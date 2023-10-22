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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

Дубль Головина принёс «Монако» победу над «Мецем»

вчера, 19:59
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб МецМецМатч завершен

«Монако» обыграл «Мец» в матче 9-го тура Лиги 1 (2:1).

На 4-й минуте гости вышли вперёд — счёт открыл Ламин Камара. На 42-й монегаски отыгрались усилиями Александра Головина. На 55-й россиянин оформил дубль.

«Монако» лидирует в чемпионате Франции с 20 очками. «Мец» занимает 16-е место с 8 баллами.

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Стадион «Луи II»
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Монако»
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Напрасный труд (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:21
"Извините,но "САП"-это болезнь,в основном лошадей,мулов и ослов,и отношения к выражению "тихой сапой" отношения не имеет."Тихой сапой"-скрытно действовать,не привлекая внимания(и пр.синонимы),имеют происхождение от сапёрного дела,со времён борьбы с крепостными сооружениями(путём подкопов и т.д.).Сапёр-оттуда же...Ещё раз прошу пардону."

Напрасный Труд, говоришь ? Верю. Теперь верю.

P.S. Пардон и извинения приняты, хотя были вовсе необязательны.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 10:06
У него не было травмы,а просто дискомфорт мышцы.А Валера его понял и согласился,недаром же Главный тренер национальной сборной призывает всех сколь-нибудь стоящих футболистов уезжать из страны!Настоящий патриот "Райского Сада",понимает,что тренеры,подобные ему ,ничего хорошего дать не могут.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:46
голы крутые, в стиле Месси
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:35
После травмы сразу дубль,отлично отыграл.Молодец!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Серхио Рамос (раскрыть)
сегодня в 09:16
Помним,Лёня Слуцкий.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
сегодня в 07:24
А не кто не забыл кто раскрыл Сашку как футболиста?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:18
День начинается с приятной новости и это хорошо.
ABir
ABir
сегодня в 00:48
Головин - реально топовый игрок княжеской команды
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:51
Саня - последний оплот "думающих папоротников" отечественных представителей футбола от России. Это по приколу, естессно.
А по сути..., молодец парень. Тихим сапом..., потом, способностями и трудом потихоньку делает себе имя во Франции (Европе).
Искренне рад за него.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:30
Дубль Головина принёс «Монако» победу над «Мецем» .
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Монако с заслуженной Победой !
Во вторых нашего лучшего российского игрока и лидера Монако с дублем в ворота довольно не уступчивого клуба Мец , хоть и находится команда в нижней части турнирной таблицы . Да и счёт на табло тому яркое подтверждение . Хотя исходя из рисунка матча и статистики, можно смело утверждать что Монако не добрал с забитыми мячами , хотя могли были забивать на разгромный счёт . Да и у Головина могла бы быть и трёшка . Но случилось то, что случилось и окончательный счёт на табло . Этот матч кстати ещё одно яркое подтверждение того что команда играя с Головиным смотрится совершенно по другому, более целостно и как настоящий фаворит . Стоит Головину пропустить какой нибудь матч, то и рисунок игры и уверенности такой не бывает у команды . Вот что значит лидер ! И в двойне приятно что команда находится на вершине турнирной таблицы Лиги1 и то что в этой команде играет наш земляк .
Удачи тебе Саня с Монако !!!
Ironigor
Ironigor ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:17
И даже Месси с Роном !!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:04, ред.
Обошел Анри, Силву и Мбаппе в списке лучших бомбардиров «Монако»
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:57
Матч не смотрел, но за Сашу рад. Здоровья ему и многоголия)))).
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:41
Закончил не начав.
Karkaz
Karkaz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:34
Захарян тут при чём, он только начал.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:33
Браво Шурик, браво!!! Очень важную победу принес команде!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:29
Вот что значит хороший отдых на Родине в сборной! Полон сил и желания биться за родной клуб.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:25
Молодец Саша
Viollator
Viollator
вчера в 20:49
В аль хиляль купють
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:33
Единственный русский футболист, который держит европейский уровень.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:30
Хорош , первый издалека как рукой кинул в девятку, а второй штрафной, вратарь думал что мяч мимо летит, но он докрутился в ворота, отлично натренировал мягкий крученый удар, в стиле сеска
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:29
Голова красавец. Играет все лучше и лучше. Жаль, что остальные наши скисли в Европе. Видно характера не хватило, ни Миранчуку, ни Захаряну. А жаль.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:26
После сборной феерит... Карпин всем заряд раздал...
протон
протон
вчера в 20:24
Саня в огне! Просто красавец, 2 шедевра положил
Тёма Ветров
Тёма Ветров
вчера в 20:22
Все три гола в матче - шикарные, но то что 2 из них забил головин - огонь
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:15
Молодцом паря!!!
shlomo
shlomo
вчера в 20:06
КРАСАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... просто Саня молодца!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:05
Вот это молодец Саша - проявил себя лидером в этом матче, в команде лидирующей в чемпионате!
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