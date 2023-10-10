В ближайшее время «Реал» объявит о продлении контракта с Винисиусом

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вчера, 11:18

В ближайшее время «Реал» официально объявит о продлении контракта с нападающим сборной Бразилии . Презентация должна была пройти ещё на предыдущей неделе, но в связи с тем, что президент «сливочных» Флорентино Перес заболел коронавирусом, её было решено отложить до полного выздоровления руководителя.

По новому контракту отступные за Винисиуса составят 1 миллиард евро.

Бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его действующий контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Винисиус провёл 7 матчей, забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 150 миллионов евро.