09:51
Всё очень печально для Аякса!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:44
Что происходит с Аяксом?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 