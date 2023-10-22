В «Спартаке» заявили, что Абаскаль ко всем относится одинаково

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вчера, 13:42

Глава пресс-службы «Спартака» ответил на слухи о том, что главный тренер «красно-белых» по-разному относится к россиянам и иностранцам.

Задам вам встречный вопрос. Отъезд Николсона и Бальде — это «особое» отношение к легионерам? Конечно, нет. Отношение ко всем одинаковое.

Ранее Зеленов сообщил, что Роман Зобнин пропустит игру 12-го тура против «Пари НН», которая состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.