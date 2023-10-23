Игроки клуба «Интер Майами» учат испанский язык, чтобы общаться с Месси

Футболисты клуба «Интер Майами» изучают испанский язык, чтобы разговаривать с нападающим . Об этом рассказал хавбек команды .

Я не слышал, чтобы Лео общался на английском... Иногда он может сказать «good morning», когда приходит, но те, кто говорит по-английски и не знает испанского, учатся говорить по-испански.