Полузащитник Каземиро сожалеет о том, что перешёл в «Манчестер Юнайтед».
Дело в том, что бразилец узнал, что он не был главной трансферной целью МЮ. «Красные дьяволы» хотели подписать хавбека «Бенфики» Жоау Невеша.
Полузащитник Каземиро сожалеет о том, что перешёл в «Манчестер Юнайтед».
Дело в том, что бразилец узнал, что он не был главной трансферной целью МЮ. «Красные дьяволы» хотели подписать хавбека «Бенфики» Жоау Невеша.
После ухода Фергюсона, сэра Алекса Фергюсона, - МЮ напоминает взбалмошную, вечно заполошенную домохозяйку, 90 процентов проблем которой решал муж, который ушел, оставив большое наследство, а сама она просто отвыкла от самостоятельной жизни .
После ухода Фергюсона, сэра Алекса Фергюсона, - МЮ напоминает взбалмошную, вечно заполошенную домохозяйку, 90 процентов проблем которой решал муж, который ушел, оставив большое наследство, а сама она просто отвыкла от самостоятельной жизни .
В те времена была большая четверка АПЛ, теперь уже большая шестерка, еще и Ньюкасл поспевает туда же. Конкуренция выросла, появился гегемон - МС, за ним потянулись на очень высокий уровень Ливерпуль и Арсенал.
На этом фоне все снова сводится к бесконечному поиску той самой редкой комбинации «тренер-команда», что часто занимает десятилетия.
Единственное, что точно вызывает вопросы - это соотношение цена трансфера/качество игрока. Магуаир за 80 там сколько-то и Антони за 100 - это что-то удивительное. Может в этом проявлялся жесткая позиция Фергюсона.
В те времена была большая четверка АПЛ, теперь уже большая шестерка, еще и Ньюкасл поспевает туда же. Конкуренция выросла, появился гегемон - МС, за ним потянулись на очень высокий уровень Ливерпуль и Арсенал.
На этом фоне все снова сводится к бесконечному поиску той самой редкой комбинации «тренер-команда», что часто занимает десятилетия.
Единственное, что точно вызывает вопросы - это соотношение цена трансфера/качество игрока. Магуаир за 80 там сколько-то и Антони за 100 - это что-то удивительное. Может в этом проявлялся жесткая позиция Фергюсона.