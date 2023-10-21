«Арсенал» сыграл вничью с «Челси», проигрывая 0:2

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вчера, 21:26

«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в поединке АПЛ (2:2).

На 15-й минуте Коул Палмер открыл счёт, реализовав пенальти. Михаил Мудрик на 48-й удвоил преимущество хозяев. Деклан Райс на 77-й забил первый гол «канониров», а ничью гостям принёс Леандро Троссард на 84-й.

«Челси» занимает 9-е место в чемпионате Англии, имея в активе 12 очков. «Арсенал» находится на второй позиции, у команды 21 балл.