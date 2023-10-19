«Унион» следит за вратарём «Бернли»

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сегодня, 00:21

Вратарь имеет шансы перейти из «Бернли» в «Унион».

В январе немецкий клуб попытается взять игрока в аренду с правом выкупа.

Соглашение голкипера с «кларетовыми» рассчитано до 2026 года.