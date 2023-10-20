Гвардиола назвал следующего тренера «Манчестер Сити»

1697799638

вчера, 14:00

Главный тренер «Манчестер Сити» уже знает, кто будет новым наставником «горожан».

По данным источника, во время выездного матча против «Брайтона» в прошлом сезоне испанский специалист сказал нескольким футболистам соперника: «Это следующий тренер „Манчестер Сити“».

Во время этих слов Гвардиола кивнул в сторону наставника «Брайтона» .