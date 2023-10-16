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Помазун, Адамов и Горшков дебютируют за сборную России в матче с Кенией

вчера, 18:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб КенияКенияМатч завершен

Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Кенией.

За национальную команду впервые сыграют вратарь «Урала» Илья Помазун, а также защитники Арсен Адамов («Оренбург») и Юрий Горшков («Крылья Советов»). Все они выйдут в стартовом составе. Капитаном будет защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Встреча пройдёт сегодня, 16 октября, в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:58
Надо всех проверять в игре - это точно.
adekvat
adekvat
вчера в 19:20
Памазуна с крещением и первым голом от Кении.
adekvat
adekvat ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 19:17
Карпин всех игроков перепробует в сборной, жаль что тренера приходящии в команды не проходят медкомиссию.
lotsman
lotsman
вчера в 19:05
С дебютом, парни! Удачной игры. Россия победит.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 19:03
У Валеры нет задачи работать на будущее нашего футбола.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:02
Тут вроде ни слова про Баринова...Если бы ты знал,,как меня раздражает Соболев в сборной,но Не я ею руковожу.Возможно,к её счастью.
neukomm
neukomm
вчера в 18:43
Помазуну уже 27 лет. Можно и по-моложе кого было заигрывать.
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:20
Вот с Кенией можно решиться на эксперименты
Единственное что Миранчуки не особо в сборной себя проявляют когда вместе играют
Вещий
Вещий
вчера в 18:18
Пожелаю ребятам удачи. Покажите на что вы способны.
протон
протон
вчера в 18:06
Как же меня раздражает наличие Баринова в сборной. Ну просто слабый игрок без сильных качеств, не умеющий держать опорную зону, типичный зажравшийся бесперспективный паспортист, который всю карьеру в РПЛ провел.
Гость
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