У сборной один футболист из «Зенита». Проблемы россиян влияют на результаты чемпионов

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вчера, 10:42

Нелюбовь Семака привела к плачевным последствиям.

Тренер «Зенита» не ценит российских игроков

Бразильский хавбек Кейрос не настолько сильный игрок, чтобы не искать альтернативу среди российских футболистов. Но Семак попросил подписать иностранца. Также взяли молодого вингера Педро, приедет чуть позже. «Зенит» не будет развивать Пиняева и Салтыкова, не найдет талантливых молодых игроков в академии. Практике много лет, и пять сезонов подряд ставка на легионеров при небольшой поддержке опытных россиян приносила титулы.

Но что случится с главным тренером «Зенита», когда иностранцы потеряют мотивацию и разъедутся, а сильных россиян в составе не останется? В рейтинге по сыгранному в РПЛ времени лидируют восемь иностранцев и всего три местных игрока, как велит лимит. Но Кержакову активно ищут замену, голкиперу 36 лет, и это явно не лучший вратарь старта сезона. Караваеву нашли замену, но пригласили Марио Фернандеса, который на пять лет старше.

Лучший россиянин «Зенита» – бразилец. Даже Сергеев не является твердым участником оптимальной основы. Форвард сборной России – единственный игрок из состава чемпионов, которого пригласил Карпин, провел в основе 5 поединков из 11 в рамках РПЛ . Результаты неважные, забил 3 мяча и сделал 1 ассист за 482 минуты. У Кассьерры игрового времени заметно больше, но и результаты другие – 9 голов и 1 результативная передача.

Семак не любит работать с россиянами, но есть объективные причины такого отношения наставника «Зенита». Дело не только в поведении, как у Артёма Дзюбы, которого тренер с радостью отпустил в Турцию, но и в уровне футбола. Однако в результате повелось, что лучшие футболисты страны последних лет не спешат в «Зенит».

Российские таланты не мечтают играть за Семака

Нелюбовь взаимная. Достаточно посмотреть, как Семак поработал с защитником Чистяковым. Не подготовил к основе, хотя Эракович, Ренан и Родригао не во всем лучше. Показательным примером служит Бакаев, которого отправили в аренду в далекие края, а на десятом месте в рейтинге по сыгранным минутам у «Зенита» находится Мантуан. Густаво сложно назвать полноценной заменой Малкома в основе или просто футболистом невероятного уровня.

Густаво и Зелимхан на одной позиции, только разные по характеристикам исполнители, это понятно. Но Семак даже не думал о развитии россиянина, у него нет такой задачи. Где Бакаев? В «Аль-Вахде». У остальных россиян «Зенита», которым не помогает лимит, тоже мало причин для радости. Ерохину 33 года, не нашел другой клуб с приличной зарплатой. Но Круговому всего 25 лет, надо искать практику, как Мостовому, Чистякову и Сутормину, которого не пустили в ЦСКА .

Насмотревшись на судьбу россиян из «Зенита» – им нет места в основе, тренер и скауты всегда ищут бразильцев, в сборную не зовут, вовремя в крутые иностранные клубы не отправляют, таланты не спешат в состав чемпионов. Изидору местечко нашлось, а российским нападающим Семак не верит. Скауты «Зенита» ищут бразильцев, поскольку это установка главного тренера. Вот поэтому Пиняеву, Глушенкову, Облякову, а до этого Головину не хотелось в «Зенит».

Чемпионов подводит падение класса россиян в составе

Прежние поколения своих ребят в «Зените» были сильнее, чем сейчас. Анюков, Смольников, Шатов, Файзулин, Малафеев, Аршавин, Широков, Дзюба, Кузяев, Жирков и старший Кержаков выше классом, чем младший Кержаков, Караваев, Сергеев и Мостовой. В этом споре Семак всегда победит. Он сам по смыслу был в «Зените» игроком масштаба Дугласа Сантоса – менял позиции, приносил пользу, невзирая на возраст.

Но сложно заявить о центральной роли в игровой конструкции Караваева, когда его поменяли на Фернандеса или форварда Сергеева. В прошлом сезоне у атакующего хавбека Мостового получалось забивать мячи, но после смены тактики на «3-5-2» игру надо выстраивать иначе. Из Андрея плохой второй нападающий, это не второй Глушенков. И ещё повезло, что пока нет массового исхода ключевых легионеров.

Клаудиньо, Малком, Барриос и Кассьерра легко найдут новые команды следующим летом. Если так, то наставник «Зенита» допустил ошибку, не озаботился глубиной состава, которая в условиях лимита прямо зависит от качества российских исполнителей. Сергею Богдановичу не поверили молодые россияне с большим будущим, а Коваленко ещё пожалеет, что не выбрал «Локомотив», сыграл 25 минут в РПЛ .

В истории «Зенита» один дорогой трансфер россиянина

Семак часто говорит, что местные игроки слишком дорогие. И одновременно не сможет назвать играющего россиянина, которого петербуржцы подписали за большие деньги. В списке самых ценных новичков клуба один россиянин – форвард Бухаров, с которым бегал сам Семак, давно было дело. Откуда рассказы о дорогих местных игроках, которые якобы не отработают вложения, если «Зенит» их никогда не подписывал?

Пора делать большие ставки на своих ребят, как предлагал в прошлом году Аршавин? Пришли к ситуации, когда петербуржцам не помешали бы сильный вратарь, правый бек и форвард с российскими паспортами. Но Сафонов, Волков и Чалов – игроки сборной, в «Зенит» не пойдут. Тюкавин тоже подумает, что лучше, лавка у Семака или место в основе в клубе из Франции? Захарян не спешил на север, уехал в Испанию.

Стратегически это большая перемена. Зимой Семак предпримет попытку защитить титул трансферами дорогих бразильцев. Но опытный Кузяев правильно подметил. В «Зените» нет костяка россиян в идеальной форме со стабильной игровой практикой уровня сборной. Даже будь Караваев и Мостовой в порядке, вместе с Сергеевым могли сидеть на лавке. Десять лет назад в основе сборной могло быть шесть игроков «Зенита» плюс Аршавин.