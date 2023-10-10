Генеральный директор «Спартака» высказался о контракте Джикии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с контрактом капитана «красно-белых» Георгия Джикии.
Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия — наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку». Вопрос о контракте не поднимался, но вернёмся к нему в нужный момент.
У Джикии со Спартаком контракт до конца этого сезона, а значит уже с первого января 2024 года Джикия имеет право вести переговоры и заключать контракт с любым клубом.
Получается, что у Спартак, если конечно он хочет сохранить Джикию, не так и много этого времени. А раз Спартак не торопиться, то скорее всего не рассчитывают на него в будущем, что мы и видис в этом сезоне.
Сейчас не будем обсуждать его игровые навыки, успехи и ошибки, просто взгляд со стороны на взаимоотношения Спартака и Джикии на сегодня.
А плохого на публику они друг про друга не скажут.
У Джикии со Спартаком контракт до конца этого сезона, а значит уже с первого января 2024 года Джикия имеет право вести переговоры и заключать контракт с любым клубом.
Получается, что у Спартак, если конечно он хочет сохранить Джикию, не так и много этого времени. А раз Спартак не торопиться, то скорее всего не рассчитывают на него в будущем, что мы и видис в этом сезоне.
Сейчас не будем обсуждать его игровые навыки, успехи и ошибки, просто взгляд со стороны на взаимоотношения Спартака и Джикии на сегодня.
А плохого на публику они друг про друга не скажут.