Помазун, Адамов и Горшков дебютируют за сборную России в матче с Кенией

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вчера, 18:03

Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Кенией.

За национальную команду впервые сыграют вратарь «Урала» , а также защитники («Оренбург») и («Крылья Советов»). Все они выйдут в стартовом составе. Капитаном будет защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Встреча пройдёт сегодня, 16 октября, в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 19:00 по московскому времени.