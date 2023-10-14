Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

Скалони высказалася о возможном участии Месси в матче со сборной Перу

вчера, 08:57

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий на тему возможного участия нападающего Лионеля Месси в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026. Игрок набирает форму после травмы, в матче с Парагваем (1:0) он вышел на поле на 53-й минуте.

В ближайшее время мы постараемся определить его состояние. У него есть ещё пара тренировок, чтобы попытаться увеличить количество минут на поле. На данный момент я не исключаю ни одного варианта. Он может сыграть с самого начала, выйти на замену или вообще остаться в запасе. Думаю, что для него было бы рискованно получить много игрового времени в прошедшей игре. Мы это обсуждали и пришли к единому мнению. Полагаю, что это было разумным решением.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Главный тренер «Ариса» прокомментировал текущее состояние Кокорина
Сегодня, 11:48
Каземиро получил травму в составе сборной Бразилии
Вчера, 18:35
Тонали намерен лечиться от игровой зависимости
Вчера, 14:36
Осимхен получил травму в матче против Саудовской Аравии
13 октября
«Барселона» сообщила о травме защитника Алехандро Бальде
13 октября
ОфициальноУ бывшего главного тренера «Лестера» Шекспира обнаружили рак
12 октября
Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 11:34
Думаю, сыграет. Возможно, не полный матч.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:47
Сказал много, но не чего конкретного.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:45
Да лишь бы к финальной части чемпионата мира был в готов !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 