Ивич — лучший тренер Российской Премьер-Лиги по итогам сентября

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич признан лучшим тренером РПЛ по итогам сентября.
Специалист взял этот приз второй раз подряд. «Быки» лидируют в чемпионате.
Конкурентами рулевого были Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Сергей Юран («Пари НН») и Давид Деограсия («Оренбург»).
Спартак победили за счёт индивидуального мастерства Кордобы и пенальти при абсолютно равной игре.
Урал с помощью везения и автогола,Рубин вообще не команда сегодня.
С Ахматом ничья, который потом Балтика обыграла.
Осинькин возил армейцев и лишь левейший пенальти спас их от разгромного поражения.И все остальные матчи крылышек тренерские были, а не фарт.
Осинькин, и всё тут.
Ну и банда Осинькина в три раза дешевле по составу.
Спартак победили за счёт индивидуального мастерства Кордобы и пенальти при абсолютно равной игре.
Урал с помощью везения и автогола,Рубин вообще не команда сегодня.
С Ахматом ничья, который потом Балтика обыграла.
Осинькин возил армейцев и лишь левейший пенальти спас их от разгромного поражения.И все остальные матчи крылышек тренерские были, а не фарт.
Осинькин, и всё тут.
Ну и банда Осинькина в три раза дешевле по составу.
Или, в 70-х в 80-х, соперничали равные по классу соперники- динамовцы Киева, Тбилиси, Спартак. Сейчас же, Краснодар, выглядит- как лучший из худших. Совершенно без обид в сторону Краснодара- только констатация факта. Играй, сейчас, Краснодар в еврокубках, я уверен- ничего бы команда не добилась. А случайные чемпионы страны были и в СССР- Заря, Минск, Зенит...
Чемпион- должен быть абсолютным, иначе, в его чемпионстве появляются сомнения... Краснодар не выглядит абсолютным, безоговорочным лидером.
Или, в 70-х в 80-х, соперничали равные по классу соперники- динамовцы Киева, Тбилиси, Спартак. Сейчас же, Краснодар, выглядит- как лучший из худших. Совершенно без обид в сторону Краснодара- только констатация факта. Играй, сейчас, Краснодар в еврокубках, я уверен- ничего бы команда не добилась. А случайные чемпионы страны были и в СССР- Заря, Минск, Зенит...
Чемпион- должен быть абсолютным, иначе, в его чемпионстве появляются сомнения... Краснодар не выглядит абсолютным, безоговорочным лидером.