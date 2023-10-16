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«Мне так захотелось». Карпин раскрыл смысл последних матчей сборной России

вчера, 10:41
Карпин Валерий

С кенийцами снова сыграют резервисты.

Тренер становится проблемой сборной

Без Карпина хватает бед, но теперь стало одной больше. Валерий Георгиевич заявил, что покинет пост главного тренера «Ростова», если сборную России вернут в международные соревнования. Слова, после которых тренер ничем не рискует. Карпин не верит в быстрое возвращение, может спокойно совмещать два поста, пока не примет другое решение, вроде переезда в Эстонию вместе с семьей.

Но такой вольный подход тренера уже негативно сказывается на результатах «Ростова». Играют как гастролеры, словно завтра клуб распустят и все разбегутся в разные стороны. Также огорчает, что Карпин сборную России превратил в свою игрушку. На вопрос, почему против Камеруна сыграл Солдатенков из «Крыльев Советов», а не капитан команды Джикия из «Спартака», главный тренер ответил вот так:

Мне так захотелось.

Формулировка – классический Карпин. Вместо того чтобы объяснить выбор публике детально, например, персональным ростом Солдатенкова, упомянуть успехи «Крыльев Советов», ведь команда занимает второе место в таблице, или сказать, что Джикия набирает форму на сборах, поскольку мало играет за «Спартак», Карпин выбрал формулировку «мне так захотелось». «Я здесь барин».

Шикарное общение с терпеливыми поклонниками сборной, невероятное уважение к публике, то есть к вам. Вот поэтому Карпин рискует не выиграть РПЛ в тренерской карьере. У этого наставника с юности была наглость, поскольку речь о бывшей звезде футбола. Но на лучших отрезках в качестве рулевого Карпин убивал в себе заносчивого и дерзкого игрока и становился полноценным тренером.

Сейчас у сборной России и «Ростова» у руля снова 54-летний злой подросток, который не знает, чего хочет, но у него право выбирать. Может, уедет в Эстонию. Может, не уедет. Также наставник не имеет взрослых амбиций. Карпин отказался возглавить «Локомотив», не вернулся в «Спартак», а недавно делал заявление о завершении тренерской карьеры.

Нет эскиза сильной сыгранной команды

Российских футболистов не собирают, чтобы создать коллектив с будущим. Также команда не играет ради фанатов, ведь в таком случае во всех матчах использовали бы основу, добавляя самых старательных молодых резервистов. Нет, пятьдесят человек в прошлый раз позвали, поскольку Карпину «так захотелось». Состав выбирают по тому же принципу – не на основе аргументов, а по прихоти тренера.

Понятно, что в провинциальных клубах такие диктаторы не редкость. Галицкий в «Краснодаре» и Иванов в «Урале» часто вмешивались в чужую работу, что обычно негативно сказывалось на результатах. Карпин их аналог, публичный символ и главный человек в «Ростове». Но сборная России не его собственность. Почему футболисты не могут сыграть основой два матча с несчастными африканцами?

У Камеруна в финальной трети больше пустых зон, чем в проклятой Онаной обороне «Манчестер Юнайтед». Кении недавно запретили любые матчи из-за вмешательства политиков в футбольные дела, это не Франция по силе. Но если Карпин анонсирует бардак с составом и много экспериментов, то зачем ему платят деньги в РФС? Карпин играется, а не играет по-взрослому.

Бессмысленные эксперименты вредят сборной

У сильных сборных наигрывают оборону с одним голкипером, а сегодня на поле не будет Сафонова, появятся Лантратов и Помазун. В чем смысл? Если порадовать эго футболистов, поставить галочку, что сыграли за сборную, то Кафанов и Карпин попутали свои задачи с личными желаниями. Им хочется нравиться российским футболистам, хотя работа штаба – создать команду.

С хаотичным и бессмысленным тасованием состава мог справиться даже Александр Мостовой без тренерской лицензии и базовых знаний о футболе. Увидели хотя бы в одном матче после поединка с Хорватией двухлетней давности тренерскую руку Карпина? Был тактический рисунок или осмысленная стратегия по выстраиванию сыгранной основы для будущих официальных игр?

Даже против Камеруна светлые отрезки были связаны с индивидуальными действиями, а вот переход из атаки в оборону не отлажен главным тренером. В игре мало связного. И болельщики устали от сборной, которой нет, ведь в каждом матче другой состав. Телеканалы могут раскрыть данные о реальной популярности матчей сборной по футболу, цифры точно не порадуют.

Разочаровывает слабая игра смешанного состава

Многие люди не смотрят матчи сборной, чтобы не огорчаться после поражения от второй команды Египта. Или ничьей с Кенией, которая сегодня возможна. Отсутствие сборной в официальном отборе Евро-2024 сказалось на интересе к этому турниру в России. Но отсутствие сборной с намеком на длительную стратегию развития задвигает саму национальную команду в самый угол.

Если Карпину не нравится быть главным тренером сборной, то пусть увольняется. А если остается, то надо выставлять основу и готовить её к официальным матчам через год, два или даже через три, никто не знает реальные сроки возвращения или перехода в Азию. Есть один смысл в поединках во время отлучения – сыграться, ведь тренер «Ростова» прекрасно знает всех футболистов РПЛ.

Также возмущает выбор места встречи. Почему играют в Турции, а не в Воронеже? Впереди пустой матч на поле отеля резервом против слабой Кении. Нет аргументов в пользу отдыха основных игроков сборной, поскольку они не устали. Нет еврокубков. Нет интенсивности в матчах РПЛ. Нет официального отбора Евро, где другие сборные сыграют по шесть матчей за три месяца.

Карпин на данный момент плохо справляется со своей работой. Об этом нужно говорить сейчас, чтобы потом не было поздно. Наставники других сборных жалуются, что мало времени и слишком большое давление. У Карпина много времени и нет ответственности за результат. Мог получить преимущество в мире сборных – сыгранный состав, но ему важнее принцип «мне так захотелось».

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dynkel
dynkel ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:34
Карпин свою не компетенцию прикрывает хамством ему не место в сборной .
dynkel
dynkel
сегодня в 00:32
Совмещать две должности непозволительно. Г Карпин стул то один отдайте не такой уж вы незаменимый
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:13
Очень жаль, что вы не видите огромную разницу понятий "объяснимо" и "позволено" Первый термин ближе к констатации факта без выражения отношения к этому факту. А второй термин имеет одобрительный оттенок. Разница огромная. По смыслу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DAD81 (раскрыть)
вчера в 18:09
Я ничего не имею против желания выразить свои мысли, более того одобряю это. Я лишь хочу пояснить, что тренер - это публичная профессия и требует кроме профессиональных качеств , еще и умение достойно общаться с людьми, не хамить. Вот и все. А какой он тренер с профессиональной точки зрения это совсем другой вопрос, на который время уже частично ответило.
DAD81
DAD81 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:03
По моему, я не оскорбил автора. Хотя уровень его аналитики, почти всегда вызывает у меня вопросы.
DAD81
DAD81 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:00
Умный человек, не обязательно оратор. Я не фанат Карпина и не собирался обсуждать его личные качества. Написал свое мнение о том, что, на мой взгляд, все претензии в данной статье - чушь. И написал, почему я так думаю.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:59, ред.
А что собственно объяснимо, что известному тренеру всё дозволено? Я правильно понял? В этом вопросе очень тонкая грань- между "объяснимо" и "позволено"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:41
Я не сказал, что это позволено, я сказал, что это объяснимо. И не надо мне свои мысли приписывать. Если Карпин хам, да еще и не бог весть какой тренер, значит этот вопрос надо решать. Вт и весь смысл моих слов. Желательно не давать расширительное толкование моих слов. Мой словарный запас вполне позволяет мне при необходимости самому разъяснить этот смысл непонятливым. А для начала могу истолковать смысловое различие понятий "понять" и "оправдать"
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:13
А что, если человек не блоха, а великий тренер- ему позволено оскорблять людей?! Вот это новость...
протон
протон
вчера в 16:57
Что бы не было но игра с Камеруном понравилась. Камерун очень добротная и сильная команда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ DAD81 (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
Удивлён, что кто-то поставил вам минус за отличные здравые мысли. Полностью с вами согласен и ставлю вам за них два плюса. Единственное, что мне в них не понравилось, что вы предъявляете претензии к автору, г-ну Багрову в недостаточно корректной форме. Он высказывает своё личное (надеюсь) мнение, на что имеет полное право. Пусть ошибочное, но имеет. Кстати, и мы не ангелы с крылышками, порой такую ахинею несём...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:48
Я бы предъявил претензии к В.Г. только в одном случае, а именно: если бы он был освобождён от работы в клубе и тренировал сборную на постоянной основе. Причём сборную, которая имеет мало - мальски перспективы на международной арене, и которая готовится к важным матчам и турнирам. В этом случае можно было бы предложить Карпину засунуть свои амбиции куда подальше.
Но он, как и мы, прекрасно осознаёт, что никакого будущего у сборной в ближайшие годы, а может десятилетия нет, поэтому нет смысла "держаться" за один - основной состав и " по - настоящему " готовить его. Карпин В.Г. здравомыслящий человек и подходит к решению своих задач с практической точки зрения. Я его в этом поддерживаю, нравятся кому - то или нет его действия на посту тренера сборной. Он не юлит, не хочет показаться добреньким и удобненьким. Порой его ответы на вопросы не воспринимаются и мною, а многие видят в них заносчивость, но он такой, какой есть. И в этом я отдаю ему должное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DAD81 (раскрыть)
вчера в 16:34
Характерная и основная черта умного и воспитанного человека - умение разговаривать с разными людьми по-человечески, а не по хамски. Если не умеешь умно ответить на неприятный вопрос, то сиди дома и пей чай. Публичная профессия - это не его призванию
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
Добавлю, что Карпин по сравнению с перечисленными тренерами - это блоха. И наконец, перечисленные тренеры воспитанные люди и по разному ведут себя с игроками и журналистами. Смею напомнить, что еще классик М. Ю. Лермонтов отмечал у Печорина как позитив - умение разговаривать с разыми людьми по разному . А Карпин - хам с теми, с кем нельзя быть хамами.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:46, ред.
Довожу до Вашего сведения, что Ю.Клопп считается в Германии известным скандалистом и часто удалялся с тренерской лавки. Неоднократно ругался с судьями, возмущался их действиями. Мауриньо, еще более титулованный тренер- невыдержанный человек и не очень воспитанный, хватавший тренера соперника за ухо... Выдающийся тренер В.Маслов- позволял себе не только оскорблять своих футболистов, но некоторых, даже бить. Знаменитый А.Тарасов, также, особой культурой общения не отличался. И таких примеров, можно привести сколько угодно. Другое дело, что Карпин- невоспитанный человек. Впрочем- это уже совсем другая история...
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:43
Да давно уже всем плевать на сборную. Нет официальных матчей, нет интереса. Лучше на Люксембург - Словакия сегодня посмотреть чем на игру с Ксенией. Та действительно борьба.
DAD81
DAD81
вчера в 14:34
Чушь собачая! Оставьте Карпина в покое. Вот почему он обязан объяснять очевидные вещи? Разве он виноват, что уровень нашей спортивной журналистики - ниже плинтуса? Вы поймите, журналисты в прошлом. В наше время все они превратились в сенсационщиков. Вот пойми, товарищ Багров, что если бы Карпин начал объяснять даме, что Джикия не играл в стартовом составе сборной, потому что не имеет игровой практики в клубе. То следующим вопросом было бы: а считаете ли Вы правильным, что Джикию чехлят в клубе? Должен Карпин отвечать на этот вопрос? Нет. Во первых, как не имеющий никакого отношения к тренировкам Джикии в клубе, а во вторых, из соображений корпоративной этики. Карпин ни разу не хам. Он достаточно умный мужик и подобную хрень своевременно пресекает. И объясните еще одну вещь, уважаемый автор. На кой черт Карпину на матчи с условными почтальонами, проводящимися черт знает где, при пустых трибунах, с полным отсутствием соревновательной составляющей, вызывать сильнейших футболистов. Был матч с интересным Камеруном и на поле была основа. А на почтальонах тренер проверяет возможный ближайший резерв и правильно делает.
Bolshoy
Bolshoy
вчера в 14:30
До сих пор не вышел из подросткового возраста... Капризуля...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
Тренер, как и любой человек, должен работать исходя из ситуации. В футболе сейчас такая ситуация, что сборную надо иметь и содержать исходя из этого. Что это значит.? Работать спокойно, не тасовать состав, поднимать уровень игроков, чтобы они с перспективе были выше уровня легионеров в РПЛ. Тогда у наших будет мотивация в смысле перспектив уехать в Европу. Даже такие игры как с Камеруном, Ираком, Кенией скауты просматривают. А смысла цепляться в сборной в сегодняшней ситуации за Джикию , Осипенко и других без перспектив роста нет никакого. Так что если коротко, то во-первых тренер должен быть освобожденный и авторитетный, а не скандалист. Он должен определить костяк команды из 20-25 человек и не превращать ее в проходной двор.
nubom
nubom
вчера в 13:37
Георгич задался исконно российским вопросом: или благоустраивается в коровнике, или уехать в город…
DXTK
DXTK ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:21, ред.
А у нас еще кандидаты тренеры то вообще есть у сборной? Да и кто пойдет когда официальных матчей нету.

Карпин не нужен, Черчесов тоже не лучше был, хотя кто из них лучше для сборной подходит? так какого тренера следует найти если ни один из них не несет ответственность за результаты и с важным видом, потому что "Мне так захотелось".
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 12:08
А толку наигрывать основу ,если ее толком то и нету?да и более того,для чего вообще этот цирк?
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:54
какие тут вопросы к тренеру и претензии
на чем и для чего строить игру?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:20
А неужели было не видно, что основные человеческие качества Карпина это наглость и хамство? Таких люде6й в сборную можно ставить только от безысходности. Срочно в Эстонию.
Tex
Tex
вчера в 11:19
Смысл наигрывать состав, если сборную могут вернуть в турниры когда этот состав уже завершит свою футбольную карьеру. Кроме того, уверен, что сами футболисты чувствуют значительно меньше мотивации от таких матчей.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:16
"И нет ответственности за результат" - вот эта фраза всё и объясняет...
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