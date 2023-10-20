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Семак заявил, что Чистякову нужно доказывать, что он достоин играть

вчера, 14:06

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем защитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Чистякова.

Что касается Димы Чистякова, у него были определённые проблемы, когда он не мог играть — с августа порядка месяца, когда он пропустил и не мог на полную тренироваться. Сейчас у него проблем нет, набирает форму. Будет готов — будет играть. Никто на сегодняшний день не рассматривает никаких вариантов ни с арендами, ни с уходами. Такая же ситуация у него, как и у других футболистов, которые на сегодняшний день играют или не получают достаточно игровой практики. Надо работать и доказывать, что он сильнее тех футболистов, которые играют на его позиции.

В текущем сезоне Чистяков провёл четыре игры.

Ранее Семак рассказал, как проходит восстановление травмированных игроков.

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nubom
nubom
вчера в 15:51
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 15:10
Он дно,то гол привезет,то пеналь
shlomo
shlomo
вчера в 14:45
Он знал в какой клуб пошел... и зачем пошел...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:29
Ушёл за деньгами, о чём говорить, за 3+ года 40 игр. Сам выбрал лавэ, пусть дальше на лавке сидит.
Гость
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