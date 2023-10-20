Гвардиола назвал следующего тренера «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже знает, кто будет новым наставником «горожан».
По данным источника, во время выездного матча против «Брайтона» в прошлом сезоне испанский специалист сказал нескольким футболистам соперника: «Это следующий тренер „Манчестер Сити“».
Во время этих слов Гвардиола кивнул в сторону наставника «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Жест Гварда в сторону Де Дзерби, расцениваю не более, чем дружеский комплимент. А вобщем, поглядим...
Жест Гварда в сторону Де Дзерби, расцениваю не более, чем дружеский комплимент. А вобщем, поглядим...