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Гвардиола назвал следующего тренера «Манчестер Сити»

вчера, 14:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже знает, кто будет новым наставником «горожан».

По данным источника, во время выездного матча против «Брайтона» в прошлом сезоне испанский специалист сказал нескольким футболистам соперника: «Это следующий тренер „Манчестер Сити“».

Во время этих слов Гвардиола кивнул в сторону наставника «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 00:13, ред.
Я не видел его работу после Шахтера, но охотно вам верю. Мне он памятен тем, что после того, как бездарный португал убивал Шахтер, пришел Де Дзерби и поднял команду на новую высоту! Шахтер заиграл остро, комбинационно! И даже несмотря на то, что в ЛЧ команда выступила неудачно, впечатления об игре остались очень приятные!!!
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:59
А он примерно через месяц после ухода из Шахтера в Брайтон и перебрался.

А лично мне он запомнился по работе с Сассуоло. Команда, конечно, не всегда играла хорошо... но абсолютно всегда играла ярко
протон
протон
вчера в 20:49
соглашусь) мне кажется они даже чем то похожи на бровке)
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:57
Спорить не буду- соглашусь!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
bashnat013
bashnat013
вчера в 18:48
Лучше может только Леонид Слуцкий
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
Дружище на тот момент Бавария Хайнкеса сделала требл, это была машина, которая проходила всех в ЛЧ и Гвардиоле досталась очень сильная команда. Руководство Баварии даже изменила дизайн формы в полоску как у Барсы для Гвардиолы чтобы он выиграл ЛЧ. Даже было такое суеверие. И смешно то, что Гвардиолу обыграла Барса в полуфинале ЛЧ.
Пеп хороший тренер, но все таки многие преувеличают когда говорят что он самый лучший тренер и как факты преподносят количество трофеев когда Пеп принимал готовые команды бесперебойно штампуя трофеи и это играет в злую шутку. И то что Пеп не смог преодолеть 1/4 с МС не случайно.
Это просто мнение и факты которые могут объяснить всю ситуацию о шарлатанстве )
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 16:54
Спасибо, теперь понятно!!!
Если говорить о Баварии, я немного в курсе, то, Бавария, на момент прихода Гварда не была готовой командой и именно Гвардиола вернул клубу утраченное чемпионство. Всегда приятно с Вами общаться, узнавать много нового!!!

За информацию- спасибо!!! Теперь буду знать! Спасибо!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:49
Это пошло после полуфинального матча с Челси в 2009-м году, когда Пеп прошел Челси под вопросом. Ну и это прозвище усилилось после того как Пеп принял Баварию и не выиграл с ней ЛЧ, а потом МС, где долгие годы команду считали фаворитом в ЛЧ, но они не могли преодолеть 1/4 ЛЧ. И вообще Пеп принимал готовые команды и это тоже как-то связано с этим.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:14
Ах вот как, фаны значит называют. Жаль, я то думал получть от вас более развернутый ответ... Ну и на том спасибо.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:06
оу, ну его так давно называют "лысый шарлатан". После чего конкретно пошло я уже не вспомню. Наверно фаны барсы лучше ответят на этот вопрос, или реала
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:01
А почему шарлатан, можете объяснить?
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:52
О как.... Пеп уже тренеров назначает....
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:47
Не, там нет богатых клубов сейчас)
Capral
Capral
вчера в 14:46
Де Дзерби очень толково работал в Шахтере. Поставил игру, стабилизировал состав. После себя оставил очень приятное впечатление. И если не ошибаюсь, именно он открыл Мудрика. После ухода из Шахты за его работой не следил, не имею информации. Но на мой взгляд, пока еще, для работы в таком клубе как МС- не готов, тем более, сразу после Гварда... Но, если он действительно станет наставником этой команды- пожелаю ему только Удачи!!!

Жест Гварда в сторону Де Дзерби, расцениваю не более, чем дружеский комплимент. А вобщем, поглядим...
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:44
Ну а что, Роберто ставит интересный футбол с игроками классом ниже, чем с теми, кем работает Пеп, так что вполне хороший вариант
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:33
И когда это будет? Куда сам шарлатан отправится? В Италию может?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:09
Гвардиола назвал следующего тренера «Манчестер Сити»
Ну, как назвал... кивнул!
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