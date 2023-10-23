Игроки клуба «Интер Майами» учат испанский язык, чтобы общаться с Месси

Футболисты клуба «Интер Майами» изучают испанский язык, чтобы разговаривать с нападающим Лионелем Месси. Об этом рассказал хавбек команды Эдисон Азкона.
Я не слышал, чтобы Лео общался на английском... Иногда он может сказать «good morning», когда приходит, но те, кто говорит по-английски и не знает испанского, учатся говорить по-испански.
Математику ещё неплохо бы подтянуть игрокам Майами....
Вдруг Месси подойдёт и спросит : "А сколько у меня "Золотых мячей"....
А ты цифры забыл или посчитал неверно...
Математику ещё неплохо бы подтянуть игрокам Майами....
Вдруг Месси подойдёт и спросит : "А сколько у меня "Золотых мячей"....
А ты цифры забыл или посчитал неверно...