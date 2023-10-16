ПСЖ сделает окончательное предложение о продлении контракта с Мбаппе

ПСЖ хочет сохранить в своём составе нападающего Килиана Мбаппе.
Парижский клуб готов сделать форварду окончательное предложение о продлении контракта со сниженной суммой отступных.
«Реал» следит за ситуацией вокруг Мбаппе, чтобы определиться, стоит ли подписывать француза.
И только Перес, глядя на эту французо-катарскую ромашку, будет продолжать ждать, надеяться и верить, не принимая, что его используют как подсадную утку для охоты совсем на другую.
П. С. Интересно будет посмотреть, признает ли когда-нибудь Флорентино, что такого тёртого кукловода самого используют как ребёнка.
И только Перес, глядя на эту французо-катарскую ромашку, будет продолжать ждать, надеяться и верить, не принимая, что его используют как подсадную утку для охоты совсем на другую.
П. С. Интересно будет посмотреть, признает ли когда-нибудь Флорентино, что такого тёртого кукловода самого используют как ребёнка.