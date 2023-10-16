У «Баварии» всего две победы в Лиге чемпионов за двадцать лет. Вредит атмосфера в коллективе

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вчера, 16:36

Теперь Хенесс и футболисты набросились на Тухеля.

Баварцам невозможно угодить

Для большинства клубов две победы в ЛЧ это космос, но не для «Баварии». Команда могла чаще играть в решающих поединках и побеждать. Но взяли лишь два трофея за два десятилетия, причем второй кубок выиграли в сезоне с пандемией. Причина неудач часто в сложном коллективе, где редко один за всех и все за одного. Баварцы – самые немецкие немцы. Особый язык, высокомерие и едкие несмешные шутки.

А ещё недооценка, которая распространяется на немцев из соседних регионов, не говоря о мигрантах. Баварские мужчины научат женщин правильно рожать детей, а слепых видеть. Подход к жизни распространяется на людей, которые оказываются в «Баварии». Конфликтовать умели во все времена, а главный клуб страны из-за скандалов прозвали ФК «Голливуд». Летом предполагали, что у Тухеля будут проблемы.

Угадали, причем Томас сам баварец, родился в городке западнее Мюнхена. Тренер искал умиротворение в Индии с новой подружкой, но от себя не убежать. Тухель сложный человек, обожает ругаться с начальниками и критиковать подопечных. Томас вызвал публичный гнев почетного президента клуба Хенесса, ведь тренер считает состав «Баварии» неглубоким и несовершенным.

Летом сорвался трансфер хавбека Палиньи из «Фулхэма», а фанаты помешали подписать Боатенга, обвиненного в домашнем насилии. У Хенесса и Тухеля известная нелюбовь. Ули ставил под сомнение увольнение Нагельсманна весной. Сам факт публичных конфликтов почетного президента клуба и главного тренера о многом говорит. Также помним скандальный уход Кана и Салихамиджича, в «Баварии» горячая атмосфера.

Тухеля могут выжить из «Баварии»

Для «Баварии» всегда найдется тренер. От итальянца Конте до Зидана. Также могут пригласить Хаби Алонсо. У испанца в контракте есть пункт, позволяющий без препятствий уйти в один из бывших клубов, «Ливерпуль», «Баварию» или «Реал». Но Хаби надо дважды подумать, нужен ли ему Мюнхен, если позже можно попасть в Мадрид?

В Испании коллектив приятнее, веселые молодые ребята. А в «Баварии» со времен Беккенбауэра хватало скандалистов, вроде самого Франца, Хенесса и Брайтнера. Успехи идут рука об руку с унижениями других, ссорами, руганью из-за денег и футбольных ошибок. Мане прямо сказал, что в Баварии его затравили. Местная пресса, фанаты, напарники по команде, ведь не только Сане пытался унижать новичка.

Тренеры тоже виноваты, что Мане не прижился. Нагельсманн не сумел идеально интегрировать сенегальца в схему. А Тухель обиделся на Мане из-за нападения на Сане после словесных оскорблений от Лероя. Наставник посчитал, что африканец подорвал его авторитет в команде. Для «Баварии» привычно, когда футболисты дерутся на тренировках. Коман сцепился с Левандовски, а Боатенг с Горецкой.

Дрались Хамес с Руди, Рибери с Роббеном. А Эффенберг терпеть не мог Маттеуса. Штефан в биографии посвятит бывшему напарнику по «Баварии» главу, названную «Что Лотар Маттеус знает о футболе». После заголовка в книге была пустая страница. А сколько еще конфликтов в немецком клубе удалось спрятать? Только за последние годы футболистам не нравились тренеры Ковач, Флик, Нагельсманн и Тухель.

У двух в этом списке есть победы в ЛЧ , а Юлиан играл в полуфинале с «Лейпцигом». А теперь у Тухеля проблемы в «Баварии». Некоторые футболисты считают, что у тренера нулевое влияние на развитие команды, играют по наитию, на классе Кейна и Сане. Футболисты недовольны отсутствием общения с главным тренером. Не все понимают логику выбора состава, а общаться могут лишь с помощниками Томаса.

Клубу мешают токсичные легенды

Ветераны «Баварии» ненавидят новичков, которым предлагали лучшие контракты. Многие не любили Левандовски из-за его зарплаты. Хотя надо признать, что характеры у всех там сложные. Все токсичные, от бывших директоров Кана и Салихамиджича до бывших игроков Алабы и Левандовски. Нойер тоже не подарок. И Тухель не лучше, а во главе всего снова Хенесс, который успешно отсидел в тюрьме.

Ули – безжалостный и бесстрашный человек. Молодой директор Хенесс как-то сорвался на товарищеский матч Португалии и Германии. Хотел посмотреть на игру своего друга Брайтнера. Полетели на старом самолете с пропеллером. Хенесс обожал такие путешествия, но профессионального пилота экстренно не нашел. Посадил за штурвал своего друга, бывшего горнолыжника с лицензией пилота.

Четыре пассажира отправились в Ганновер. Ули из-за природной наглости не пристегнулся, что спасло ему жизнь. Хенесса выбросило из самолета после крушения. Летели в туман, разбились о деревья и ближайшее поле от аэропорта. Крошечный самолет впечатало в землю. Три других пассажира умерли, а Ули выбросило из разбито всмятку судна. Пострадал, но его нашел местный охотник.

В больнице Хенесс спросил у Брайтнера и Румменигге, как сыграли, а не о погибших из-за его рискованности людях. Германия обыграла Португалию 3:1, а Тухелю надо обыгрывать всех подряд вплоть до финала Лиги чемпионов, чтобы к нему не было вопросов. Но лишь до нового поражения, как случилось у Флика, который не выдержал работу на «Баварию» на протяжении долгих лет.

Пригодится наставник с авторитетом

Есть разница между Зиданом, Симоне, Клоппом и Тухелем, её даже не нужно объяснять. С Томасом и его решениями спорят, а нужен тот, кого будут уважать сильнее. В «Баварии» слишком много тех, кто знает лучше, чем тренер. Когда такие мужчины сталкиваются между собой, то нужна большая мудрость, чтобы получилась настоящая команда. Даже миротворец Киммих не всегда справляется с задачей сплочения коллектив.

Йозуа подумывал об уходе из «Баварии». Левандовски, Алаба и Мане не дадут соврать: хотя играть за великий клуб почетно и интересно, там настолько токсичный и сложный коллектив, что после совместной качественной работы хочется орать в пустоту. «Бавария» пожирает энергию как могущественный дух, который променял человечность на трофеи. Никогда и не врали, что джентльмены и добряки, проблемы Тухеля читались.