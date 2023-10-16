Сборная России отмучилась против Кении. Баринов и Джикия подарили сопернику ничью

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вчера, 21:49

Как вам качество футбола от команды Карпина?

Сборная огорчила против скромного соперника

Представьте, что вулкан Килиманджаро – высшую точку Африки над уровнем моря, превратили в полую пирамиду. Затем великан плохого футбола перевернул её и впечатал в землю. Так вот, сборная России после поединка против Кении на дне этого огромного кратера, ничья ничего не меняет. Учитывая низкий уровень футболистов соперника, команда Карпина не имела права так безобразно выступать.

До матча хотелось поговорить о тактике. Тренер ставит на «4-3-3», использует инсайдов и обычно один фланг работает активнее, чем второй. Но какие могут быть умные разговоры о схемах и модели игры, когда Кения забивает два мяча национальной команде России за тайм? Команда, где в основе люди без игровой практики. В следующий раз Карпину надо устроить поединок против любителей.

Тогда не испортят настроение зрителям, которые потратили время на просмотр «исторического поединка», как величали его оппоненты. Для них этот вечер точно получился интересным. Кения редко позволяет себе два гола в ворота соперника, который настолько выше в таблице коэффициентов ФИФА . Похоже, резервный состав команды Карпина смутил быстрый гол Соболева.

Смешная ошибка защитника привела к перехвату от Мухина и легкому голу в ворота Кении. Соболев ехидно улыбался, посматривая на соперников, которые оставляли заметные зоны между линиями и нарывались в дебюте матча на разгром. Но оказалось, что фаворит переоценил себя. На поле у сборной России не было человека с последним пасом, хотя оба брата Миранчука играли с первых минут.

Два капитана подарили Кении дешёвые голы

Такого соперника надо громить с разницей минимум в четыре мяча. И лишь после пяти замен думать, пропускать ли для приличия гол престижа. Все другие сюжеты и результаты это удар по амбициям команды и по позиции главного тренера. Ругали Карпина до матча за нежелание играть основой. Но давайте представим состав в первом официальном матче после длительной паузы. Старт точно будет оптимальным, в резервистах в таком количестве просто нет смысла. Тренерский штаб впустую тратит время игроков и болельщиков. В смешанном составе самые опытные люди, Баринов и Джикия, чаще допускают ошибки.

Сначала Дмитрий – капитан сборной в матче с Камеруном, подарил сопернику гол, неумело сыграв недалеко от ворот. «Дешевый» гол окрылил кенийцев. Стали реже ошибаться у своих ворот, а затем забили ещё раз. Подарок Джикии тоже странный, капитан срезал мяч головой прямо на нападающего соперника в явном офсайде. Получился пас, который нивелировал положение «вне игры», дебютант Помазун пропустил ещё раз. Как можно пропускать два мяча за тайм от команды, которая находится во второй сотне рейтинга ФИФА ? Кения ведь даже не играла хорошо, а могла забить три за тайм.

Когда самые опытные у России теряют концентрацию и допускают грубейшие ошибки, то видим отношение к поединку и сопернику. Сборная России недооценила африканцев, у которых из козырей только неплохое индивидуальное (не коллективное) движение. Но разве есть сенсация в том, что кенийцы умеют бегать? Причем командной скорости у африканцев не было, как и тактической строгости. Играли «4-6-0» с переходом на «4-5-1». Когда фаворит пассивный и стоит, как команда Карпина, то даже он становится легкой добычей для команды низкого уровня. С таким подходом Россию мог обыграть «Сочи», последний клуб сезона в РПЛ .

Ничья не меняет общие оценки сборной России

Качество футбола важнее в спаррингах, чем результат. Был ли хороший футбол у сборной при тренере Карпине? Матч против Камеруна оказался одним из самых приятных за пару лет. Но если вспоминать официальные игры, то закончили поражением от Хорватии. Вымучивали ничью, но Кудряшов забил в свои ворота. До этого Карпин лишь против команд Кипра и Мальты побеждал чисто. Но киприотов может разбить сборная Грузии, а напарникам Кварацхелии далеко до статуса гранда.

Карпин ни разу в сборной России не обыгрывал солидного соперника в легкой манере. Даже среднюю Словению в гостях сломали 2:1. Предыдущий соперник Камерун был сильнее, чем Кения, но спасал Сафонов. И Россия выступила основой, только без Головина. Теперь Карпин устроил шоу для Кении. Хочется спросить Валерия Георгиевича, в чем смысл поединка в Турции? Стоило поставить Сафонова, Осипенко, Волкова, Облякова, Чалова и сыграть по-человечески, на победу.

Важно было получить разгром Кении и два успеха подряд впервые за много лет. Приятно и полезно для морали футболистов. Также стоит налаживать игровые связи и делать это в оптимальном составе. Победы поднимают интерес к команде. России недоступны длительные серии без поражений, уступали Египту, но футбольная логика одинаковая для любой команды. Кенийцы уважали соперника и поэтому голы их нашли. Команда Карпина не уважает ни себя, ни соперника, ни болельщиков.

Отскочили, когда Обляков сумел забить после прохода Сильянова. Пойдут рассказы о сложном поле? Но ведь сложной не является игра сборной, причем давно. Наполнение матча огорчило, но его не хочется забывать, так как футболисты не заслужили прощения фанатов. Карпин неправильно готовит сборную. Убедить в его непонятой гениальности мог бы качественный футбол – его нет, или серия побед – тоже мимо. Тренер в ужасной форме, не управляет ни «Ростовом», ни сборной. А без тренера почти любая команда сыграет так, как Россия против Кении.