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ПСЖ сделает окончательное предложение о продлении контракта с Мбаппе

вчера, 16:46

ПСЖ хочет сохранить в своём составе нападающего Килиана Мбаппе.

Парижский клуб готов сделать форварду окончательное предложение о продлении контракта со сниженной суммой отступных.

«Реал» следит за ситуацией вокруг Мбаппе, чтобы определиться, стоит ли подписывать француза.

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Все комментарии
Черепушкин
Черепушкин
вчера в 19:17
Эта парочка напоминает двух любовников, которые никак не могут разойтись... Одному нравится процесс и он всё время говорит: "Ну может ещё разок этого самого, ну последний самый...", а другая вроде и не хочет, но за деньги можно ещё разок. А потом и на разок никому не нужна... Ну или только на разок)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:09
ПСЖ сделает окончательное предложение, а потом окончательное преокончательное, а затем окончательное преокончательное преокончательное, на которое Мбаппе окончательно преокончательно согласится.

И только Перес, глядя на эту французо-катарскую ромашку, будет продолжать ждать, надеяться и верить, не принимая, что его используют как подсадную утку для охоты совсем на другую.

П. С. Интересно будет посмотреть, признает ли когда-нибудь Флорентино, что такого тёртого кукловода самого используют как ребёнка.
shlomo
shlomo
вчера в 18:30
Когда же уже закончится этот сериал.... уже немного напрягает читать о черепашке.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:25
Очередное окончательное предложение.
Вот я угарну, если выяснится что Перес доплачивает Аль-Нассери, чтобы те провоцировали Лягушенка)
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ v8y8pjm3jjhy (раскрыть)
вчера в 18:18
Не факт. Мбаппе уже однажды выбрал деньги вместо приза, с чего бы ему менять отношение к жизни? Попылит в ПСЖ ещё пять-шесть лет, да и свалит доигрывать в Аравию или МЛС.
v8y8pjm3jjhy
v8y8pjm3jjhy
вчера в 18:04
Рано или поздно он окажется в Реале
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:33
Что ,еще не закончилась эта катавасия с контрактом Мбаппе !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:29
Реал, только Реал.
Надеюсь, он сделает правильный выбор.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:26
- Чего тебе надобно, Мбаппе?
- Не хочу быть миллионером. Хочу быть миллиардером!
Эх, не читал Мбаппе сказку "О рыбаке и рыбке", ох не читал...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:19
Перес : Ну как эффектно, предводитель??.. Мбаппе : Да, я остаюсь в Париже ещё на 40 лет.. А-ха-ха-ха.. 🤭..
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:14
Килиан уже на чемоданах,Реал зовёт!
lotsman
lotsman
вчера в 17:04
Как, они до сих пор ещё не определились?!)
shur
shur
вчера в 17:03, ред.
...мы следим!!!
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