«Жёсткое дзюбалити». «Локомотив» приготовил промо-ролик о матче с «Динамо»

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вчера, 20:59

«Локомотив» творчески подошёл к анонсу матча РПЛ против «Динамо».

Ранее «бело-голубые» выпустили промо-ролик, посвященный поединку со «Спартаком» в стиле видеоигры Mortal Kombat.

«Железнодорожники» создали свое видео, в котором защитник Максим Ненахов играет в Mortal Kombat, а потом, после звонка нападающего , прибегает на тренировку, где игрок линии атаки говорит ему: «Ненахов, finish him (прикончи его – прим. ред.). Готовься к жёсткому дзюбалити».