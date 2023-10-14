Скалони высказалася о возможном участии Месси в матче со сборной Перу

Главный тренер сборной Аргентины дал комментарий на тему возможного участия нападающего в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026. Игрок набирает форму после травмы, в матче с Парагваем (1:0) он вышел на поле на 53-й минуте.

В ближайшее время мы постараемся определить его состояние. У него есть ещё пара тренировок, чтобы попытаться увеличить количество минут на поле. На данный момент я не исключаю ни одного варианта. Он может сыграть с самого начала, выйти на замену или вообще остаться в запасе. Думаю, что для него было бы рискованно получить много игрового времени в прошедшей игре. Мы это обсуждали и пришли к единому мнению. Полагаю, что это было разумным решением.