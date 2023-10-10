Генеральный директор «Спартака» высказался о контракте Джикии

Генеральный директор «Спартака» высказался о ситуации с контрактом капитана «красно-белых» .

Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия — наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку». Вопрос о контракте не поднимался, но вернёмся к нему в нужный момент.