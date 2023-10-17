Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

Объявлены самые дорогие составы клубов Лиги 1

вчера, 13:18

Названы самые дорогие составы клубов Лиги 1 по итогам промежуточного обновления рыночных стоимостей. Первое место в данном списке занимает «Пари Сен-Жермен» (3-е место в турнирной таблице), рыночная стоимость состава 1 миллиард 70 миллионов евро. Также в первую пятёрку входят: «Монако» (возглавляет турнирную таблицу), рыночная стоимость состава команды Александра Головина 345 миллионов евро; «Ренн» (8-е место в турнирной таблице) — 281 миллион евро; «Марсель» (6-е место в турнирной таблице) — 249 миллионов евро и «Ницца» (2-е место в турнирной таблице) — 245 миллионов евро.

Рыночная стоимость составов «Бреста» и «Реймса», которые занимают 4-ю и 5-ю позиции в Лиге 1, 78 миллионов евро и 111 миллионов евро. Состав «Гавра» Далера Кузяева оценивается Transfermarkt в 55 миллионов евро.

Объявлены самые дорогие составы клубов Лиги 1

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алмаз ПСЖ дороже экс-игрока «Реала», в топе – воспитанник «Лиона». Молодёжь Лиги 1 на новом уровне
Вчера, 20:30Максим Тарасов в блоге Футбол и деньгиКомментарии1
Хуан Мата и Александер-Арнольд купили акции команды «Формулы-1»
Вчера, 19:08
Шейх отказался от покупки МЮ за 8 миллиардов долларов. Клуб может достаться британцу
15 октябряВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Ямаль стал самым дорогим 16-летним игроком в истории
15 октября Фото
Объявлен список из самых дорогих игроков Ла Лиги
15 октября Фото
Названы самые дорогие составы клубов Ла Лиги
15 октября Фото
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:56
Цифры не играют....Клермон по итогам двух игр ушатывает миллиардный ПСЖ...
3:2 и 0:0....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:21
Благодаря Кузяеву выше Клермона))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 