Неймар вошёл в клуб ван Бастена. Бразильский рекордсмен может завершить карьеру

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вчера, 16:01

Травмы выбили из игры минимум на полгода.

У Неймара редко полноценные сезоны

В матче против Уругвая бразильский вингер порвал «кресты» и травмировал мениск. Назвал момент худшим в жизни, хотя в составе ПСЖ его тоже часто преследовали травмы. Неймар в последний раз проводил больше 30 поединков за сезон, когда играл за «Барселону». Хотя в составе каталонцев тоже влияли повреждения. Но тогда молодой крайний форвард усерднее работал на тренировках, физически был лучше готов к поединкам на высоких скоростях. В Париже снизил к себе требования, развлекался. Невезение, естественные проблемы со связками, отсутствие строгого режима и плохие тренировки привели к финишу большой карьеры. Неймар вряд ли сможет легко оставить позади травмы, его ждут месяцы без футбола. Малком будет тащить «Аль-Хиляль» к чемпионству в Саудовской Аравии, а шейхи заплатят Неймару 150 миллионов евро в год как рекламному лицу клуба и чемпионата. Жаль, мог стать легендой с «Золотым мячом», чемпионом мира. Вместо этого получили брата Ван Бастена по большим коленям.

Ван Бастен оценивает себя не ниже Роналду

От скромности бывший технический директор ФИФА не умрет. Недавно заявил, что в 38 лет мог играть не хуже, чем Роналду, не помешай травмы. Ван Бастен был изумительным игроком, но с 28 лет не мог играть полноценно. Марко нахваливает себя, забил более трех сотен голов за карьеру, выиграл три «Золотых мяча» – напомним, что тогда нельзя было голосовать за неевропейских футболистов. Однако в истории футбола ван Бастен остался одним из самых главных недосказанных героев. Травмы лодыжки добили его карьеру в начале девяностых годов прошлого века. Зато выиграл для Нидерландов финал чемпионата Европы против команды Лобановского. Это до сих пор единственный голландский успех такого масштаба. Красивый гол Дасаеву вошел в историю.

Роналдо является совершенной «девяткой»

Не важно, что у бразильца меньше голов в Лиге чемпионов, чем у Холанда. Не важно, сколько мячей не хватило Роналдо, чтобы побить рекорд Пеле в сборной Бразилии. Важно, что Феномен на старте карьеры задал темп, который оказался не под силу даже юному Мбаппе. Роналдо тоже часто смещался в глубину поля в ПСВ , «Барселоне» и «Интере», то есть был «девяткой» широкого профиля. Но в конечном итоге запомнился футбольной публике как эталонный центральный нападающий. Наверное, никого более легкого и при этом мощного в атаке современная история футбола не знала. Пеле не был настолько одаренным от природы атлетом. Даже проблемы со здоровьем, которые влияли на вес Роналдо, даже операции на коленях не помешали выиграть два чемпионата мира. В первом случае был «сыном полка», наблюдал за коллегами, а во втором огорчил Оливера Кана дублем в финале. Феномен – великий футболист, но мог поставить больше рекордов со здоровыми коленями.

Оуэн отыскал счастье за пределами поля

Честно говоря, Майкл не заслужил «Золотой мяч» в 2001-м. У «Ливерпуля» был неплохой сезон, но за Кубок УЕФА отдавать такую награду не следовало. Рауль и Кан отстали от молодого англичанина в опросе. Также Оуэну помог Бекхэм. Поскольку в начале нового века футбол стал сильнее зависеть от рекламы, то сразу девять человек отдали Бекхэму первое место в опросе на «Золотой мяч» в сезоне, в котором «Бавария» обыграла «Валенсию» в финале ЛЧ с сэйвами Оливера Кана. Бекхэм забрал голоса у конкурентов Оуэна. Но если говорим не о главном личном призе, а обо всей карьере, то её Майклу испортили частые травмы. Англичанин не задержался в «Реале», не мог полноценно играть за «Ньюкасл», а затем с трудом страховал нападающих в МЮ . Оуэна на пике формы видели редко. Зато Майкл смог стать счастливым человеком за пределами поля. У него семья с четверкой деток, огромная ферма с мелкими животными, скаковые лошади и был собственный вертолет. Много событий и интересных игрушек, жизнь удалась.

Из-за травм Ройс не стал чемпионом мира

Немец фатально невезучий человек, когда доходит до трофеев. Марко часто пропускал крупные турниры с участием сборной Германии. В том числе не сыграл на ЧМ -2014, где Шюррле отдал пас на Гётце в финале. Но даже Марио не переплюнул Марко по количеству травм. У Ройса были проблемы с коленями, бедром, пяткой, даже пальцами ног. Бедняга собрал все травмы, которые только можно представить. Рибери и Робен, невзирая на частые повреждения, добились серьезных успехов с «Баварией», да и в сборных своих наигрались. Диаби, Уилшир, Росси, Йоветич и Вермален не настолько талантливые футболисты, как Марко Ройс. И уж точно мало кто из них такой невезучий. Ройс родился в стране, которая побеждает на крупных турнирах, но всё самое интересное пропустил. Ушедшему недавно Азару карьеру травмы не испортили, Эден успел наиграться за сборную Бельгии и «Челси», пока не попал в «Реал».

А вот Марко соединил грусть от обидных поражений, как весной с «Боруссией» Д по пути к чемпионству, с травмами. Ройс ни разу не был первым в Бундеслиге, а мог стать главным немецким футболистом поколения, невзирая на крутость Нойера и Мюллера. Несчастья Марко можно сравнить с неудачами Фалькао, но отметим волевые усилия немца. Колумбийца травмы сделали заметно слабее, а Ройс возвращался на высокий уровень, как Гюндоган, еще один замечательный футболист, которому помешали наиграться сотни дней в лазарете. Но Илкай выиграл Лигу чемпионов, в отличие от Марко.