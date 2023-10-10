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Исак покинул расположение сборной Швеции

вчера, 12:16

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак покинул расположение сборной Швеции из-за травмы.

Александер Исак покидает мужскую сборную перед матчем квалификации к Евро. Форвард «Ньюкасла» прибыл на сбор национальной команды после воскресного матча с «Вест Хэмом» и прошёл медицинское обследование под присмотром врачей сборной Швеции. Обследование показало, что Александер Исак не готов к тому, чтобы принять участие в ближайших играх и пропустит матч квалификации к чемпионату Европы с Бельгией, который пройдёт в понедельник.

Напомним, 12 октября шведская национальная команда сыграет в товарищеском матче со сборной Молдавии. А 16 октября в матче квалификации к Евро-2024 встретится с Бельгией.

В текущем сезоне Исак провёл 10 матчей и забил 7 мячей.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:42
Вот и не получится сыграть за сборную,жалко ,хороший нападающий.
idres
idres
вчера в 12:19
Очень многие футболисты прибывают в сборные уже травмированные. Вопрос уже наверное к мед персоналу клубов?
Гость
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