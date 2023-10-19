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«Унион» следит за вратарём «Бернли»

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A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:52
Ну, Мурич вполне добротный вратарь, прошедший через МС и для того, чтобы развиваться решиля на уход из Сити, хотя мог сидеть и ждать, пока Эдерсон и Ортега наиграются....
Унион вполне нормальный клуб, для продолжения карьеры, так что у Мурича вполне хорошие шансы закрепиться в составе Берлинского клуба
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:06
Добротный голкипер, возможно поможет Униону попасть в еврокубки
В Бернли это сделать будет почти невозможно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:06
Слежка продолжается и днём и ночью !)
u8mp2bpc6mjs
u8mp2bpc6mjs
сегодня в 04:27
Но пока агент Мурыч умело уходит от берлинской слежки
Гость
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