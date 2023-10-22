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В «Спартаке» заявили, что Абаскаль ко всем относится одинаково

вчера, 13:42

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на слухи о том, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль по-разному относится к россиянам и иностранцам.

Задам вам встречный вопрос. Отъезд Николсона и Бальде — это «особое» отношение к легионерам? Конечно, нет. Отношение ко всем одинаковое.

Ранее Зеленов сообщил, что Роман Зобнин пропустит игру 12-го тура против «Пари НН», которая состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 17:08
Ко всем одинаково - все до лампочки.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:17
Отъезд Николсона и Бальде был связан с тем, что это по сути бесполезные игроки с высокой зарплатой.
Зачем их вообще покупали?
По ним я сразу подобный прогноз давал, который оправдался полностью.
Так вот я то думал, что их в аренду отдали из-за того, что они не нужны, но оказывается есть ещё какое то "«особое» отношение"...
Если против Спартака нет заговора, то в самом Спартаке найдутся люди, которые организуют и возглавят этот заговор, главное, что бы он был!
lotsman
lotsman
вчера в 13:51
Кухонные разборки всегда нужно оставлять в пределах кухни. А мусор выносить в мусоросборник, а не разбрасывать по ветру.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:48
Обычные семейные сцены и не более.
pomor45
pomor45
вчера в 13:46
В таком случае возникают вопросы к бузотёрам: "Пошто воду мутите, ребята? Чего добиваетесь?"
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:44
Человек априори относится ко всем по разному. Это вполне естественно.
Гость
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