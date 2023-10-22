Дубль Головина принёс «Монако» победу над «Мецем» .

«Монако» обыграл «Мец» в матче 9-го тура Лиги 1 (2:1).
На 4-й минуте гости вышли вперёд — счёт открыл Ламин Камара. На 42-й монегаски отыгрались усилиями Александра Головина. На 55-й россиянин оформил дубль.
«Монако» лидирует в чемпионате Франции с 20 очками. «Мец» занимает 16-е место с 8 баллами.
Напрасный Труд, говоришь ? Верю. Теперь верю.
P.S. Пардон и извинения приняты, хотя были вовсе необязательны.
Напрасный Труд, говоришь ? Верю. Теперь верю.
P.S. Пардон и извинения приняты, хотя были вовсе необязательны.
А по сути..., молодец парень. Тихим сапом..., потом, способностями и трудом потихоньку делает себе имя во Франции (Европе).
Искренне рад за него.
А по сути..., молодец парень. Тихим сапом..., потом, способностями и трудом потихоньку делает себе имя во Франции (Европе).
Искренне рад за него.
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Монако с заслуженной Победой !
Во вторых нашего лучшего российского игрока и лидера Монако с дублем в ворота довольно не уступчивого клуба Мец , хоть и находится команда в нижней части турнирной таблицы . Да и счёт на табло тому яркое подтверждение . Хотя исходя из рисунка матча и статистики, можно смело утверждать что Монако не добрал с забитыми мячами , хотя могли были забивать на разгромный счёт . Да и у Головина могла бы быть и трёшка . Но случилось то, что случилось и окончательный счёт на табло . Этот матч кстати ещё одно яркое подтверждение того что команда играя с Головиным смотрится совершенно по другому, более целостно и как настоящий фаворит . Стоит Головину пропустить какой нибудь матч, то и рисунок игры и уверенности такой не бывает у команды . Вот что значит лидер ! И в двойне приятно что команда находится на вершине турнирной таблицы Лиги1 и то что в этой команде играет наш земляк .
Удачи тебе Саня с Монако !!!
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Монако с заслуженной Победой !
Во вторых нашего лучшего российского игрока и лидера Монако с дублем в ворота довольно не уступчивого клуба Мец , хоть и находится команда в нижней части турнирной таблицы . Да и счёт на табло тому яркое подтверждение . Хотя исходя из рисунка матча и статистики, можно смело утверждать что Монако не добрал с забитыми мячами , хотя могли были забивать на разгромный счёт . Да и у Головина могла бы быть и трёшка . Но случилось то, что случилось и окончательный счёт на табло . Этот матч кстати ещё одно яркое подтверждение того что команда играя с Головиным смотрится совершенно по другому, более целостно и как настоящий фаворит . Стоит Головину пропустить какой нибудь матч, то и рисунок игры и уверенности такой не бывает у команды . Вот что значит лидер ! И в двойне приятно что команда находится на вершине турнирной таблицы Лиги1 и то что в этой команде играет наш земляк .
Удачи тебе Саня с Монако !!!