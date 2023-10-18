Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2023

Карпин определился с основной обоймой игроков в сборной России

вчера, 11:49

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что октябрьский сбор помог определиться с обоймой игроков.

Выделю один, но главный вывод: по итогам этих матчей вырисовывается, плюс-минус, обойма игроков, которая может играть на таком уровне, как с Камеруном. Наверное, мы её и раньше представляли, но прошедшие матчи укрепили это впечатление. У нас есть игроки, способные выдерживать интенсивность и нагрузку, которую предлагают команды уровня чемпионата мира.

Напомним, за время октябрьского сбора сборная России сыграл со сборными Камеруна и Кении.

Ранее Карпин ответил на критику Евгения Ловчева.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин сравнил соперников сборной и высказался на тему совмещения постов
Вчера, 16:19
Карпин высказался о ситуации Миранчука в «Аталанте»
Вчера, 14:42
Карпин считает, что России нужно оставаться в УЕФА
Вчера, 14:16
Карпин ответил на критику Ловчева
Вчера, 11:21
Карпин назвал лучший матч сборной России в период отстранения
Вчера, 10:32
Карпин считает, что проблемы сборной больше игровые, чем мотивационные
Вчера, 09:45
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:33
Ответ не убедил, т.к. С Кенией играли почти все те же что и с Камеруном, кроме Чалова и Осипенко. Это и есть обойма?
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:08
Для начала нужно Карпину самому определиться со своим будущим в Сборной, а то заявляет то буду-то не буду.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 