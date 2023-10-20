«Жёсткое дзюбалити». «Локомотив» приготовил промо-ролик о матче с «Динамо»

«Локомотив» творчески подошёл к анонсу матча РПЛ против «Динамо».
Ранее «бело-голубые» выпустили промо-ролик, посвященный поединку со «Спартаком» в стиле видеоигры Mortal Kombat.
«Железнодорожники» создали свое видео, в котором защитник Максим Ненахов играет в Mortal Kombat, а потом, после звонка нападающего Артёма Дзюбы, прибегает на тренировку, где игрок линии атаки говорит ему: «Ненахов, finish him (прикончи его – прим. ред.). Готовься к жёсткому дзюбалити».
Тот кто выпускает проморолики, на футбольном поле проигрывает!!!) Так что пожелаем Динамо задзюбилить Паровоза!!!) Вперёд- Динамо!!! Л-Д 1:2.
Тот кто выпускает проморолики, на футбольном поле проигрывает!!!) Так что пожелаем Динамо задзюбилить Паровоза!!!) Вперёд- Динамо!!! Л-Д 1:2.
В ролике Ненахов как раз упоминает о динамовском ролике в стиле Mortal Kombat и в Локо решили продолжить тематику.
Ваше же мнение выглядит так как запустить челлендж, а потом обвинить всех в плагиате.
В ролике Ненахов как раз упоминает о динамовском ролике в стиле Mortal Kombat и в Локо решили продолжить тематику.
Ваше же мнение выглядит так как запустить челлендж, а потом обвинить всех в плагиате.
Дрочалити от Дзюбалити!
Дрочалити от Дзюбалити!
с Динамо...
с Динамо...