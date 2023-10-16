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У «Баварии» всего две победы в Лиге чемпионов за двадцать лет. Вредит атмосфера в коллективе

вчера, 16:36
Момент из матча

Теперь Хенесс и футболисты набросились на Тухеля.

Баварцам невозможно угодить

Для большинства клубов две победы в ЛЧ это космос, но не для «Баварии». Команда могла чаще играть в решающих поединках и побеждать. Но взяли лишь два трофея за два десятилетия, причем второй кубок выиграли в сезоне с пандемией. Причина неудач часто в сложном коллективе, где редко один за всех и все за одного. Баварцы – самые немецкие немцы. Особый язык, высокомерие и едкие несмешные шутки.

А ещё недооценка, которая распространяется на немцев из соседних регионов, не говоря о мигрантах. Баварские мужчины научат женщин правильно рожать детей, а слепых видеть. Подход к жизни распространяется на людей, которые оказываются в «Баварии». Конфликтовать умели во все времена, а главный клуб страны из-за скандалов прозвали ФК «Голливуд». Летом предполагали, что у Тухеля будут проблемы.

Угадали, причем Томас сам баварец, родился в городке западнее Мюнхена. Тренер искал умиротворение в Индии с новой подружкой, но от себя не убежать. Тухель сложный человек, обожает ругаться с начальниками и критиковать подопечных. Томас вызвал публичный гнев почетного президента клуба Хенесса, ведь тренер считает состав «Баварии» неглубоким и несовершенным.

Летом сорвался трансфер хавбека Палиньи из «Фулхэма», а фанаты помешали подписать Боатенга, обвиненного в домашнем насилии. У Хенесса и Тухеля известная нелюбовь. Ули ставил под сомнение увольнение Нагельсманна весной. Сам факт публичных конфликтов почетного президента клуба и главного тренера о многом говорит. Также помним скандальный уход Кана и Салихамиджича, в «Баварии» горячая атмосфера.

Тухеля могут выжить из «Баварии»

Для «Баварии» всегда найдется тренер. От итальянца Конте до Зидана. Также могут пригласить Хаби Алонсо. У испанца в контракте есть пункт, позволяющий без препятствий уйти в один из бывших клубов, «Ливерпуль», «Баварию» или «Реал». Но Хаби надо дважды подумать, нужен ли ему Мюнхен, если позже можно попасть в Мадрид?

В Испании коллектив приятнее, веселые молодые ребята. А в «Баварии» со времен Беккенбауэра хватало скандалистов, вроде самого Франца, Хенесса и Брайтнера. Успехи идут рука об руку с унижениями других, ссорами, руганью из-за денег и футбольных ошибок. Мане прямо сказал, что в Баварии его затравили. Местная пресса, фанаты, напарники по команде, ведь не только Сане пытался унижать новичка.

Тренеры тоже виноваты, что Мане не прижился. Нагельсманн не сумел идеально интегрировать сенегальца в схему. А Тухель обиделся на Мане из-за нападения на Сане после словесных оскорблений от Лероя. Наставник посчитал, что африканец подорвал его авторитет в команде. Для «Баварии» привычно, когда футболисты дерутся на тренировках. Коман сцепился с Левандовски, а Боатенг с Горецкой.

Дрались Хамес с Руди, Рибери с Роббеном. А Эффенберг терпеть не мог Маттеуса. Штефан в биографии посвятит бывшему напарнику по «Баварии» главу, названную «Что Лотар Маттеус знает о футболе». После заголовка в книге была пустая страница. А сколько еще конфликтов в немецком клубе удалось спрятать? Только за последние годы футболистам не нравились тренеры Ковач, Флик, Нагельсманн и Тухель.

У двух в этом списке есть победы в ЛЧ, а Юлиан играл в полуфинале с «Лейпцигом». А теперь у Тухеля проблемы в «Баварии». Некоторые футболисты считают, что у тренера нулевое влияние на развитие команды, играют по наитию, на классе Кейна и Сане. Футболисты недовольны отсутствием общения с главным тренером. Не все понимают логику выбора состава, а общаться могут лишь с помощниками Томаса.

Клубу мешают токсичные легенды

Ветераны «Баварии» ненавидят новичков, которым предлагали лучшие контракты. Многие не любили Левандовски из-за его зарплаты. Хотя надо признать, что характеры у всех там сложные. Все токсичные, от бывших директоров Кана и Салихамиджича до бывших игроков Алабы и Левандовски. Нойер тоже не подарок. И Тухель не лучше, а во главе всего снова Хенесс, который успешно отсидел в тюрьме.

Ули – безжалостный и бесстрашный человек. Молодой директор Хенесс как-то сорвался на товарищеский матч Португалии и Германии. Хотел посмотреть на игру своего друга Брайтнера. Полетели на старом самолете с пропеллером. Хенесс обожал такие путешествия, но профессионального пилота экстренно не нашел. Посадил за штурвал своего друга, бывшего горнолыжника с лицензией пилота.

Четыре пассажира отправились в Ганновер. Ули из-за природной наглости не пристегнулся, что спасло ему жизнь. Хенесса выбросило из самолета после крушения. Летели в туман, разбились о деревья и ближайшее поле от аэропорта. Крошечный самолет впечатало в землю. Три других пассажира умерли, а Ули выбросило из разбито всмятку судна. Пострадал, но его нашел местный охотник.

В больнице Хенесс спросил у Брайтнера и Румменигге, как сыграли, а не о погибших из-за его рискованности людях. Германия обыграла Португалию 3:1, а Тухелю надо обыгрывать всех подряд вплоть до финала Лиги чемпионов, чтобы к нему не было вопросов. Но лишь до нового поражения, как случилось у Флика, который не выдержал работу на «Баварию» на протяжении долгих лет.

Пригодится наставник с авторитетом

Есть разница между Зиданом, Симоне, Клоппом и Тухелем, её даже не нужно объяснять. С Томасом и его решениями спорят, а нужен тот, кого будут уважать сильнее. В «Баварии» слишком много тех, кто знает лучше, чем тренер. Когда такие мужчины сталкиваются между собой, то нужна большая мудрость, чтобы получилась настоящая команда. Даже миротворец Киммих не всегда справляется с задачей сплочения коллектив.

Йозуа подумывал об уходе из «Баварии». Левандовски, Алаба и Мане не дадут соврать: хотя играть за великий клуб почетно и интересно, там настолько токсичный и сложный коллектив, что после совместной качественной работы хочется орать в пустоту. «Бавария» пожирает энергию как могущественный дух, который променял человечность на трофеи. Никогда и не врали, что джентльмены и добряки, проблемы Тухеля читались.

Судьба тренера зависит от Хенесса, который заставлял звезд футбола играть два матча за один день. Ули не принимает жалобы и не любит Тухеля, хотя «Бавария» ещё может завоевать трофеи. Пока Томас проиграл «Лейпцигу» Суперкубок Германии и третий в Бундеслиге. Лишь в ЛЧ у команды беспроигрышная серия на групповом этапе из 36 матчей. Но плей-офф важнее, а до него Тухелю ещё нужно доработать.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
Пятиминутка ненависти
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Бавария
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
andrewheat
andrewheat ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 14:21
Согласен. Если бы автор расширил период всего на два года, то набралось бы три титула)) Так что результаты вполне достойные. Следует также отметить, что после проигранных финалов команда не рассыпалась и брала титул через год-другой, так было в 2001 и 2013 годах.
DXTK
DXTK
вчера в 19:40
У Баварии в общем в 21 веке 5 финалов 3 выиграли и 2 проиграли.... в 2001 победили Валенсию по пенальти, в 2010 проиграли Интеру, в 2012 проиграли Челси по пенальти, 2013 выиграли у Боруссии, 2020 выиграли у ПСЖ.

Я бы не сказал что слишком плохо для немецкого Гранда, думаю все у них достойно, у кого-то и того нету.

В прошлом веке Бавария в 70-х была мощной командой 3 подряд победы с 74 по 76 год над Атлетико, Лидсом и Сент Этьеном, но в 80-х и 90-х проигрывали финалы от Астон Виллы, Порту и МЮ. А лишь через 25 лет снова выиграли ушастый.

Так что Бавария так всегда играла, удивляться тут нечему единственный стабильный клуб в ЛЧ это Реал Мадрид. Даже Барселона или Милан и те отстают по количеству кубков и сыгранных финалов, Барса топом в ЛЧ стала лишь в 21 веке, Милан тоже давно не побеждал в этом турнире в последний раз это случилось в 2007 году, 15 лет тоже почти круглая дата. А Юве 5 подряд финалов проиграли, а триумф был лишь в прошлом веке дважды.

У Баварии все хорошо они на своем уровне и выиграли столько сколько и положено им.
2pfm47gquf2p
2pfm47gquf2p
вчера в 19:27
Может два чемпионства всё таки?
ariec93
ariec93
вчера в 19:16
А почему не 2 победы за 10 лет? Или 3 победы за 23 года?
Константин Каплий
Константин Каплий
вчера в 19:04
Всего 2 победы? Насмешил автор))
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:29
Как правило рыба гниёт с головы, поэтому у Баварии и проблемы с ЛЧ
А Тухель или кто-либо другой это последствия неправильных решений руководства
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:43
Больше двух побед в ЛЧ за последние 20 лет только у Реала и Барселоны, так что немного странный заголовок.
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