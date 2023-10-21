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«Арсенал» сыграл вничью с «Челси», проигрывая 0:2

вчера, 21:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в поединке АПЛ (2:2).

На 15-й минуте Коул Палмер открыл счёт, реализовав пенальти. Михаил Мудрик на 48-й удвоил преимущество хозяев. Деклан Райс на 77-й забил первый гол «канониров», а ничью гостям принёс Леандро Троссард на 84-й.

«Челси» занимает 9-е место в чемпионате Англии, имея в активе 12 очков. «Арсенал» находится на второй позиции, у команды 21 балл.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:06
Молодцы
Capral
Capral ответ xajaks (раскрыть)
сегодня в 00:38
Это только Мудрик знает- что это было. Залетел красиво. И пенальти, он же сделал. Думаю, если парню будут давать больше времени и практики- всё у него получится. Он талантливый игрок....
xajaks
xajaks ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:22
Это был даже не удар, больше похоже на навес, и где в моих словах унижение?
Capral
Capral ответ xajaks (раскрыть)
сегодня в 00:14
Зачем же так унижать человека? А если Шева забил похожий гол Буффону, так что- это тоже, только ошибка вратаря? Любой гол- всегда чья-то ошибка...
Elliada
Elliada
вчера в 22:58
Мне качество поля не понравилось
протон
протон
вчера в 22:39
тренер не совсем правильно расставил акценты.. два гола Челси имени Мудрика- (первый гол от удара его головы попал в руку соперника , а второй вообще шедевр ) и как только Мудрик исчез у Арсенала появились возможности
Capral
Capral ответ xajaks (раскрыть)
вчера в 22:18
Я не видел. Возможно и так.
xajaks
xajaks ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:10
Это не гол Мудрика, это гол Райи
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:04
Я говорил в прошлом сезоне, что в этом мы будем бороться за место в ЛЧ, и так и выходит. К сожалению, нечему особенно радоваться, потому что игра в этом сезоне (пока что) хуже, чем в прошлом. Радоваться могут фаны "Челси", потому что в целом их команда всё прибавляет.
ars14
ars14 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:54
Для меня это тоже загадка, может Жорж выиграл в карты у Микеля, место в основе))
DXTK
DXTK
вчера в 21:47
Ну что Ждем победы Тоттенхэм над Фулхэмом и чистого первого места
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:47
Сегодня Челси явно заслуживал победы, и 70 минут игры уверенно шел к ней, пока Санчес не вернул интригу игре совершив неудачный вынос, после этого игроки Челси погасли, а вот Арсенал почуил запах крови, и побежал отыгрываться и добились своего! Повторюсь, Челси сегодня показывал отличную игру и обидно потерял очки, но видно, что Поч уже нашел нужных игррков для основы и дела пойдут в гору!
Теперь что касается Арсенала...самый позорный первый тайм в этом сезоне, ничего не смогли сделать потеря за потерей, привозы и благо что пропустили всего олин в первом тайме....
Райю нужно отправить на лавку, как бы шикарно он не играл ногами, но позорный второй гол чуть не "похоронил" команду, благо нам повезло отскочить! Так же не понимаю,почему при живом Парти играет Жорж?! В чем провинился ганец??!!! Удачи и Арсеналу, и Челси в следующих матчах!!!
aNOOBis
aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:44
Куку, да, снова напоминает себя образца Брайтон
azkan
azkan
вчера в 21:43
Отличный дерби получился! И ничья вроде тоже справедливая.
Очень надеялся на победу Челси. Но не повезло;
Санчес не только гол привез, он надежду дал пушкарям!
И надо было третью забивать при счете 2:0.
Ну да ладно. По игре синие смотрелись на много лучше пушкарей.
Играли с азартом и на победу. Стрелинг, Галахер и Палмер были лучшими.
Но Кукушка и Гюсто (пока не ошибся) просто съели Сака и Мартинелли.
И такую игру свели в ничью. Жаль.
Но многие уже поняли, что Челси возвращается. Наконец то миллиарды начинают играть!
aNOOBis
aNOOBis ответ ars14 (раскрыть)
вчера в 21:43
Характер есть, игры снова нет
Capral
Capral
вчера в 21:42
Жаль, не видел я игру!!! Но радует меня два обстоятельства!!! Первое, то, что Мудрик оживает и начал забивать!!! А второе, то, что Арсенал сумел отыграться, а это значит, что мои хорошие знакомые -болельщики Арсенала, будут довольны результатом!!! Вот и получается, для меня- тоже ничья!!!
DXTK
DXTK
вчера в 21:42, ред.
Эх Почеттино, не смог ты доставить радости вели 2-0 и упустить победу это было так по Тоттенхэмовски, но все равно очки отняли у канониров и то приятно.

PS Вот Арсенал победил МС, а в итоге все равно после них идут в таблице на 2 месте, сплошные неудачники)))))
ars14
ars14 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:34
Ну справедливости ради и Райя подарил гол Челси))
ars14
ars14
вчера в 21:33
В принципе результат приемлемый учитывая что играли в гостях и отыгрались с 2-0, у парней есть характер и это очень радует.Райя конечно накосячил, и по хорошему на следующий матч стоило выпустить Рамсдейла, но зная упрямость Артеты скорее всего вновь увидим испанца в воротах в следующей игре. Ну и конечно же Жоржинио, при живом Парти))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:33
Да уж, это сегодняшний Челси…так отлично сыграть, по сути не дав Арсеналу ничего сделать за 77 минут (без единого удара в створ), а потом гениальный Санчес выкатывает пас прямо в ноги Райсу оставив ворота пустые, а Райс спокойно забивает. Не везет Челси с вратарями в последние годы. А второй пропущенный Гюсто проспал Троссара из-за спины, ну и Санчес не выручил.
В общем, столь нужную победную игру, в итоге свели в ненужные 2:2
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:31
но сегодня оба вратаря чудили и сделали по голу))
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 21:28
Вратари сегодня были "в ударе".
Райю на лавку!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:27
вратарь челси прям разбудил пушкарей и игра пошла)))) казалось, что челси уже не упустит 3 очка, но получился отличный камбэк))
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