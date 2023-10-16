Помазун, Адамов и Горшков дебютируют за сборную России в матче с Кенией

Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Кенией.
За национальную команду впервые сыграют вратарь «Урала» Илья Помазун, а также защитники Арсен Адамов («Оренбург») и Юрий Горшков («Крылья Советов»). Все они выйдут в стартовом составе. Капитаном будет защитник «Спартака» Георгий Джикия.
Встреча пройдёт сегодня, 16 октября, в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 19:00 по московскому времени.
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