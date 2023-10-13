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Осимхен получил травму в матче против Саудовской Аравии

вчера, 22:52
Саудовская АравияЛоготип футбольный клуб Саудовская Аравия2 : 2Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен получил травму в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии.

Форвард покинул поле из-за повреждения на 60-й минуте встречи. Однако ожидается, что травма Осимхена не окажется серьезной.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:27
Травма всегда плохо, но в данном случае вроде пишут, что все должно обойтись.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
Обидная травма в "товарнике", здоровья Виктору.
Гость
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