«Реал» зарезервировал 9-й номер для Эндрика

1697295152

вчера, 17:52

«Реал» купил нападающего «Палмейраса» в декабре 2022 года за 35 млн евро (плюс 25 млн евро в качестве бонусов).

Форвард присоединится к мадридскому клубу в июле 2024-го, когда ему исполнится 18 лет. Он будет проводить предсезонную подготовку вместе с первой командой «сливочных».

Кроме того, в «Реале» зарезервировали 9-й номер для Эндрика.