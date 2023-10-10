Исак покинул расположение сборной Швеции

Нападающий «Ньюкасла» покинул расположение сборной Швеции из-за травмы.

Александер Исак покидает мужскую сборную перед матчем квалификации к Евро. Форвард «Ньюкасла» прибыл на сбор национальной команды после воскресного матча с «Вест Хэмом» и прошёл медицинское обследование под присмотром врачей сборной Швеции. Обследование показало, что Александер Исак не готов к тому, чтобы принять участие в ближайших играх и пропустит матч квалификации к чемпионату Европы с Бельгией, который пройдёт в понедельник.