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Стал известен окончательный список из 25 претендентов на награду Golden Boy

вчера, 09:10

Опубликован финальный список кандидатов из 25 человек на получение приза Golden Boy — лучшему молодому футболисту года в Европе.

Церемония награждения пройдёт 4 декабря в Турине.

Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антонио Силва («Бенфика»), Алехандро Бальде («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»), Леви Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкеж («Борнмут»), Артур Вермирен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Лукас Гурна-Дуа («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Зайре ЭмериПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Энди Диуф («Ланс»), Арда Гюлер («Реал»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Жоау Невеш («Бенфика»), Ламин Ямаль («Барселона»).

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12 октября
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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:49
факт
что один, что другой - просто работа журналистов
о ком то надо говорить же им
хоть о ком то
..до следующего мощного скандала
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 13:15
Вряд ли они оба даже в топ-500 попадут.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:47
Мусиала хорош.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:39
Джуд Беллингем («Реал»)
izrafel
izrafel
вчера в 11:00
Много талантливых. Даже интересно кто победит.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:43
Зачем нам эти списки? Победитель и так известен
Futurista
Futurista
вчера в 10:32
Что за "Golden Boy"?, ущемление гендеров?)..должно быть хотя бы нейтральное "Golden Young"...куда смотрит европейская общественность?)...непонятно...
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:04
Как по мне то два основных претендента это Джуд и Джамал. Джуд долго вел Боруссию к чемпионству и пока он был в строю, Дортмундцы были первыми,а как Джуд вылетел, дела у клуба пошли вниз....
А вот Джамал наоборот, привел Баварию к чемпионству!
Но в новом сезоне Джуд выдает просто космическую стату, а вот Джамал пока не набрал оборотов!
apqrks9b7ddc
apqrks9b7ddc
вчера в 09:46
Белингем выиграет без вариантов
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 09:42
Жаль,Захарян а и Пиняева нет...
Пунт
Пунт
вчера в 09:15
Джуд
Гость
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