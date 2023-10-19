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Упамекано восстановится после травме через две недели

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zey9tuxu97uq
zey9tuxu97uq
сегодня в 03:27
восстановится после травме
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1363410/upamekano-dayotchankul-bavariya 19.10.2023
протон
протон
сегодня в 00:13
Де Лигт всегда готов ,при этом он ещё и может голы забивать . И относительно Упомекано, он точно не хуже играет в обороне.
Да уж...Еще и Боа не захотели подписать. А если кто-то еще вылетит из пары Ким, Лигт, кто ЦЗ играть будет ? Молодой Бухман или снова Горецка ?
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:00
Раз уже бегает значит всё нормально,ждём на поле!
Гость
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