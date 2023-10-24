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ЦСКА будет знакомить болельщиков с культурой стран футболистов клуба

24 октября 2023, 20:38

ЦСКА собирается посвятить ближайшие домашние матчи знакомству фанатов с культурой стран, гражданами которых являются футболисты команды. В заявлении клуба сказано:

У нас многонациональная команда – за «красно-синих» выступают игроки из Узбекистана, Сербии, Бразилии, Чили, и на ближайших играх мы хотим познакомить вас с культурными особенностями этих стран!

Игра с «Краснодаром» будет посвящена культуре Узбекистана, поединок с «Оренбургом» пройдет с оттенком Сербии, а встреча с «Пари НН» будет дополнена колоритом Бразилии и Чили.

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Шуnя771
Шуnя771
25 октября в 13:20
Сейчас началась игра в Лиге Чемпионов Азии между южнокорейским Инчхон Юнайдет и китайским Шаньдунь Л.
Начало игры корейские болельщики сопроводили потрясающим исполнением, всем стадионом, песни «Белла чао»...
Шуnя771
Шуnя771
25 октября в 07:46
А ещё не помешало бы поработать с "фанатами" по вопросам культуры поведения на стадионах, во время матчей!)
Конечно просветительская деятельность приветствуется, но не мешало бы вначале уделить внимание не зарубежным странам, а истории родного клуба...
Байкал-38
Байкал-38
25 октября в 04:41
Накормят болельщиков фруктами и восточными сладостями, угостят шашлыком из баранины и деликатесной домашней колбасой из конины.
Думаю болельщики останутся рады такой заботой руководства клуба.


Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
24 октября в 21:34
Зениту проще всех)...

Balbes77773
Balbes77773
24 октября в 21:23
Ребята,надо забивать,а не знакомить!я погуглю,что там в Узбекистане и Чили сам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 октября в 21:03
Хорошая инициатива, болельщики будут только рады.
Другим клубам не мешало бы перенять её.
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 20:53
хмм...любопытно. Но лучше футболом займитесь и начните выигрывать
Гость
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