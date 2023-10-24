ЦСКА будет знакомить болельщиков с культурой стран футболистов клуба

ЦСКА собирается посвятить ближайшие домашние матчи знакомству фанатов с культурой стран, гражданами которых являются футболисты команды. В заявлении клуба сказано:
У нас многонациональная команда – за «красно-синих» выступают игроки из Узбекистана, Сербии, Бразилии, Чили, и на ближайших играх мы хотим познакомить вас с культурными особенностями этих стран!
Игра с «Краснодаром» будет посвящена культуре Узбекистана, поединок с «Оренбургом» пройдет с оттенком Сербии, а встреча с «Пари НН» будет дополнена колоритом Бразилии и Чили.
Начало игры корейские болельщики сопроводили потрясающим исполнением, всем стадионом, песни «Белла чао»...
Начало игры корейские болельщики сопроводили потрясающим исполнением, всем стадионом, песни «Белла чао»...
Конечно просветительская деятельность приветствуется, но не мешало бы вначале уделить внимание не зарубежным странам, а истории родного клуба...
Конечно просветительская деятельность приветствуется, но не мешало бы вначале уделить внимание не зарубежным странам, а истории родного клуба...
Думаю болельщики останутся рады такой заботой руководства клуба.
Думаю болельщики останутся рады такой заботой руководства клуба.
https://youtu.be/fVPD_ZY20qM?feature=shared
Другим клубам не мешало бы перенять её.
Другим клубам не мешало бы перенять её.