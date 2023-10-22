«Зенит» переиграл «Крылья Советов» в РПЛ

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура Премьер-Лиги (3:1).
Дубль в игре оформил Вендел, отличившийся на 53-й и 81-й минуте. На 90+6-й третий мяч забил Андрей Мостовой. На 90+8-й Роман Ежов провёл единственный гол в составе гостей.
Клуб из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 23 очка. Самарцы находятся на 3-й позиции (21 балл).
Исходя из этого, Крыльям надо было забивать в первом, пока бразильцы на посиделках, и терпеть во втором.
Исходя из этого, Крыльям надо было забивать в первом, пока бразильцы на посиделках, и терпеть во втором.