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Полузащитник сборной России Глебов подвёл итоги матча с Кенией

вчера, 09:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб КенияКенияМатч завершен

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов подвёл итоги товарищеского матча со сборной Кении.

Достаточно вязкая игра получилась. Я думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает. Когда у тебя есть одно решение, а мяч подскакивает в последний момент. В итоге игра была без моментов.

В первом голе была передача на Диму Баринова, а мяч подскакивает в последний момент. И человек там сзади бежит. Но поле для всех одинаковое. Наверное, нужно было нам подстроиться под это поле. Всё, что было в середине, было достаточно опасненько.

Также Глебов сравнил сборные Камеруна и Кении.

Наверное, сборная Камеруна была более сильной индивидуально.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:41, ред.
А меня просто очаровывает "современный переход от обороны к нападению(я бы сказал точнее-к НЕНАПАДЕНИЮ!)",я сперва считал количество мелких перепасов между вратарём и свободными от давления защитниками,но вскоре устал(в среднем,без атаки соперника-четыре-пять,при противодействии соперника-3,или две передачи! Вот и делай тут выводы!),а когда проснулся-свисток на перерыв...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:46
Подскакивай вместе с мячом и будет тебе счастье!
sergey19881019
sergey19881019 ответ k3an9cmvtemf (раскрыть)
вчера в 10:42
Спасибо. Исправили.
936a8sgt25k8
936a8sgt25k8
вчера в 10:34
Постояльцы отеля походу с бокалами коктейля в руках от души поржали на своих шезлонгах над шоу "двадцать два 14ка и подскакивающий мяч"
adekvat
adekvat
вчера в 10:26
Наверное, нужно было нам подстроиться, сказанул
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:23
Кения смотрелась на порядок лучше!
Забавно было наблюдать желание наших показать скоростные качества супротив кенийцев!
С самоуверенностью, достойной лучшего подражания, проходил эксперимент, в конце концов все стало на свои места - к середине первого тайма стало ясно и нашим сборникам, ребята с теплого континента более скоростные.
В целом - печалька, а не игра.
urw4fp3vcxku
urw4fp3vcxku
вчера в 10:03
мяч подскакивает... мяч подскакивает в последний момент...а мяч подскакивает в последний момент
Может вам имеет смысл кирпичом попробовать поиграть? Глядишь, не так подскакивать будет и саму Кению сможете обыграть!
k3an9cmvtemf
k3an9cmvtemf
вчера в 09:59
сборной Росси
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1363156/glebov-danil 17.10.2023
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