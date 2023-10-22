В «Спартаке» заявили, что Абаскаль ко всем относится одинаково

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на слухи о том, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль по-разному относится к россиянам и иностранцам.
Задам вам встречный вопрос. Отъезд Николсона и Бальде — это «особое» отношение к легионерам? Конечно, нет. Отношение ко всем одинаковое.
Ранее Зеленов сообщил, что Роман Зобнин пропустит игру 12-го тура против «Пари НН», которая состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.
Зачем их вообще покупали?
По ним я сразу подобный прогноз давал, который оправдался полностью.
Так вот я то думал, что их в аренду отдали из-за того, что они не нужны, но оказывается есть ещё какое то "«особое» отношение"...
Если против Спартака нет заговора, то в самом Спартаке найдутся люди, которые организуют и возглавят этот заговор, главное, что бы он был!
Зачем их вообще покупали?
По ним я сразу подобный прогноз давал, который оправдался полностью.
Так вот я то думал, что их в аренду отдали из-за того, что они не нужны, но оказывается есть ещё какое то "«особое» отношение"...
Если против Спартака нет заговора, то в самом Спартаке найдутся люди, которые организуют и возглавят этот заговор, главное, что бы он был!