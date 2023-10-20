Семак заявил, что Чистякову нужно доказывать, что он достоин играть

Главный тренер «Зенита» высказался о будущем защитника «сине-бело-голубых» .

Что касается Димы Чистякова, у него были определённые проблемы, когда он не мог играть — с августа порядка месяца, когда он пропустил и не мог на полную тренироваться. Сейчас у него проблем нет, набирает форму. Будет готов — будет играть. Никто на сегодняшний день не рассматривает никаких вариантов ни с арендами, ни с уходами. Такая же ситуация у него, как и у других футболистов, которые на сегодняшний день играют или не получают достаточно игровой практики. Надо работать и доказывать, что он сильнее тех футболистов, которые играют на его позиции.