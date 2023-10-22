Дубль Головина принёс «Монако» победу над «Мецем» .

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вчера, 19:59

«Монако» обыграл «Мец» в матче 9-го тура Лиги 1 (2:1).

На 4-й минуте гости вышли вперёд — счёт открыл Ламин Камара. На 42-й монегаски отыгрались усилиями Александра Головина. На 55-й россиянин оформил дубль.

«Монако» лидирует в чемпионате Франции с 20 очками. «Мец» занимает 16-е место с 8 баллами.