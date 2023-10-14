«Реал» зарезервировал 9-й номер для Эндрика

«Реал» купил нападающего «Палмейраса» Эндрика в декабре 2022 года за 35 млн евро (плюс 25 млн евро в качестве бонусов).
Форвард присоединится к мадридскому клубу в июле 2024-го, когда ему исполнится 18 лет. Он будет проводить предсезонную подготовку вместе с первой командой «сливочных».
Кроме того, в «Реале» зарезервировали 9-й номер для Эндрика.
Возможно десятка достанется Мбаппе если тот в итоге перейдет в Мадридский Реал,т.к Модрич скорее всего покинет клуб, и говорчт что такой вариант модет случиться уже зимой.
Возможно десятка достанется Мбаппе если тот в итоге перейдет в Мадридский Реал,т.к Модрич скорее всего покинет клуб, и говорчт что такой вариант модет случиться уже зимой.