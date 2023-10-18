Карпин определился с основной обоймой игроков в сборной России

Главный тренер сборной России сообщил, что октябрьский сбор помог определиться с обоймой игроков.

Выделю один, но главный вывод: по итогам этих матчей вырисовывается, плюс-минус, обойма игроков, которая может играть на таком уровне, как с Камеруном. Наверное, мы её и раньше представляли, но прошедшие матчи укрепили это впечатление. У нас есть игроки, способные выдерживать интенсивность и нагрузку, которую предлагают команды уровня чемпионата мира.