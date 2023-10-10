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В ближайшее время «Реал» объявит о продлении контракта с Винисиусом

вчера, 11:18

В ближайшее время «Реал» официально объявит о продлении контракта с нападающим сборной Бразилии Винисиусом Жуниором. Презентация должна была пройти ещё на предыдущей неделе, но в связи с тем, что президент «сливочных» Флорентино Перес заболел коронавирусом, её было решено отложить до полного выздоровления руководителя.

По новому контракту отступные за Винисиуса составят 1 миллиард евро.

Бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его действующий контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Винисиус провёл 7 матчей, забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 150 миллионов евро.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:43
Прямо сейчас Серу Гирасси, может быть, хотя переоценивать футболистов из БЛ нельзя, как я много раз говорил.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:29
Кто их центральных нападающих является хорошим кандидатом на то, чтобы стать основным футболистом Реал Мадрида?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:27
Это очень важный шаг в сторону долгосрочного сотрудничества между футболистом и клубом.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:26
Наверное Перес принял мудрое решение и просто не оставил шансов на его переход.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:48
Вини будет в "Реале" ещё многие годы и выиграет с ним много трофеев. Главное - не жадничать, что он порой делает.

Вообще, "Реалу" сейчас нужен на будущее только (всё-таки) хороший ЦН, поэтому я смеюсь каждый раз с новостей про Мбаппе.

Перес, который берёт ЦН Хоселу за 500 тыс, не будет выкладывать 200 миллионов за не очень нужного для команды игрока, который известен своей скандальностью и любовью к самому себе на поле. В "Реале" же каждый игрок понимает, что он вносит свой вклад в успех, отсюда и великие победы.

Впрочем, ещё больше я смеюсь со слухов (и особенно с желания многих фанатов "Реала", особенно на сайте) про Холанна, которого "надо обязательно купить" и который при этом тоже каждый второй день раздаёт интервью, какой он великий и как он заслуживает ЗМ - и при этом переходит в стелс-режим в каждом важном матче. Перес ещё и за форварда-невидимку выложит рекордную сумму, ага))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:34
1лярд отступных показывает серьёзную заинтересованность Реала в Вини.
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