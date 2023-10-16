Знаем семь участников Евро-2024. В финальном раунде Роналду, Тедеско и «любимчик» Дзюбы

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вчера, 13:45

Главный сюрприз – команда Шотландии.

Шотландия

Досрочно вышли из группы с Кварацхелией и Холандом. В пятерке команд был фаворит – сборная Испании, которая в целом достойно справилась с задачей. Хотя шотландцам разок проиграли, вчерашняя победа испанцев над Норвегией отправила их в финальную часть немецкого чемпионата Европы. Вместе с шотландцами набрали по 15 пунктов, обе команды пропустили в шести матчах всего по три мяча, причем по два забили друг другу. Впечатляющая работа тренера Стива Кларка, который успешно использует патриотизм шотландских игроков с опытом выступлений в АПЛ . Пусть уступили в гостях Испании, а завтра британцев могут повозить французы в товарищеском матче, у шотландцев есть подход, широкая игра в защите с тройкой в центре обороны. Также есть лидер, МакТоминей забил 6 мячей в отборе. Состав не самый звездный, но играли с душой и заслужили путевку на Евро-2024.

Турция

Монтелла стал первым иностранцем, который вывел Турцию на крупный турнир, чем отдельно гордится. Тренер, который мариновал Дзюбу на лавке в Турции, покинул клубную работу в июне, но уже в конце сентября возглавил сборную. Его предшественник немец Штефан Кунц сыграл вничью с Арменией, что турецкие власти посчитали неподобающим результатом. После поражения от Японии в товарищеском матче Кунца ждало увольнение. Монтелла успел сыграть против Хорватии, победил в гостях 1:0, а вчера турки разгромили Латвию дома 4:0. Двух побед хватило для квалификации на Евро-2024. Туркам очень помогла сборная Уэльса, которая обыграла хорватов.

Франция

Пожалуй, самая сильная сборная мира. У Дешама есть игровые проблемы, Дидье не гениальный наставник, зато в его распоряжении уникальные футболисты вроде Гризманна и Мбаппе. У Килиана 67 баллов по системе «гол плюс пас» в 72 играх за сборную Франции, хотя форварду в декабре исполнится всего 25 лет. А вот у Гризманна, похоже, мировой рекорд. Антуан с июня 2017 года не пропустил ни одного поединка сборной Франции, выходил на поле в 81 матче подряд. Имея в распоряжении много звезд больших клубов, Дешам спокойно и досрочно прошел отбор. Обыграли Нидерланды в решающем матче благодаря дублю Мбаппе.

Бельгия

Бывшему тренеру «Спартака» Тедеско повезло, что не говорит на официальных языках Бельгии, ведь его назначение вызвало немало споров. Наставники были слабым местом сильной команды годами. Доменико тоже начал со скандала, ведь поссорился с Куртуа, который хотел капитанскую повязку. Но травма Тибо переключила внимание на остальных. Хотя Бельгия теряет игроков – Азар завершил карьеру, а Витсель завязал со сборной страны, но даже без травмированного Де Брюйне «красные дьяволы» справились в группе с австрийцами и шведами. У команды Тедеско ни одного поражения, всего три пропущенных мяча. Доменико нашел подход к Лукаку, у форварда 9 голов и 1 ассист в отборе. Вингер «Манчестер Сити» Доку и другие молодые ребята помогают ветеранам. У Бельгии нет легкости, но у Тедеско осталось полгода, чтобы собрать свою команду.

Испания

«Красной Фурии» на последних крупных турнирах не хватало зрелости, хотя возить мяч умеют не хуже ведущих сборных мира. Сами в этой компании, ведь выиграли Лигу Наций. Испания вчера сыграла непростой матч в Норвегии, где Мората испортил гостям гол, когда из офсайда полез к мячу, который шел в ворота. Позже Гави удалось забить, хотя форвард Альваро снова едва не помешал, находясь в офсайде рядом с голкипером. Судьи засчитали мяч, Испания довела количество голов в группе до 19 в 6 играх и досрочно отправилась на Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте может потратить игры против Грузии и Кипра на поиски правильных сочетаний в разных линиях, но выбор исполнителей у них роскошный. Хватает опорника Родри, ветеранов и молодежи из «Барселоны», чтобы не удивляться их успехам.

Германия

Немцы напрямую попали на Евро-2024 как хозяева, что сыграло с ними злую шутку. В товарищеских матчах после ужасного чемпионата мира в Катаре тренер Флик не собирал серии побед, что привело к увольнению наставника после разгрома от Японии. Игра у немцев хромала, хотя в наличии классные исполнители во всех линиях. Команда устала от Флика, поэтому пригласили Нагельсманна. Легендарный Филипп Лам считает, что Юлиану слишком много платят – 4.8 млн евро за год, но у нового тренера сложная задача, хотя и немного матчей за год. Германия хочет выиграть домашнее Евро, не будучи на турнире первым фаворитом. Гюндоган и Мусиала помогли Нагельсманну дебютировать победой против США , но у немцев мало времени, чтобы создать мощную команду с Вирцем, Мусиалой и Сане на принципах нового наставника. Также есть проблемы в защите, хотя Хуммельс и Рюдигер очень опытные футболисты, а тер Штеген ждёт конкуренции с Нойером.

Португалия

Роналду перетягивает на себя одеяло, Криштиану интересует статистика. А нового тренера сборной Португалии интересует качество футбола, и у Роберто Мартинеса получилось настроить команду на серию успехов в легкой группе со Словакией, Люксембургом и боснийцами. У Португалии 7 побед, 27 забитых мячей, всего два пропущенных удара, хотя был шанс пройти отбор без единой ошибки в защите. Но могут расслабиться, пока Роналду забивает новые мячи в сборной, Криштиану стремится к 900-му голу в карьере. А игру помогают вести Бруну Фернандеш, Феликс, Рубен Диаш и Бернарду Силва. По составу португальцы среди самых сильных сборных мира. Если угадали с наставником, к которому были вопросы по работе в Бельгии, то смогут приятно удивить в финальной части. Интересно, а кого за восемь месяцев до старта турнира видите будущими чемпионами Европы?