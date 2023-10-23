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Месси не хочет переходить в «Барселону» на правах аренды

23 октября 2023, 12:42

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не рассматривает вариант с арендой до начала нового сезона МЛС.

Интерес к аргентинцу проявляет «Барселона», однако Лео не намерен уходить в аренду до февраля, когда начнётся новый сезон МЛС.

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Интер Майами  Барселона  Месси Лионель
Перевод с Twitter DeadlineDayLive Фото: Soccer.ru - Антон Зайцев
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Все комментарии
ESY
ESY ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 октября в 19:18
Реч о том , что этому человеку, бояться просто не чего))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ESY (раскрыть)
24 октября в 07:18
Так речь и идёт о клубе,о возвращении в барсу))
ESY
ESY ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 октября в 07:00, ред.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    24 октября в 06:43
    Барселоне он вообще не нужен. Барселона ещё не отправилась от того, что случилось с клубом из-за жадности этого персонажа.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ESY (раскрыть)
    24 октября в 02:18
    Ну да ну да,2-8 ,0-4,1-4
    ESY
    ESY ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 октября в 23:32, ред.
    АРГ, чемпион мира, он не боится ни чего, к сожалению для вас)))
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Imrebellion (раскрыть)
    23 октября в 22:55
    Лол 😁

    1) когда годами напролет с отцом на пару доили Барселону своими капризами и новыми контрактами, в итоге поставив на колени клуб.
    2) покинул ради тех же лавэ Барсу, предпочтя деньги катарского ПСЖ и чемпионат одной команды
    3) не захотел возвращаться после того, как ПСЖ специально предложили новый контракт, условия которого были хуже, по сути отказавшись продлевать контракт с ним, зная что семья Хорхе любят деньги
    4) и сейчас в перерыве не особо то и хочет на пару месяцев возвращаться (но это то ладно, может второй папа Бэкхэм против, либо сам устал и не хочет играть в настоящий футбол)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
    23 октября в 22:17
    Холланда вообще на ЧМ не было,и ничего тащит в Европе.
    А где герои того катарского цирка?)) Может в Реале или Баварии? Забыты
    Вот Альварес тащит в Европе,а пенальтист давным давно не может
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 октября в 21:52
    Хороший такой "балласт", который был лучшим игроком прошедшего ЧМ, который он и выиграл. Просто многим адептам криша покоя не даёт его успехи 😀
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    23 октября в 21:50
    Интер Майами уже успел завоевать с Месси кубок.
    Пополнил коллекцию!
    Алексей Солдатов 1
    Алексей Солдатов 1
    23 октября в 21:24
    Забавные люди некоторые. Месси предлагали 400 миллионов в год, он выбрал 10 и уехал в США.

    Месси реально падок на деньги ))

    Он начал играть в конце июля, когда другие играли в конце августа.

    Зачем ему за Барселону играть, риск травм, впереди другой чемпионат. Барселона, пресса и Ла лига заработает, Месси сейчас деньги не заботят, как видно он хочет покоя и проводить время с семьей.

    Впреди сезон в МЛС, где будет вызов в чемпионате и лиге чемпионов.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
    23 октября в 19:37
    Конечно, руководству "Барселоны" в первую очередь, которое уже даже не пытается долги разгребать)
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Romeo 777 (раскрыть)
    23 октября в 19:32
    Лол, и сколько раз доказывал что пофиг на Барсу?))
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    23 октября в 19:32
    Видно что другим совсем не дают покоя эти 555миллионов за 4 года)
    stanichnik
    stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    23 октября в 18:55
    Доброго Здоровья Jeck!
    Напрасно Вы так, в отличии от РПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги за двадцать шесть лет существования МЛС в разные годы там чемпионами становились пятнадцать клубов, так что вероятность на следующий год завоевать титул у Интер Майами очень высокая.
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 октября в 17:32
    Прощальный матч он сыграет на новом Камп Ноу, а пока там ремонт
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    23 октября в 17:28
    Сыграть пару матчей и один прощальный,плохо разве? Тем более в это время ещё не начинаются матчи плэй-офф ЛЧ ,которые так боится арг
    ermak6848
    ermak6848
    23 октября в 17:11
    Аренда Месси очень интересный вариант
    Elliada
    Elliada
    23 октября в 17:00
    Коршуны слетелись. А вот если бы подумали, то ответ почему Месси не поедет в аренду был бы в кармане. В Европе окно открывается в январе, а МЛС начинается в феврале. У Майами весной начало нового сезона + плей-офф ЛЧ. Зачем Месси уходить куда-либо, когда у родной команды такой календарь?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    23 октября в 16:58
    Аренда-это унизительно.Нужен-договаривайтесь,не нужен-гоу-хоу,янки с гишпанцами.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    23 октября в 16:49
    Дважды в одну реку не войти, особенно когда с футболом ещё в 15 том году завязал.
    Сейчас это балласт для любого европейскогг клуба
    Митя Митин
    Митя Митин
    23 октября в 15:39
    Этот пока не выбьет всё что ему нужно, никуда не перейдёт!
    sir_Alex
    sir_Alex
    23 октября в 15:30
    Боллбоем, разве что.
    амурец
    амурец
    23 октября в 15:26
    Да конечно, не пойдет он в Барселону, там другой футбол, а он то в любительской лиге не тянет, а уж в ЛЛ вообще неочемышем будет
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    23 октября в 14:38
    А Зенит про что? Наверно просто бутик по продажам фотоаппаратов?).
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ stanichnik (раскрыть)
    23 октября в 14:30
    Какое золото???
    Интер Майами - это не про футбол....
    Летом по 8 игр подряд проигрывали....сейчас...7 последних матчей - 0 побед....
    Это просто бутик по продаже футболок....
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    23 октября в 14:19
    Одно и тоже бла-бла..
    stanichnik
    stanichnik
    23 октября в 13:11
    Для пополнения коллекции наград не хватает золота МЛС
    asraeil
    asraeil
    23 октября в 13:08
    Зачем его тащить в Барселону? .... поезд ушёл уже, нужно строить команду вокруг новых лидеров.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
    23 октября в 13:06
    555 миллионов снова дадут, будет не пофиг)
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