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Генеральный директор «Спартака» высказался о контракте Джикии

вчера, 12:34

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с контрактом капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия — наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку». Вопрос о контракте не поднимался, но вернёмся к нему в нужный момент.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:41
Никто от Джикии не избавляется, надо просто договориться о деньгах
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:17
Очередного негра подыскали,видимо.Поэтому Джикия уйдёт тихо и полюбовно,а всё остальное расскажет опосля.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:58
А когда наступит нужный момент?
У Джикии со Спартаком контракт до конца этого сезона, а значит уже с первого января 2024 года Джикия имеет право вести переговоры и заключать контракт с любым клубом.

Получается, что у Спартак, если конечно он хочет сохранить Джикию, не так и много этого времени. А раз Спартак не торопиться, то скорее всего не рассчитывают на него в будущем, что мы и видис в этом сезоне.

Сейчас не будем обсуждать его игровые навыки, успехи и ошибки, просто взгляд со стороны на взаимоотношения Спартака и Джикии на сегодня.
А плохого на публику они друг про друга не скажут.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:36
В немилость попал? Хотят открепить?
Гость
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