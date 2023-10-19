Упамекано восстановится после травме через две недели

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано травму подколенного сухожилия в начале октября.
Сегодня француз начал беговые тренировки. Ожидается, что Упакемано вернётся в строй через две недели.
Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано травму подколенного сухожилия в начале октября.
Сегодня француз начал беговые тренировки. Ожидается, что Упакемано вернётся в строй через две недели.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1363410/upamekano-dayotchankul-bavariya 19.10.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1363410/upamekano-dayotchankul-bavariya 19.10.2023
Да уж...Еще и Боа не захотели подписать. А если кто-то еще вылетит из пары Ким, Лигт, кто ЦЗ играть будет ? Молодой Бухман или снова Горецка ?
Да уж...Еще и Боа не захотели подписать. А если кто-то еще вылетит из пары Ким, Лигт, кто ЦЗ играть будет ? Молодой Бухман или снова Горецка ?