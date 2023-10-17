Полузащитник сборной России Глебов подвёл итоги матча с Кенией

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов подвёл итоги товарищеского матча со сборной Кении.
Достаточно вязкая игра получилась. Я думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает. Когда у тебя есть одно решение, а мяч подскакивает в последний момент. В итоге игра была без моментов.
В первом голе была передача на Диму Баринова, а мяч подскакивает в последний момент. И человек там сзади бежит. Но поле для всех одинаковое. Наверное, нужно было нам подстроиться под это поле. Всё, что было в середине, было достаточно опасненько.
Также Глебов сравнил сборные Камеруна и Кении.
Наверное, сборная Камеруна была более сильной индивидуально.
Забавно было наблюдать желание наших показать скоростные качества супротив кенийцев!
С самоуверенностью, достойной лучшего подражания, проходил эксперимент, в конце концов все стало на свои места - к середине первого тайма стало ясно и нашим сборникам, ребята с теплого континента более скоростные.
В целом - печалька, а не игра.
Забавно было наблюдать желание наших показать скоростные качества супротив кенийцев!
С самоуверенностью, достойной лучшего подражания, проходил эксперимент, в конце концов все стало на свои места - к середине первого тайма стало ясно и нашим сборникам, ребята с теплого континента более скоростные.
В целом - печалька, а не игра.
Может вам имеет смысл кирпичом попробовать поиграть? Глядишь, не так подскакивать будет и саму Кению сможете обыграть!
Может вам имеет смысл кирпичом попробовать поиграть? Глядишь, не так подскакивать будет и саму Кению сможете обыграть!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1363156/glebov-danil 17.10.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1363156/glebov-danil 17.10.2023