У бывшего главного тренера «Лестера» Шекспира обнаружили рак

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вчера, 14:59

У экс-наставника «Лестера» диагностировали рак. Об этом сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на заявление Ассоциации тренеров Англии от имени тренера.

В «Лестере» выразили поддержку своему бывшему тренеру, а также его семье. Специалист поблагодарил за добрые пожелания, которые он получил, а также за уединение, которое ему и его семье было предоставлено в это трудное время.

Шекспир временно возглавил «лис» в феврале 2017 года после увольнения Клаудио Раньери. При Крэйге команда впервые в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, в марте его назначили тренером на постоянной основе. Однако уже в октябре Шекспира отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

В апреле 2023 года англичанин вернулся в «Лестер», став ассистентом главного тренера.