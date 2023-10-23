Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Каземиро сожалеет о том, что перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Сортировать
Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
24 октября в 10:11
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    24 октября в 06:49
    Как можно было уйти из Реала в МЮ? Перешёл бы , хотя бы в МС. МЮ давно уже "мёртвый". Руководство, тренер и т.д. вообще никакие. Ведь Роналду прав был, когда давал такой интервью.
    shur
    shur
    23 октября в 22:07
    ...мне эта португалия уже в страшном сне приходит, сплошь да рядом, толку то...!!! А Каземиро по настоящему жалко, попал в
    болото и никто не знает, когда хоть какие то проблески намечаются!!!
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ протон (раскрыть)
    23 октября в 20:32, ред.
    Не понятно, почему вообще такие высокие ожидания от МЮ. Был тренер легендарный, так на то он и легендарный, особенный.
    В те времена была большая четверка АПЛ, теперь уже большая шестерка, еще и Ньюкасл поспевает туда же. Конкуренция выросла, появился гегемон - МС, за ним потянулись на очень высокий уровень Ливерпуль и Арсенал.

    На этом фоне все снова сводится к бесконечному поиску той самой редкой комбинации «тренер-команда», что часто занимает десятилетия.

    Единственное, что точно вызывает вопросы - это соотношение цена трансфера/качество игрока. Магуаир за 80 там сколько-то и Антони за 100 - это что-то удивительное. Может в этом проявлялся жесткая позиция Фергюсона.
    lobsterdam
    lobsterdam
    23 октября в 20:25
    Случай с Санчо ничему не научил Каземиро? Неужто не боится гнева Хага? Тот быстро на лавку усадит за такие слова!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    23 октября в 17:47
    И что теперь?. Интервью Моргану?. Тен Хаг быстро разберётся.. Хе..
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    23 октября в 17:38, ред.
    Переходить из Реала в МЮ...хоть главной целью...хоть пятой - странная (с буквой "т") затея....
    Vladimir808
    Vladimir808
    23 октября в 17:13
    Поздновато уже.)
    dm2w8tkczh5v
    dm2w8tkczh5v
    23 октября в 15:39
    В нынешнем МЮ многие могут аналогично пожалеть
    протон
    протон
    23 октября в 15:36
    Проблема Юнайтед не в Каземиро, Антони или КриРо. Проблема Юнайтед в управлении. Оно на редкость бестолковое. Такое чувство, что с Ферги в отставку ушло 90% мозгов управления. Остальные 10% ответственны за все эти годы барахтания ...
    После ухода Фергюсона, сэра Алекса Фергюсона, - МЮ напоминает взбалмошную, вечно заполошенную домохозяйку, 90 процентов проблем которой решал муж, который ушел, оставив большое наследство, а сама она просто отвыкла от самостоятельной жизни .
    sir_Alex
    sir_Alex
    23 октября в 15:35
    Я тоже сожалею.
    shlomo
    shlomo
    23 октября в 15:29
    Сожалей не сожалей что уж теперь... что получилось, то и получилось
    амурец
    амурец
    23 октября в 15:28
    Ну теперь поздно жалеть
    Ironigor
    Ironigor
    23 октября в 14:52
    Полно тебе бабка , Боржоми уже не поможет !)
    Варвар7
    Варвар7
    23 октября в 14:20
    Ну это совсем "детский сад" какой то - даже не верится, не похоже на Каземиро.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     