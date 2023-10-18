Опорник «Сити» – в «Баварию», 60 млн евро МЮ за 19-летнего игрока «Бенфики». Зимние трансферы порадуют

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вчера, 11:08

Европейцы делают заготовки.

Клубы потихоньку начинают подготовку к зимнему трансферному окну. Уже есть первые инсайды о потенциальных переходах – рассказываем подробности.

«Бавария», «Милан», «Ливерпуль» и «Юнайтед» следят за молодёжью

Первые трое готовы побороться за юниора, воспитанника «Шальке» – 17-летнего полузащитника Ассана Уэдраого. Юный хавбек в новом сезоне добрался, наконец, до основной команды и получает регулярную игровую практику, часто выходя в стартовом составе. При том, что на данный момент Ассан оценивается в 500 тысяч евро, в его контракте с клубом прописана сумма отступных в 20 миллионов.

Наиболее активен «Милан» – боссы итальянцев готовы встретиться с представителями немецкой команды на этой неделе. Мюнхенцы хотят договориться на меньшую сумму – 12-15 миллионов евро.

Самому футболисту важнее всего регулярно выходить на поле в новой команде – поэтому и решение он ещё не принял.

Манкунианцы обратились к более опытному исполнителю – 19-летнему опорнику «Бенфики» Жоау Невешу. Полузащитник в основе «орлов» проводит уже второй сезон. И если в минувшем чемпионате являлся игроком ротации (в старте начал выходить лишь в середине апреля), то теперь получает в разы больше времени на поле. Скауты английского гранда давно следят за Жоау, но клубу за молодого хавбека придётся выложить 60 миллионов евро. Он им в любом случае понадобится – опорной зоне МЮ не хватает качества. Каземиро стагнирует (к тому же может начаться череда травм), что в плотном английском календаре будет особенно бросаться в глаза. МакТоминэй не стабилен и не станет системообразующим игроком. Амрабата ещё надо выкупить у «Фиорентины», Эриксен более ориентирован на атаку – исполнителя, который закроет эту позицию на долгие годы, у «Юнайтед» просто нет.

Уходит эпоха

Уже зимой «Реалу», возможно, придётся расстаться с последним обладателем «Золотого мяча» в своём составе – вслед за Криштиану на Ближний Восток отправился Карим Бензема, теперь над сменой обстановки раздумывает Лука Модрич. Хорватскому полузащитнику уже 38 лет, он провёл в мадридском клубе впечатляющую карьеру и взял все возможные трофеи. Сейчас же его кармическая задача – воспитывать следующее поколение полузащитников «сливочных».

Но Луке не хватает игровой практики – уже сейчас в «Реале» успешно функционируют Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, иногда помогают Тони Кроос и Браим Диас. Хорват в стартовом составе появляется редко – хотя при продлении контракта прошлой весной Модричу обещали, что он будет игроком основы. Иначе тот просто бы покинул команду. Этим и недоволен возрастной исполнитель.

Ясность в положение дел внесут матчи до следующей паузы на игры сборных (в ноябре). Вполне возможно, что полузащитник запросит обмен в зимнее трансферное окно – всё зависит от того, насколько часто он будет играть в предстоящий период. Руку на пульсе держат азиатские клубы и команды МЛС .

Осимхен не хочет работать с Гарсией

У нигерийца тяжело складывается текущий сезон в «Наполи». С одной стороны, новый тренер Руди Гарсия дал форварду ещё больше влияния на игру команды – неаполитанцы полагаются на верховую борьбу, в чём Виктор очень хорош.

Но случился скандал с клубной пресс-службой, который выбил нападающего из колеи – агент игрока даже пригрозил клубу судом. Примерно на этот период наслоилась сухая серия, Осимхен в четырёх матчах оставался без забитых голов. Теперь же сообщается, что исполнителю не нравится работать с новым наставником.

Этим хочет воспользоваться «Челси». Лондонцы ищут надёжного центрфорварда (хотя только летом подписали Николаса Джексона) – решить этот вопрос планировали в январе. Основной вариант для «синих» – Осимхен.

Только вот вопрос в том, захочет ли сам Виктор перебраться в «Челси». «Аристократы» строят сомнительный проект, сорят деньгами, отчего даже Почеттино не может запомнить всех игроков. И непонятно, когда клуб от закупки материалов перейдёт к строительству цельного коллектива. Удивительнее всего то, что даже так «синие» умудряются заманивать к себе перспективных новичков.

Второй шанс для Филлипса

Летом 2022 года сверкнувший в «Лидсе» Кэлвин Филлипс пополнил состав «Манчестер Сити» – «горожане» выложили «павлинам» 42 миллиона фунтов. Только опорник сборной Англии проиграл конкуренцию Родри, остался в запасе и лишь в концовке минувшего сезона дважды отыграл с первой и до последней секунды. В новой кампании ситуация не изменилась – 27-летний Кэлвин продолжает сидеть на скамейке, даже не всегда выходя на замену.

Спасти заскучавшего полузащитника готовы сразу два топ-клуба. Его кандидатурой заинтересовался «Ньюкасл». Хау как раз требуется усиление в опорную зону – поэтому «сороки» сделают предложение «горожанам», если хавбек задумается о смене команды.

Только бороться английскому клубу придётся с серьёзным конкурентом – до этого на горизонте появилась «Бавария». Мюнхенцы рассматривают Филлипса как одну из целей в зимнее трансферное окно. К тому же опыт в ведении переговоров с клубами АПЛ у «баварцев» теперь есть, причём богатый – с «Тоттенхэмом» при переходе Кейна шли бои за каждое евро.

Осталось принять решение самому Кэлвину. Оставаться в «Сити» просто без надобности – при такой серьёзной конкуренции он вряд ли станет игроком стартового состава.