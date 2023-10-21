«Арсенал» сыграл вничью с «Челси», проигрывая 0:2

«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в поединке АПЛ (2:2).
На 15-й минуте Коул Палмер открыл счёт, реализовав пенальти. Михаил Мудрик на 48-й удвоил преимущество хозяев. Деклан Райс на 77-й забил первый гол «канониров», а ничью гостям принёс Леандро Троссард на 84-й.
«Челси» занимает 9-е место в чемпионате Англии, имея в активе 12 очков. «Арсенал» находится на второй позиции, у команды 21 балл.
В общем, столь нужную победную игру, в итоге свели в ненужные 2:2
В общем, столь нужную победную игру, в итоге свели в ненужные 2:2
Очень надеялся на победу Челси. Но не повезло;
Санчес не только гол привез, он надежду дал пушкарям!
И надо было третью забивать при счете 2:0.
Ну да ладно. По игре синие смотрелись на много лучше пушкарей.
Играли с азартом и на победу. Стрелинг, Галахер и Палмер были лучшими.
Но Кукушка и Гюсто (пока не ошибся) просто съели Сака и Мартинелли.
И такую игру свели в ничью. Жаль.
Но многие уже поняли, что Челси возвращается. Наконец то миллиарды начинают играть!
Очень надеялся на победу Челси. Но не повезло;
Санчес не только гол привез, он надежду дал пушкарям!
И надо было третью забивать при счете 2:0.
Ну да ладно. По игре синие смотрелись на много лучше пушкарей.
Играли с азартом и на победу. Стрелинг, Галахер и Палмер были лучшими.
Но Кукушка и Гюсто (пока не ошибся) просто съели Сака и Мартинелли.
И такую игру свели в ничью. Жаль.
Но многие уже поняли, что Челси возвращается. Наконец то миллиарды начинают играть!