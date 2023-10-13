Выпускники «Барсы» лучшие 3-й год кряду. В списках Golden Boy – 2 каталонца и лидер «Реала»

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вчера, 10:22

Ещё несколько игроков из АПЛ и представители лучших академий.

Гонка за приз Golden Boy стартовала. Определен окончательный список из 25 претендентов на получение награды. До вручения премии осталось чуть меньше двух месяцев – рассказываем, кто есть в списках и кто выигрывал приз в последние годы.

В списке обладателей 3 игрока «Барсы» – может появиться четвёртый

Впервые после учреждения награды в 2003 году футболист каталонцев получил её в 2007-м – это был Лионель Месси. Затем последовала длительная пауза, но две последние премии забирали игроки «блауграны». В 2021 году открытием явился Педри, быстро закрепившийся в стартовой обойме коллектива уже в 18 лет.

В следующий раз награду забрал его одноклубник Гави. Вдвоём они уже являются системообразующими элементами для «Барселоны» Хави. Что важнее – на этом успехи каталонской молодёжи могут не закончиться. Теперь место в списке номинантов занял Алехандро Бальде, 19-летний левый защитник испанского гранда.

Впервые молодой латераль появился на поле в составе главной команды в сентябре 2021-го – отыграл несколько матчей, выходя на замену. Но полностью в основную обойму влился к сезону-2022/23. И быстро завоевал место в старте – в итоге забил гол и отдал 6 ассистов в 33 матчах чемпионата. Сейчас воспитанник «сине-гранатовых» обрастает мышцами, перенимает опыт более опытного коллеги по амплуа Маркоса Алонсо и расширяет функционал – переходит от роли крайнего защитника к амплуа латераля и полностью покрывает бровку при игре в 3 центральных защитника.

Кстати, сюда же можно было бы отнести молодого полузащитника Хави Симонса – 20-летний голландец является игроком ПСЖ и выступает за «Лейпциг» на правах аренды, но прошёл-то он через систему «блауграны» – впитал каталонскую ДНК, после чего подписал контракт с французским грандом и теперь дозревает в подходящем для этого коллективе (до этого была аренда в ПСВ ).

Беллингем и Мусиала готовы расправить крылья

Пожалуй, именно эти двое – фавориты приза. Здесь сходится всё – и возраст, и статус их команд, и влияние самих футболистов на игру своего клуба. Немецкий полузащитник добрался до основы «Баварии» ещё в сезоне-2020/21, а к этому моменту стал краеугольным камнем для мюнхенцев. Игроки «Баварии» не ограничены своей позицией и могут создавать хаос, наполняя разные зоны – поэтому в коллектив быстро вписался форвард-универсал Харри Кейн. И поэтому адаптировавшийся к требованиям немецкого гранда Мусиала – топ-исполнитель, задающий темп атакам мюнхенцев. Его 12 голов и 13 ассистов в минувшем чемпионате – наглядная демонстрация уровня 20-летнего хавбека.

Джуд, по сравнению с тем же Мусиалой, провёл в европейском гранде в разы меньше времени – всё же состав «Реала» он пополнил лишь этим летом. Но погоду может сделать скорость его адаптации. Уже сейчас англичанин – незаменимый элемент для Карло Анчелотти. Он точно так же руководит продвижением мяча – причём не только передачами, но и насыщением зон. Хавбек отлично чувствует себя под давлением, поэтому может протащить мяч самостоятельно. И самое главное – этим его роль в «Реале» не ограничивается. Пока «сливочные» остаются без профильного топ-форварда, его функции исполняет Беллингем. 20-летний исполнитель отметился уже 8 голами за 8 матчей Ла Лиги (в последнем матче – дубль) – с этим показателем он лучший бомбардир не только мадридцев, но и всего чемпионата. При таком стремительном прогрессе и приличном прошлом сезоне за «Боруссию» конкурентов у него почти нет.

Молодёжь сверкает в больших клубах

Не только Джамал и Джуд играют в европейских грандах – просто их влияние на свои команды на принципиально ином уровне. Недалеко от двух алмазов по уровню таланта отстал другой немецкий полузащитник – Флориан Вирц. Он проводит очередной сезон в статусе лидера «Байера». За основу «фармацевтов» он играет вот уже 5-й сезон. Почти сразу вышел на неплохой уровень результативности, после 5+6 и 7+10 по системе «гол+пас» немного просел. Виной тому длительное восстановление после разрыва крестообразной связки. В январе-2023 он вернулся в обойму – и продолжает прогрессировать. В текущем чемпионате по итогам 17 матчей – гол и 3 ассиста.

С Туманного Альбиона есть сразу несколько кандидатов. Эван Фергюсон заходит в группу лидеров «Брайтона» – и уже отметился 4 голами за 8 матчей АПЛ -23/24. Неожиданно решили отдать должное позиции центрального защитника – не такой яркой, но несомненно важной. Так, в списке оказался Леви Колуилл из «Челси». Важно, что посреди хаоса в лондонском клубе их воспитанник удерживает место в стартовом составе. Ещё в числе кандидатов на звание Golden Boy – датчанин Расмус Хёйлунд. С одной стороны, страйкер отлично проявил себя в «Аталанте» и даже под руководством требовательного Гасперини был одним из лучших – а теперь сделал шаг вперёд в карьере и пополнил состав МЮ . С другой, в первых 5 матчах чемпионата за «Юнайтед» Расмус так и не забил. Конечно, это только начальный отрезок – к тому же спад испытывают все в клубе. Такую ситуацию молодой и неопытный новичок топ-клуба вряд ли способен переломить. Но это уже не позволяет идти наравне с фаворитами премии.

Инкубаторы звёзд в действии

Особняком стоит система «Ред Булл» – «Зальцбург» и «Лейпциг». Номинально от этих команд – 3 игрока: Хави Симонс, Лукас Гурна-Дуа и Беньямин Шешко. На деле первый соприкоснулся с этой системой лишь этим летом, второй – в прошлое межсезонье. И только словенский форвард находится в знаменитой вертикали с 2019 года.