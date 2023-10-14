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«Реал» зарезервировал 9-й номер для Эндрика

вчера, 17:52

«Реал» купил нападающего «Палмейраса» Эндрика в декабре 2022 года за 35 млн евро (плюс 25 млн евро в качестве бонусов).

Форвард присоединится к мадридскому клубу в июле 2024-го, когда ему исполнится 18 лет. Он будет проводить предсезонную подготовку вместе с первой командой «сливочных».

Кроме того, в «Реале» зарезервировали 9-й номер для Эндрика.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:02
играет он в англии, и они его хотят продать, так как ничего путного в нём нет)
Ironigor
Ironigor ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 10:34
Да таких игроков полно в каждом клубе, за которыми следят , дело не в этом . Я говорю о номере , который якобы уже ему дали, за два года заранее.
FenixSL
FenixSL ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:03, ред.
в районе 18 лет Винисиус уже был игроком Реала..а с 16 лет его вели, писали о нем и я заранее знал что он звезда
достаточно было увидеть много видео
здесь такая же история
Ironigor
Ironigor ответ rrs7fh8hpkhw (раскрыть)
сегодня в 00:33
А Фати чей воспитанник и где он играл и играет ???
Ничего общего с игрокм Палмейраса с Реалом нет , тем более он ещё даже не был и не играл за Реал и даже не проходил мед комиссию. А это будет только на следующий сезон, если конечно будет. Что под вопросом. Неизвестно как он вообще сейчас играет и в какой форме будет на следующий сезон . Может вообще где нибудь в аренде будет играть . Так что не всё так однозначно как ты тут пишешь и сравниваешь с Фати .
rrs7fh8hpkhw
rrs7fh8hpkhw ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:13
ничего удивительного в этом нет, та же Барселона отдала 10 Фати, который носил Месси
Real Martan
Real Martan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:42
Для Модрича лучше будет, если он покинет клуб зимой. Но для Реала очень хорошо будет, если Модрич останется до лета.
43r92mh6rb4y
43r92mh6rb4y
вчера в 21:23
Реал что-то знает, хотя Хоселу уже 33, логично предположить, что может повесит бутсы на гвоздь.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:18
Я конечно могу и ошибаться, но Хоселу вроде как выступает под 14 номером....а девятка вроде как свободна!? Болельщики Реала если что исправят.
Возможно десятка достанется Мбаппе если тот в итоге перейдет в Мадридский Реал,т.к Модрич скорее всего покинет клуб, и говорчт что такой вариант модет случиться уже зимой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:54
Что за чушь настоящая . Парню только в 2024 году исполнится 18 лет , ещё даже ни одной тренировки не провёл в команде , неизвестно что с ним будет на следующий сезон со здоровьем , а уже кто-то додумался закрепить за ним 9 номер . Кто ты звезда Переса 🌟 ???)))))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:41
Если все довольны, то и я не против,пусть будет девяткой!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:00
Главное, что бы на этой почве не возник конфликт.
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