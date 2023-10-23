Бывший тренер «Фейеноорда» возглавил «Шахтёр»

Бывший помощник тренера «Фейеноорда» Марино Пусич стал новым наставником «Шахтёра».
Стороны согласовали условия сотрудничества, официально об этом объявят во вторник.
Ранее исполняющим обязанности рулевого был Дарио Срна.
Бывший помощник тренера «Фейеноорда» Марино Пусич стал новым наставником «Шахтёра».
Стороны согласовали условия сотрудничества, официально об этом объявят во вторник.
Ранее исполняющим обязанности рулевого был Дарио Срна.
Скорее всего обещали большие деньги.
Скорее всего обещали большие деньги.