Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Жёсткое дзюбалити». «Локомотив» приготовил промо-ролик о матче с «Динамо»

вчера, 20:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

«Локомотив» творчески подошёл к анонсу матча РПЛ против «Динамо».

Ранее «бело-голубые» выпустили промо-ролик, посвященный поединку со «Спартаком» в стиле видеоигры Mortal Kombat.

«Железнодорожники» создали свое видео, в котором защитник Максим Ненахов играет в Mortal Kombat, а потом, после звонка нападающего Артёма Дзюбы, прибегает на тренировку, где игрок линии атаки говорит ему: «Ненахов, finish him (прикончи его – прим. ред.). Готовься к жёсткому дзюбалити».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клубы из Беларуси могут войти в состав лиг из России
Сегодня, 12:16
Матыцин оценил вероятность проведения матчей с ЮАР, КНДР и Китаем
Сегодня, 10:35
Сборная России может сыграть с командой Гвинеи
Сегодня, 09:59
Дюков: «Есть проблемы с подготовкой спортивного резерва»
Сегодня, 08:58
Губернатор Приморского края ответил на вопрос о развитии местного футбола
Сегодня, 08:33
Моуриньо: «Три победы подряд – это не рай, будет и поражение»
Сегодня, 08:13
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 07:50
Смотри проще.)
Тот кто выпускает проморолики, на футбольном поле проигрывает!!!) Так что пожелаем Динамо задзюбилить Паровоза!!!) Вперёд- Динамо!!! Л-Д 1:2.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 07:39
О каком плагиате речь?
В ролике Ненахов как раз упоминает о динамовском ролике в стиле Mortal Kombat и в Локо решили продолжить тематику.
Ваше же мнение выглядит так как запустить челлендж, а потом обвинить всех в плагиате.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:08
Ерунда и глупость.
протон
протон
вчера в 22:42
Забыли слоган "Дзюбил,дзюблю и буду дзюбить".
Дрочалити от Дзюбалити!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:20
Если к этому ролику причастен Локо, то видно тупость Дзюбы оказалась инфекционной и поразило руководство этого, в прошлом уважаемого клуба. Во времена Семина такого не было быть в принципе, а сейчас.... Дзюбы правят бал.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:59
Прочитал «Жёсткое дзюбалити»...решил ролик не смотреть...мало ли что)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44
Скучновато и пресновато - остаётся надеяться, что матч будет полной противоположностью ролику!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:39
Плагиатом попахивает, нечто подобное Динамо выпускало перед кубковым матчем со Спартаком.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:34
После "Оскара" в документалистике Дзюбе навряд ли дадут второго "Оскара" за игровое кино....
shur
shur
вчера в 21:29
...после игры
с Динамо...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:22
Как обычно, весьма вялый креатив, понимаю, что должности в пиаре в основном получают дети и любовницы руководства, но...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 