Осимхен получил травму в матче против Саудовской Аравии

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вчера, 22:52

Нападающий сборной Нигерии получил травму в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии.

Форвард покинул поле из-за повреждения на 60-й минуте встречи. Однако ожидается, что травма Осимхена не окажется серьезной.