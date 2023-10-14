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Ивич — лучший тренер Российской Премьер-Лиги по итогам сентября

вчера, 11:11

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич признан лучшим тренером РПЛ по итогам сентября.

Специалист взял этот приз второй раз подряд. «Быки» лидируют в чемпионате.

Конкурентами рулевого были Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Сергей Юран («Пари НН») и Давид Деограсия («Оренбург»).

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 11:02
Сейчас закончатся игры сборной, и всё станет на свои места. Тут и Семак с Федотовым и Деограсия с Осинькиным. И даже Абаскаль рядом скачет, в кубке. Тут и станет ясно who is ху. По чесноку.. Только не верю я в судейство, особенно спартаковское. За спартак в обозримом прошлом судьи две игры выиграли у Краснодара, исключительно свистком. И Лапочкин начудил, и Левников.
Capral
Capral ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 19:45
У Зенита сильная атака, как и команда в целом. Но нужна срочная перезагрузка всех линий. Ну и конечно, Семак, в своей работе- должен что-то перестроить. Игру Зенита все изучили. Невозможно, все пять лет подряд играть по известному всем сценарию. У Спартака, атака, точно не слабее, чем у Зенита и Краснодара!!! Но атаку, какой бы мощной она не была- нужно грамотно направлять, а вот с этим, у КБ проблемы... Пятилетнее чемпионство Зенита ни у кого не вызывало сомнений. Команда смотрелась сильнее всех и по игре, и по составу. Питер, по праву был гегемоном. А вот лидерство Краснодара не выглядит безупречным, не все линии команды кажутся надежными...
ssspartak
ssspartak ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:30
Всё верно и всё по делу сказано про Ивича. Но выбор был здесь и сейчас, именно на сентябрь 2023г., а не по итогу другого времени. Поэтому так. Без оглядки на то, что играет за счет атакующей линии. Кстати у зенита может и по сильнее линия атаки. чем у Краснодара
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:24
И еле ноги унес в Грозном...
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:13
- У всех много эмоций, много доводов за и против Ивича, как лучшего тренера РПЛ...
- А давайте просто подождём матчей Краснодара с Зенитом, ЦСКА, Крыльями ... Вот тогда всё будет предельно ясно. А то - Краснодар обыграл Спартак. Ну и что? А с Факелом вничью сыграл. Как говорится, раз на раз не приходится...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:55
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:53
Вот поспорить тут с тобой - себе дороже.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:40
Ивич, Гончаренко, Абаскаль, Галактионов, Юран,...,..., пусть больно то не пыжатся!
Сергей Богданыч по итогам года один хрен завоюет пальму первенства, так сказать в упорной, бескомпромиссной борьбе титанов отечественного тренерского мостика.
И только Гёргич Ростовский может ему составить достойную конкуренцию.
stanichnik
stanichnik ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:04
Доброго Здоровья Сергеевич!
Победа Нижнего над Крыльями это игра октября, и она, эта победа, обязательно зачтётся Юрану, только уже в октябрьском опросе.
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:39
Значит, я неправильно Вас понял... В таком случае- приношу свои извинения, подождем до окончания сезона.

Желаю Здравствовать!
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:35
Привет! Насколько я понял, мы говорим об одном месяце - сентябре. А о чемпионстве кого-либо говорить вообще-то еще рановато...
Сейчас смотрю Зенит-Кайрат. Наши кудесники мяча летят 1:2
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 15:23
на данный момент соглашусь)краснодар был хорош) но думаю это временный успех и команда не удержит первое место, так как не опытна в таких делах и спад неизбежен, плюс я думаю будут потери зимой, в основном это про спецяна, но думаю уйдет и еще один два игрока основы в европу или азию. думаю в тройке закончат вторыми или третьеми
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:50, ред.
При всём уважении к Ивичу, Юран и Осинькин выглядят более достойными
кандидатами на приз лучшего тренера сентября. Их команды намного слабее по уровню и классу игроков Краснодара, и в обоих случаях - действительно большая тренерская заслуга в том, что команды этих тренеров находятся на высоких местах в турнирной таблице, показывая при этом и неплохую, грамотно поставленную игру, и игроки целиком отдаются борьбе, потому что эти тренеры создают хороший боевой настрой на игру.
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 14:46
Приветствую, Уважаемый!
Со многим согласен, кроме одного: вряд ли можно говорить о психологии победителя, после 11-ти туров. Главный критерий игры команды- весна, тогда и поглядим...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:40
Хорошо, что есть из кого выбирать. Меня впечатлил рывок Юрана из днища, но ещё больше, как он обыграл команду Осинкина, одного из претендентов. Состав НН тоже звёзд не хватает, но тут именно тренерская победа.
Игрокам надо было выполнить установку тренера и они выполнили ее. Это говорит об игровой дисциплине, что тоже заслуга Сергея.
Закончу тем с чего начал). Хорошо, что есть из кого выбирать. Радует.
nubom
nubom
вчера в 14:24
В человеке главное, не поступок, который он совершает, а намерение, с которым он производит это действие. Например, глубоко верующий человек в приеме пищи видит повод в очередной раз выразить благодарность Творцу. В футболе любой, даже самый эффектный финт, если он не приближает игрока к взятию ворот по сути своей - бессмыслен. Кордоба и Клаудиньо выходят на игру с одной целью – победить, но вот намерения у них разные: у первого – забить гол, а у второго - исключительно показать себя. Заслуга Владимира Ивича на мой взгляд, заключается в том, что он сумел привить команде психологию победителей и сплотить игроков для достижения единой цели.
С чем я его и поздравляю…
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 14:07
Извини, я сразу тебя не понял, прочел невнимательно, поэтому, мой ответ- получился несколько не в тему. Конечно, во всём с тобой согласен!
lotsman
lotsman
вчера в 13:35
    Capral
    Capral ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 13:31
    Ну, не совсем я с тобой согласен, и вот почему. Неубедительная игра соперников в ПЛ России- однозначно влияет на лидерство Краснодара. Но далеко не всегда и везде, именно этот фактор становится решающим. Так на пример, в 40-50-х годах, шла борьба между приблизительно равными соперниками- ДИНАМО, ЦДКА и Спартаком. В каждой из этих команд были футболисты европейского уровня!!! То-есть, по составу, команды были равны, и это- обозначало острейшую борьбу, в которой побеждал сильнейший!

    Или, в 70-х в 80-х, соперничали равные по классу соперники- динамовцы Киева, Тбилиси, Спартак. Сейчас же, Краснодар, выглядит- как лучший из худших. Совершенно без обид в сторону Краснодара- только констатация факта. Играй, сейчас, Краснодар в еврокубках, я уверен- ничего бы команда не добилась. А случайные чемпионы страны были и в СССР- Заря, Минск, Зенит...
    Чемпион- должен быть абсолютным, иначе, в его чемпионстве появляются сомнения... Краснодар не выглядит абсолютным, безоговорочным лидером.
    pomor45
    pomor45 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Семака в номинации на сентябрь не было совсем.
    pomor45
    pomor45 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Неубедительная игра соперников - это главная причина любого чемпионства в РПЛ. Уровень лидеров практически не растёт, особенно отечественного состава. Уровень остальных медленно подтягивается к лидерам. В результате уровень всего РПЛ выравнивается по направлению к середине. Чемпионом становится не тот, кто стал сильнее, а тот кто сумел наделать меньше ошибок.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:04
    Всё правильно. Ивич держит планку. Краснодар, под его руководством, лидирует.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 12:46
    Почему прокатили Осинькина?.... и кто голосовал непонятно.
    adekvat
    adekvat ответ ssspartak (раскрыть)
    вчера в 12:23
    А кто сказал что Семак тренер? Пастух ему наберут игроков, те играют как хотят, наиграются, ему новых наберут. Он их просто на поле выводит.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:19, ред.
    Ничего не имею против Ивича, его команда лидирует, показывает неплохой симпатичный футбол, хотя и не без изъянов. Но после того, как дважды подряд, лучшим тренером России признавался проходимец и ничтожество по фамилии шварц, для меня, эта номинация- обесценилась. Если непосредственно по Ивичу, то я неоднократно отмечал его тренерские ошибки в построении команды, и на мой взгляд, его команда, так же как и Спартак- играет исключительно за счет сильнейшей атакующей линии. В плане стретегии, или хотябы тактики, ничего особенного в работе серба не вижу. Однажды, я вспоминал, что комбинационный, привлекательный стиль Краснодара, первым из тренером- закладывал Муслин. Конечно, Ивич вносит свой вклад в развитие командной игры Краснодара, но основательного фундамента в игре команды не чувствуется... Никоим образом не умоляя достоинств Краснодара, но еще раз констатирую- лидерство быков, во многом обусловлено неубедительной игрой Зенита, Спартака и ЦСКА.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 11:59
    Все по делу. Вообще, я надеюсь Краснодар станет чемпионом. Галицкий это заслужил.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:50, ред.
    За чтооооо???

    Спартак победили за счёт индивидуального мастерства Кордобы и пенальти при абсолютно равной игре.

    Урал с помощью везения и автогола,Рубин вообще не команда сегодня.

    С Ахматом ничья, который потом Балтика обыграла.

    Осинькин возил армейцев и лишь левейший пенальти спас их от разгромного поражения.И все остальные матчи крылышек тренерские были, а не фарт.
    Осинькин, и всё тут.

    Ну и банда Осинькина в три раза дешевле по составу.
    ssspartak
    ssspartak ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 11:50
    В этот раз Семака нет даже в конкурентах))
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 11:47
    Хороший знак признания Успехов!!!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 11:34
    Странно, что не Семак)
    Гость
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