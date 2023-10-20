Психотерапевт Тонали прокомментировал состояние футболиста

Профессор Габриэль Сани, психотерапевт полузащитника «Ньюкасла» , высказался об игровой зависимости футболиста.

Это заболевание может поразить любого, без исключения. Молодые игроки нервничают и осознают ответственность, что связано с повышенным давлением и вниманием со стороны СМИ .

Подобные случаи могут вызвать тревогу, а дисфункциональным механизмом «лечения» такого состояния может стать адреналин азартных игр. Это приводит к компульсивному поведению, которое они не в состоянии контролировать, выигрыш денег становится абсолютно неважным.

У зависимого от азартных игр человека поведение становится похожим на ритуал, он придерживается последовательности «удачи». Именно по этой причине Сандро делал ставки на победу «Милана». Это было частью его талисмана удачи.

Если Тонали смог достичь такого уровня вместе с этой проблемой, то, избавившись от нее, он сможет еще больше раскрыть свой талант и, возможно, стать лучше как футболист.