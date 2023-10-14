Ивич — лучший тренер Российской Премьер-Лиги по итогам сентября

1697271079

вчера, 11:11

Наставник «Краснодара» признан лучшим тренером РПЛ по итогам сентября.

Специалист взял этот приз второй раз подряд. «Быки» лидируют в чемпионате.

Конкурентами рулевого были Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Сергей Юран («Пари НН») и Давид Деограсия («Оренбург»).