Стал известен окончательный список из 25 претендентов на награду Golden Boy

Опубликован финальный список кандидатов из 25 человек на получение приза Golden Boy — лучшему молодому футболисту года в Европе.
Церемония награждения пройдёт 4 декабря в Турине.
Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антонио Силва («Бенфика»), Алехандро Бальде («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»), Леви Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкеж («Борнмут»), Артур Вермирен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Лукас Гурна-Дуа («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Зайре Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Энди Диуф («Ланс»), Арда Гюлер («Реал»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Жоау Невеш («Бенфика»), Ламин Ямаль («Барселона»).
А вот Джамал наоборот, привел Баварию к чемпионству!
Но в новом сезоне Джуд выдает просто космическую стату, а вот Джамал пока не набрал оборотов!
А вот Джамал наоборот, привел Баварию к чемпионству!
Но в новом сезоне Джуд выдает просто космическую стату, а вот Джамал пока не набрал оборотов!