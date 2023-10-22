«Зенит» переиграл «Крылья Советов» в РПЛ

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вчера, 18:31

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура Премьер-Лиги (3:1).

Дубль в игре оформил Вендел, отличившийся на 53-й и 81-й минуте. На 90+6-й третий мяч забил Андрей Мостовой. На 90+8-й Роман Ежов провёл единственный гол в составе гостей.