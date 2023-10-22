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«Зенит» переиграл «Крылья Советов» в РПЛ

вчера, 18:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура Премьер-Лиги (3:1).

Дубль в игре оформил Вендел, отличившийся на 53-й и 81-й минуте. На 90+6-й третий мяч забил Андрей Мостовой. На 90+8-й Роман Ежов провёл единственный гол в составе гостей.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 23 очка. Самарцы находятся на 3-й позиции (21 балл).

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Все комментарии
edu1972
edu1972
сегодня в 13:53
170 милионов евро против 30 по игрокам , + судьи , сложно крыльям, но в любом случае они молодцы), ещё год - два и все будет хорошо, наверно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:53
Богданыч чай не брился перед игрой..., и Зеня сдюжил....))
BSS331
BSS331
вчера в 21:50
судья конечно ......................................
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:07
Зенит с победой
Крыльям не отчаиваться, победы придут
Maikl322
Maikl322
вчера в 20:36
Так держать, Питер!
Djebrael
Djebrael
вчера в 20:24
Ну что сказать ....Зенит был лучше, чем Самара.....
nubom
nubom ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:09
Обычно на тренировках..
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 20:00
По классу игроков пропасть громадная. Есть ощущение, что к началу зимы Зенит поравняется с быками или даже оставит их позади.
альсато
альсато
вчера в 19:43
сегодня..бате не буду звонить...пущай успокоится с начала))))
Сп62
Сп62 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:42
Они и пытались так играть. Со Спартаком получилось, а вот с Зенитом нет. Это футбол.
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:36
Ты не ровняй -Великий Спартак, со всеми остальными))))
альсато
альсато ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:33
не понял!....а где еще игроки должны встречаться?))))
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 19:25
Я ещё 2 недели назад говорил,Крылья свой план сделали,выиграв у Спартака,как они играли с нашим Спартаком,так до сих пор не играют ни с кем и теперь идёт падение Крылышек.
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:11
Если не хотел видеть, то тогда, как раньше кричали, судью на мыло.)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:10
Ничего удивительного, подбор игроков у КС не сравним с зенитовским.
Победа ожидаемая, без сенсаций..
pomor45
pomor45 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:07
В Испании всё начинают с фиесты, в Бразилии с карнавала, а в России, когда выспятся по-хорошему. Недоспали Крылышки.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:00
Почему сразу слепой? Не хотел видеть.
lotsman
lotsman
вчера в 18:58
Зенит с победой. Судья слепой. Явных нарушений не видел.
nubom
nubom
вчера в 18:58
Создается впечатление, что питерские игроки встречаются вместе только на игре, и то с одной целью: дождаться гола в свои ворота или момента, когда кто-нибудь из игроков противника не поколотит Клаудиньо.
Исходя из этого, Крыльям надо было забивать в первом, пока бразильцы на посиделках, и терпеть во втором.
Petergoff
Petergoff
вчера в 18:52
Зенит -С Победой!!!!! Самаре-удачи в Краснодаре.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:51
Чего думать? Сколько ни пыжься, а всё на свои места встанет.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:49
Было бы 5:0 в пользу крылышек.
adekvat
adekvat ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 18:48
Крылья во втором тайме сдулись, даже во второй половине второго тайма.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:45
Поздравляю болельщиков Зенита с победой
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:44
Крылья выдохлись? Матч не смотрел, но ожидал ничью.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:42
Строители из Бразилии ускоряют)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:40
Вот бы крылышки так против Спартака играли
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:40
Ожидал от Крыльев чего-то более интересного. Второе поражение Крыльев подряд, пора бы задуматься. До первых замен на поле был заметен в хорошую сторону только Салтыков, который и создавал все имеющиеся у Крыльев моменты. Не выйди он в старте, Крылья выглядели бы похуже, чем НН против Спартака.

Судья уровня ПФЛ. Даже не ФНЛ. Игрока, ударившего КлоуНдиньо удалят по итогам КДК на пару матчей, наложат штраф в 150к рублей и, внимание, они этого судью В НАКАЗАНИЕ отправят на ВАР, как обычно. В наказание. Осенью. Не под дождем бегать при +3, а в теплом кабинете сидеть. Шоб меня так наказывали, у меня мотивация была бы ошибаться постоянно.

Зенит с победой. Пропускать на последней секунде было не обязательно, но кого вообще волнуют сегодня такие детали? Уверенно, четко и без сомнений отработали от начала, но не до конца
pomor45
pomor45
вчера в 18:38
Москва не сразу строилась и Санкт-Петербург тоже, но побыстрее.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:35
Поздравляю фк ЗЕНИТ с ПОБЕДОЙ!!!
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