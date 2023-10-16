«Мне так захотелось». Карпин раскрыл смысл последних матчей сборной России

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вчера, 10:41

С кенийцами снова сыграют резервисты.

Тренер становится проблемой сборной

Без Карпина хватает бед, но теперь стало одной больше. Валерий Георгиевич заявил, что покинет пост главного тренера «Ростова», если сборную России вернут в международные соревнования. Слова, после которых тренер ничем не рискует. Карпин не верит в быстрое возвращение, может спокойно совмещать два поста, пока не примет другое решение, вроде переезда в Эстонию вместе с семьей.

Но такой вольный подход тренера уже негативно сказывается на результатах «Ростова». Играют как гастролеры, словно завтра клуб распустят и все разбегутся в разные стороны. Также огорчает, что Карпин сборную России превратил в свою игрушку. На вопрос, почему против Камеруна сыграл Солдатенков из «Крыльев Советов», а не капитан команды Джикия из «Спартака», главный тренер ответил вот так:

Мне так захотелось.

Формулировка – классический Карпин. Вместо того чтобы объяснить выбор публике детально, например, персональным ростом Солдатенкова, упомянуть успехи «Крыльев Советов», ведь команда занимает второе место в таблице, или сказать, что Джикия набирает форму на сборах, поскольку мало играет за «Спартак», Карпин выбрал формулировку «мне так захотелось». «Я здесь барин».

Шикарное общение с терпеливыми поклонниками сборной, невероятное уважение к публике, то есть к вам. Вот поэтому Карпин рискует не выиграть РПЛ в тренерской карьере. У этого наставника с юности была наглость, поскольку речь о бывшей звезде футбола. Но на лучших отрезках в качестве рулевого Карпин убивал в себе заносчивого и дерзкого игрока и становился полноценным тренером.

Сейчас у сборной России и «Ростова» у руля снова 54-летний злой подросток, который не знает, чего хочет, но у него право выбирать. Может, уедет в Эстонию. Может, не уедет. Также наставник не имеет взрослых амбиций. Карпин отказался возглавить «Локомотив», не вернулся в «Спартак», а недавно делал заявление о завершении тренерской карьеры.

Нет эскиза сильной сыгранной команды

Российских футболистов не собирают, чтобы создать коллектив с будущим. Также команда не играет ради фанатов, ведь в таком случае во всех матчах использовали бы основу, добавляя самых старательных молодых резервистов. Нет, пятьдесят человек в прошлый раз позвали, поскольку Карпину «так захотелось». Состав выбирают по тому же принципу – не на основе аргументов, а по прихоти тренера.

Понятно, что в провинциальных клубах такие диктаторы не редкость. Галицкий в «Краснодаре» и Иванов в «Урале» часто вмешивались в чужую работу, что обычно негативно сказывалось на результатах. Карпин их аналог, публичный символ и главный человек в «Ростове». Но сборная России не его собственность. Почему футболисты не могут сыграть основой два матча с несчастными африканцами?

У Камеруна в финальной трети больше пустых зон, чем в проклятой Онаной обороне «Манчестер Юнайтед». Кении недавно запретили любые матчи из-за вмешательства политиков в футбольные дела, это не Франция по силе. Но если Карпин анонсирует бардак с составом и много экспериментов, то зачем ему платят деньги в РФС ? Карпин играется, а не играет по-взрослому.

Бессмысленные эксперименты вредят сборной

У сильных сборных наигрывают оборону с одним голкипером, а сегодня на поле не будет Сафонова, появятся Лантратов и Помазун. В чем смысл? Если порадовать эго футболистов, поставить галочку, что сыграли за сборную, то Кафанов и Карпин попутали свои задачи с личными желаниями. Им хочется нравиться российским футболистам, хотя работа штаба – создать команду.

С хаотичным и бессмысленным тасованием состава мог справиться даже Александр Мостовой без тренерской лицензии и базовых знаний о футболе. Увидели хотя бы в одном матче после поединка с Хорватией двухлетней давности тренерскую руку Карпина? Был тактический рисунок или осмысленная стратегия по выстраиванию сыгранной основы для будущих официальных игр?

Даже против Камеруна светлые отрезки были связаны с индивидуальными действиями, а вот переход из атаки в оборону не отлажен главным тренером. В игре мало связного. И болельщики устали от сборной, которой нет, ведь в каждом матче другой состав. Телеканалы могут раскрыть данные о реальной популярности матчей сборной по футболу, цифры точно не порадуют.

Разочаровывает слабая игра смешанного состава

Многие люди не смотрят матчи сборной, чтобы не огорчаться после поражения от второй команды Египта. Или ничьей с Кенией, которая сегодня возможна. Отсутствие сборной в официальном отборе Евро-2024 сказалось на интересе к этому турниру в России. Но отсутствие сборной с намеком на длительную стратегию развития задвигает саму национальную команду в самый угол.

Если Карпину не нравится быть главным тренером сборной, то пусть увольняется. А если остается, то надо выставлять основу и готовить её к официальным матчам через год, два или даже через три, никто не знает реальные сроки возвращения или перехода в Азию. Есть один смысл в поединках во время отлучения – сыграться, ведь тренер «Ростова» прекрасно знает всех футболистов РПЛ .

Также возмущает выбор места встречи. Почему играют в Турции, а не в Воронеже? Впереди пустой матч на поле отеля резервом против слабой Кении. Нет аргументов в пользу отдыха основных игроков сборной, поскольку они не устали. Нет еврокубков. Нет интенсивности в матчах РПЛ . Нет официального отбора Евро, где другие сборные сыграют по шесть матчей за три месяца.

Карпин на данный момент плохо справляется со своей работой. Об этом нужно говорить сейчас, чтобы потом не было поздно. Наставники других сборных жалуются, что мало времени и слишком большое давление. У Карпина много времени и нет ответственности за результат. Мог получить преимущество в мире сборных – сыгранный состав, но ему важнее принцип «мне так захотелось».