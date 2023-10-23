Месси не хочет переходить в «Барселону» на правах аренды

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не рассматривает вариант с арендой до начала нового сезона МЛС.
Интерес к аргентинцу проявляет «Барселона», однако Лео не намерен уходить в аренду до февраля, когда начнётся новый сезон МЛС.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не рассматривает вариант с арендой до начала нового сезона МЛС.
Интерес к аргентинцу проявляет «Барселона», однако Лео не намерен уходить в аренду до февраля, когда начнётся новый сезон МЛС.
1) когда годами напролет с отцом на пару доили Барселону своими капризами и новыми контрактами, в итоге поставив на колени клуб.
2) покинул ради тех же лавэ Барсу, предпочтя деньги катарского ПСЖ и чемпионат одной команды
3) не захотел возвращаться после того, как ПСЖ специально предложили новый контракт, условия которого были хуже, по сути отказавшись продлевать контракт с ним, зная что семья Хорхе любят деньги
4) и сейчас в перерыве не особо то и хочет на пару месяцев возвращаться (но это то ладно, может второй папа Бэкхэм против, либо сам устал и не хочет играть в настоящий футбол)
1) когда годами напролет с отцом на пару доили Барселону своими капризами и новыми контрактами, в итоге поставив на колени клуб.
2) покинул ради тех же лавэ Барсу, предпочтя деньги катарского ПСЖ и чемпионат одной команды
3) не захотел возвращаться после того, как ПСЖ специально предложили новый контракт, условия которого были хуже, по сути отказавшись продлевать контракт с ним, зная что семья Хорхе любят деньги
4) и сейчас в перерыве не особо то и хочет на пару месяцев возвращаться (но это то ладно, может второй папа Бэкхэм против, либо сам устал и не хочет играть в настоящий футбол)
А где герои того катарского цирка?)) Может в Реале или Баварии? Забыты
Вот Альварес тащит в Европе,а пенальтист давным давно не может
А где герои того катарского цирка?)) Может в Реале или Баварии? Забыты
Вот Альварес тащит в Европе,а пенальтист давным давно не может
Пополнил коллекцию!
Пополнил коллекцию!
Месси реально падок на деньги ))
Он начал играть в конце июля, когда другие играли в конце августа.
Зачем ему за Барселону играть, риск травм, впереди другой чемпионат. Барселона, пресса и Ла лига заработает, Месси сейчас деньги не заботят, как видно он хочет покоя и проводить время с семьей.
Впреди сезон в МЛС, где будет вызов в чемпионате и лиге чемпионов.
Месси реально падок на деньги ))
Он начал играть в конце июля, когда другие играли в конце августа.
Зачем ему за Барселону играть, риск травм, впереди другой чемпионат. Барселона, пресса и Ла лига заработает, Месси сейчас деньги не заботят, как видно он хочет покоя и проводить время с семьей.
Впреди сезон в МЛС, где будет вызов в чемпионате и лиге чемпионов.
Напрасно Вы так, в отличии от РПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги за двадцать шесть лет существования МЛС в разные годы там чемпионами становились пятнадцать клубов, так что вероятность на следующий год завоевать титул у Интер Майами очень высокая.
Напрасно Вы так, в отличии от РПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги за двадцать шесть лет существования МЛС в разные годы там чемпионами становились пятнадцать клубов, так что вероятность на следующий год завоевать титул у Интер Майами очень высокая.
Сейчас это балласт для любого европейскогг клуба
Сейчас это балласт для любого европейскогг клуба
Интер Майами - это не про футбол....
Летом по 8 игр подряд проигрывали....сейчас...7 последних матчей - 0 побед....
Это просто бутик по продаже футболок....
Интер Майами - это не про футбол....
Летом по 8 игр подряд проигрывали....сейчас...7 последних матчей - 0 побед....
Это просто бутик по продаже футболок....