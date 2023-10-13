Сон – лучший в АПЛ. Оставил за спиной конкурентов из «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Ньюкасла»

1697213103

вчера, 19:05

Забрал награду лучшему игроку сентября.

Перед экспертами был не такой уж тяжелый выбор, когда понадобилось определить лучшего игрока в АПЛ по итогам сентября.

Сону не надо осваиваться на острие

«Тоттенхэм» здорово выходит из непростой ситуации. Провальный предыдущий сезон и перформансы Антонио Конте оставили глубокий след, о котором все хотели поскорее забыть. Летом к этому добавился переход Харри Кейна в «Баварию» — «шпоры» остались без элитного бомбардира-универсала.

Но Анге Постекоглу потрудился на славу – лондонцы в кратчайшие сроки перестроились на новую модель и заиграли легко. Коллектив и австралийский менеджер только притираются друг к другу – и на этом отрезке положительные эмоции крайне важны. Новому тренеру, среди прочего, пришлось искать альтернативу на острие. Ришарлисон его не убедил – зато необходимый эффект принёс Сон Хын-Мин. Профильный вингер и при Кейне в команде часто менялся с ним позициями. Всё потому, что англичанин любил уходить в глубину для подыгрыша. Так что проблем с адаптацией к новой позиции у футболиста не было.

Важнее всего то, что включался Сон в самые необходимые для коллектива моменты. В 4-м туре против «Бернли» он оформил хет-трик. Сначала вернул равенство на табло на 16-й минуте («бордовые» вели 1:0), затем довёл до разгромного. Итоговый счёт – 5:2.

Ещё важнее его дубль в лондонском дерби, причём оба гола Сон забивал в момент, когда «Арсенал» вёл в счете. Его мячи принесли «Тоттенхэму» ничью. И сейчас коллектив – во многом благодаря новоиспечённому форварду – лидирует в таблице АПЛ .

Эрлинг забил столько же, но не сравнится по важности действий

Когда речь заходит о конкурентах на награду игроку месяца, Эрлинг – в числе первых, кого называют. Норвежец и правда не сбавляет темп. В прошлом чемпионате он показал впечатляющий результат в 36 голов за 35 матчей. Теперь по прошествии 8 туров у него в активе – 8 мячей. Как и Сон Хын-Мин, в сентябре Холанд забил 5 раз.

Но здесь надо учитывать значимость голов. По одному взятию ворот с «Ноттингемом» и «Вест Хэмом» — они не становились для «горожан» решающими. С этой точке зрения в актив молодому страйкеру можно занести разве что игру против «Фулхэма» — хет-трик и голевая передача.

При этом корейский полузащитник включался в топ-матчах – с «Арсеналом» играть было крайне тяжело, это один из главных претендентов на титул в новом сезоне. А «шпоры» отбирают у этого гиганта очки – и всё благодаря дублю Сона.

Матч «Сити» с «канонирами» проходил уже в октябре и в зачёт не шёл, но в нём проявилась разница между Эрлингом и футболистом «шпор» — норвежец в принципиальнейшем столкновении попросту потерялся.

Обошёл разыгравшегося Салаха

Египтянин быстро нашёл нить взаимопонимания с новыми партнёрами по группе атаки – и снова засверкал. В первом туре его ассист на гол Диаса принёс «красным» ничью. Затем победный мяч с «Борнмутом» и асист на победный гол Нуньеса «Ньюкаслу». Но всё это летом – а в сентябре концентрация важных действий снизилась.

Мохамед оформил ассистентский дубль в матче против «Вулверхэмптона», затем с пенальти забил «Вест Хэму». А вот в очном противостоянии с «Тоттенхэмом» остался без результативных действий – Сон тем временем забил.

К слову, 31-летнему вингеру точно не стоит этому расстраиваться – он сохраняет высокий уровень в самой интенсивной лиге мира. Мохамед летом мог отправиться в Саудовскую Аравию зарабатывать деньги – но остался. И остаётся стабильным на протяжении последних сезонов.

Да, чемпионат-17/18 был на порядок ярче. Но такие получаются один раз из тысячи. А Салах после этого продолжил делать разницу в атаке. Трижды в последующих пяти сезонах забивал больше 20 мячей в чемпионате. В предыдущем вновь выбил планку в 30 результативных действий за сезон. И судя по старту текущей кампании, останавливаться не собирается.

Уоткинс, Нету и Боуэн не выдерживают сравнения

Исполнители около-топ-эшелона держат марку, хотя и не могут выиграть конкуренцию у Салаха или Холанда. Эти номинанты хорошо вкатились в осенний отрезок, если судить по результативным действиям. Но они не становились ключевыми для их команд.

Педру Нету давно играет в «Вулверхэмптоне» — лучшим для него стал сезон-20/21, за которым последовал спад. Сейчас 23-летний португалец наращивает темп. В начале месяца «волки» уступили «Кристал Пэлас», но смогли забить дважды – в обоих случаях ассистировал молодой вингер. Следом – тоже ничего не решающий результативный пас с «Ливерпулем». И гол «Лутону» – вот он принёс «Хэмптону» ничью. Правда, если бы удалось отличиться с «Ман Сити», то и разговор был бы совсем иной.

Олли Уоткинс нашёл себя в составе «Астон Виллы» и вот уже 3 сезона к ряду забивает больше 10 мячей за чемпионат. Текущий сезон вполне может стать четвёртым – уже 4 гола за 8 матчей, ещё и 4 ассиста. Да и мячи его принесли много пользы. Хет-трик в ворота «Брайтона» — Олли сначала вернул равенство на табло, а затем вывел «львов» вперёд. Ещё один мяч – в ворота «Челси», победный.

Джеррод Боуэн настолько же хорош в «Вест Хэме», как Уоткинс – в «Вилле». Стабильно больше 10 очков по системе гол+пас в последние 3 сезона, заход на улучшение прошлогодних показателей. Однако точно так же, как и в случае с Нету – ничего не значащий гол «Ливерпулю» мешает бороться за награду. Но голы «Лутону» и «Шеффилду» позволили «молотобойцам» набрать очки.