Осимхен получил травму в матче против Саудовской Аравии

Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен получил травму в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии.
Форвард покинул поле из-за повреждения на 60-й минуте встречи. Однако ожидается, что травма Осимхена не окажется серьезной.
|Саудовская Аравия2 : 2Нигерия
|Матч завершен
Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен получил травму в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии.
Форвард покинул поле из-за повреждения на 60-й минуте встречи. Однако ожидается, что травма Осимхена не окажется серьезной.