Мир футбола без ума от Беллингема. Но в каждой элитной лиге свой герой

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вчера, 22:34

Пять больших чемпионатов – пять невероятных игроков.

Мир больше не вертится вокруг Роналду и Месси. Трон пока не занят, обладателя «Золотого мяча 2024» назвать сложно. Гвардиола с присущей ему ностальгией предлагает вручать две награды. Одну Месси, а вторую тому, кто идет за ним. Но Лионель из США и без ЧМ не заберет звание лучшего футболиста нового сезона. Теперь главного игрока определяют не по итогам календарного года, борьба уже началась.

Юный Беллингем быстрее коллег понял, что надо давить на газ, но старт сезона позволяет выделить пятерку футболистов, которые олицетворяют ведущие лиги. Причем их всех не назвать ситуативными героями, как двадцатисемилетнего гвинейца Гуйрасси, который забил 13 мячей в 7 матчах Бундеслиги за «Штутгарт», но точно не является кандидатом на звание лучшего футболиста сезона, в отличие от представленных ниже героев.

Серия А. Лаутаро Мартинес («Интер»)

Начнем разговор с яркого представителя элитной касты футболистов. Судьбы чемпионов мира складываются по-разному. Аристократическое звание не сделает «Дибу» Мартинеса или «Кути» Ромеро знатью. Папу Гомес может завязать с футболом, если докажут, что употреблял допинг. А вот Лаутаро Мартинес, хотя в Катаре запомнился промахами, после возвращения в «Интер» разрывает в Серии А. Четыре гола в ворота «Салернитаны» это красивый подвиг, особенно после выхода на замену. Также Лаутаро круто вел игру на старте сезона. Вся борьба в новом сезоне Серии А впереди, но Мартинес – надежда тренера Индзаги на чемпионское звание.

АПЛ . Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»)

Понимаем, что фанаты АПЛ ждали здесь Холанда. Но Эрлинг после старта нового сезона не заслужил. Кандидатом от АПЛ можно назвать Сака, но пока вингер не стал новым Анри по смыслу для «Арсенала». Салах мыслями в Саудовской Аравии, где из денег сможет сложить пирамиду. Поэтому выделим Родри. «Манчестер Сити» хорош, невзирая на поражение от «Арсенала». Но «канонирам» Гвардиола проиграл без Родри, который поймал дисквалификацию. Вот только красная карточка не меняет оценки Эрнандеса Касканте. В новом сезоне АПЛ у испанца 91.2 % точных передач в финальных третях поля. Опытный хавбек забирает на себя работу травмированного Де Брюйне, хотя защищаться тоже успевает. Родри наследник Бускетса – недооцененного героя, но не настолько вредный, как Серхио.

Бундеслига. Харри Кейн («Бавария»)

Будет издевательством над англичанином, если «Бавария» останется без трофеев, а Кейн при этом вплотную подойдет к рекорду Левандовского по голам в Бундеслиге за сезон. Харри нормальный парень, что не раз демонстрировал за пределами поля. Но и футболистом толстячок из школы «Арсенала» стал великолепным. Вот только клубный вкус его подвел. «Тоттенхэм» не создан для больших успехов, в отличие от «Баварии». Кейн шикарно стартовал в Германии – 9 голов и 5 ассистов в девяти поединках Бундеслиги и Лиги чемпионов, но одновременно попал в команду, которая разгромно уступила «Лейпцигу» трофей, а именно Суперкубок страны. Также фаворит пока третий в Бундеслиге. Но если оценивать не «Баварию», а Кейна, то Харри сразу показал, что равен Левандовскому, у которого трусливые французы украли заслуженный «Золотой мяч». Вингер «Баварии» Сане может собраться на полтора месяца, показав элитный футбол, но Кейн это символ стабильности и класса.

Лига 1. Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Плохо готовился к сезону, поскольку устроил бойкот с требованием отпустить его в «Реал» и развлекался. Дальше Перес пожалел рекордные деньги, Мбаппе пришлось делать вид, что помирился со ставленником катарских шейхов на грешной парижской земле. Жаль, что Килиан половину карьеры потратил в чемпионате, который не равен АПЛ и Ла Лиге. У него впереди новые поражения с ПСЖ . Но если оценивать класс футболиста, то во Франции никого круче давно не было. А ведь это страна, чья сборная была в финале Евро, выиграла чемпионат мира и оказалась в одном недочете аргентинского вратаря Мартинеса от второй победы. Мбаппе стоило перейти в «Реал», чтобы разрывать линии обороны вместе с Беллингемом. Но даже в ПСЖ в плохом состоянии форвард забил 7 голов в семи матчах чемпионата Франции. Надеемся, Килиан не повторит ошибки разгильдяев Роналдиньо и Неймара, останется профессионалом и грамотно выберет новый клуб.

Ла Лига. Джуд Беллингем («Реал»)

Немного пугает волна обожания Джуда, ведь молодым игрокам подобное внимание часто вредит. У Холанда холодная голова, поэтому норвежец заявил, что излишнее давление и вечное желание закрутить футбольный сюжет вокруг его скромной персоны начинает бесить. Беллингем из другого теста. В Дортмунде напарники считали его высокомерным. Так и есть. Джуд на вопрос англичан о том, когда поиграет в АПЛ , отвечает, что пусть ищут другого. Собирается в ближайшие девять сезонов бегать от соперников «Реала» в Примере. Круто, что наглый Беллингем попал в команду, где таких ребят обожают. Молодой Роналду после первых удачных сезонов в Мадриде тоже не скромничал. Беллингему рано ставить себя в один ряд с великими игроками, но Джуд красавчик на старте сезона. Забил 8 голов и сделал 2 ассиста в Ла Лиге, а ещё не забыл о результативных действиях в Лиге чемпионов.