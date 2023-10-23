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Бывший тренер «Фейеноорда» возглавил «Шахтёр»

23 октября 2023, 18:57

Бывший помощник тренера «Фейеноорда» Марино Пусич стал новым наставником «Шахтёра».

Стороны согласовали условия сотрудничества, официально об этом объявят во вторник.

Ранее исполняющим обязанности рулевого был Дарио Срна.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
23 октября в 20:22
Первый раз слышу.
Скорее всего обещали большие деньги.
Capral
Capral
23 октября в 19:57
Не знаю такого, но он, мне уже не нравится. Впрочем, кто сейчас поедет в Украину...
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