Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак покинул расположение сборной Швеции из-за травмы.
Александер Исак покидает мужскую сборную перед матчем квалификации к Евро. Форвард «Ньюкасла» прибыл на сбор национальной команды после воскресного матча с «Вест Хэмом» и прошёл медицинское обследование под присмотром врачей сборной Швеции. Обследование показало, что Александер Исак не готов к тому, чтобы принять участие в ближайших играх и пропустит матч квалификации к чемпионату Европы с Бельгией, который пройдёт в понедельник.
Напомним, 12 октября шведская национальная команда сыграет в товарищеском матче со сборной Молдавии. А 16 октября в матче квалификации к Евро-2024 встретится с Бельгией.
В текущем сезоне Исак провёл 10 матчей и забил 7 мячей.