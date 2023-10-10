В ближайшее время «Реал» объявит о продлении контракта с Винисиусом

В ближайшее время «Реал» официально объявит о продлении контракта с нападающим сборной Бразилии Винисиусом Жуниором. Презентация должна была пройти ещё на предыдущей неделе, но в связи с тем, что президент «сливочных» Флорентино Перес заболел коронавирусом, её было решено отложить до полного выздоровления руководителя.
По новому контракту отступные за Винисиуса составят 1 миллиард евро.
Бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его действующий контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Винисиус провёл 7 матчей, забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 150 миллионов евро.
Вообще, "Реалу" сейчас нужен на будущее только (всё-таки) хороший ЦН, поэтому я смеюсь каждый раз с новостей про Мбаппе.
Перес, который берёт ЦН Хоселу за 500 тыс, не будет выкладывать 200 миллионов за не очень нужного для команды игрока, который известен своей скандальностью и любовью к самому себе на поле. В "Реале" же каждый игрок понимает, что он вносит свой вклад в успех, отсюда и великие победы.
Впрочем, ещё больше я смеюсь со слухов (и особенно с желания многих фанатов "Реала", особенно на сайте) про Холанна, которого "надо обязательно купить" и который при этом тоже каждый второй день раздаёт интервью, какой он великий и как он заслуживает ЗМ - и при этом переходит в стелс-режим в каждом важном матче. Перес ещё и за форварда-невидимку выложит рекордную сумму, ага))
Вообще, "Реалу" сейчас нужен на будущее только (всё-таки) хороший ЦН, поэтому я смеюсь каждый раз с новостей про Мбаппе.
Перес, который берёт ЦН Хоселу за 500 тыс, не будет выкладывать 200 миллионов за не очень нужного для команды игрока, который известен своей скандальностью и любовью к самому себе на поле. В "Реале" же каждый игрок понимает, что он вносит свой вклад в успех, отсюда и великие победы.
Впрочем, ещё больше я смеюсь со слухов (и особенно с желания многих фанатов "Реала", особенно на сайте) про Холанна, которого "надо обязательно купить" и который при этом тоже каждый второй день раздаёт интервью, какой он великий и как он заслуживает ЗМ - и при этом переходит в стелс-режим в каждом важном матче. Перес ещё и за форварда-невидимку выложит рекордную сумму, ага))