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Игроки клуба «Интер Майами» учат испанский язык, чтобы общаться с Месси

23 октября 2023, 17:15

Футболисты клуба «Интер Майами» изучают испанский язык, чтобы разговаривать с нападающим Лионелем Месси. Об этом рассказал хавбек команды Эдисон Азкона.

Я не слышал, чтобы Лео общался на английском... Иногда он может сказать «good morning», когда приходит, но те, кто говорит по-английски и не знает испанского, учатся говорить по-испански.

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Все комментарии
протон
протон
24 октября в 00:39
В США вроде как испанский основным иностранным является, если не ошибаюсь
pdrqaxp6z4gp
pdrqaxp6z4gp
23 октября в 20:13
Одноклубники уже наверно не рады такому напарнику
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
23 октября в 19:01, ред.
Приветище, Ваня!!!
Ваня, в этой связи, и тоже- в сторону Месси, его последователям, и копиистам, можно еще раз напомнить В.Маяковского: "Дорогие поэты московские, скажу я вам не тая. Не делайте под Маяковского- делайте под себя"!
stanichnik
stanichnik
23 октября в 18:48
Читая эту новость, на ум приходят слова из стихотворения незабвенного В.В. Маяковского: " ...я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
23 октября в 18:42
Так там уже Пеонель, Буся и Альба, скоро ещё подъедут, пора учить)
shlomo2
shlomo2
23 октября в 18:23, ред.
Да скоро в Интере половина "пожилой" Барсы будет, остальные быстро выучат.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
23 октября в 18:16
Принес он свой устав в чужой монастырь, понимаешь... Тама испанский нужнее, чтобы шмаль на улице купить и другие разные блага
25процентный клоун
25процентный клоун
23 октября в 17:52
Всё как в Барселоне Гвардиолы,те кто не сдаст испанский до конца года могут пойти мести улицы в Гетто
Elliada
Elliada
23 октября в 17:51
Там и так большинство говорят на испанском. Бредовая новость, что якобы из-за Месси. Они что в магазины не хотят, или в любое другое место? Знание языка в городе, где на нем говорят большинство, нужная вещь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 октября в 17:43
Хорошо, что Месси не в Германии играет🤣.
Испанский самый лёгкий язык наверно. Англоязычным не заставит труда думаю найти общий язык с гением.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
23 октября в 17:43
Хорошее дело. Вот Авейру вместо того, чтобы заставлять всех учить португальский - сам "учит" арабский.. Не заботится о партнёрах.. Я ж говорю - эгоист... Хе-хе..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 октября в 17:42
Иностранные языки это хорошо....
Математику ещё неплохо бы подтянуть игрокам Майами....
Вдруг Месси подойдёт и спросит : "А сколько у меня "Золотых мячей"....
А ты цифры забыл или посчитал неверно...
Ironigor
Ironigor
23 октября в 17:38, ред.
Бесполезное это дело. Ему по ... , как игра команды , так и общение . Любителям и фанам Месси можно просто посоветовать посмотреть матчи Интер Майами.
Гость
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