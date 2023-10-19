«Унион» следит за вратарём «Бернли»

Вратарь Ариджанет Мурич имеет шансы перейти из «Бернли» в «Унион».
В январе немецкий клуб попытается взять игрока в аренду с правом выкупа.
Соглашение голкипера с «кларетовыми» рассчитано до 2026 года.
Вратарь Ариджанет Мурич имеет шансы перейти из «Бернли» в «Унион».
В январе немецкий клуб попытается взять игрока в аренду с правом выкупа.
Соглашение голкипера с «кларетовыми» рассчитано до 2026 года.
Унион вполне нормальный клуб, для продолжения карьеры, так что у Мурича вполне хорошие шансы закрепиться в составе Берлинского клуба
Унион вполне нормальный клуб, для продолжения карьеры, так что у Мурича вполне хорошие шансы закрепиться в составе Берлинского клуба
В Бернли это сделать будет почти невозможно
В Бернли это сделать будет почти невозможно