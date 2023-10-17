Объявлены самые дорогие составы клубов Лиги 1

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вчера, 13:18

Названы самые дорогие составы клубов Лиги 1 по итогам промежуточного обновления рыночных стоимостей. Первое место в данном списке занимает «Пари Сен-Жермен» (3-е место в турнирной таблице), рыночная стоимость состава 1 миллиард 70 миллионов евро. Также в первую пятёрку входят: «Монако» (возглавляет турнирную таблицу), рыночная стоимость состава команды Александра Головина 345 миллионов евро; «Ренн» (8-е место в турнирной таблице) — 281 миллион евро; «Марсель» (6-е место в турнирной таблице) — 249 миллионов евро и «Ницца» (2-е место в турнирной таблице) — 245 миллионов евро.

Рыночная стоимость составов «Бреста» и «Реймса», которые занимают 4-ю и 5-ю позиции в Лиге 1, 78 миллионов евро и 111 миллионов евро. Состав «Гавра» Далера Кузяева оценивается Transfermarkt в 55 миллионов евро.