ЦСКА будет знакомить болельщиков с культурой стран футболистов клуба

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24 октября 2023, 20:38

ЦСКА собирается посвятить ближайшие домашние матчи знакомству фанатов с культурой стран, гражданами которых являются футболисты команды. В заявлении клуба сказано:

У нас многонациональная команда – за «красно-синих» выступают игроки из Узбекистана, Сербии, Бразилии, Чили, и на ближайших играх мы хотим познакомить вас с культурными особенностями этих стран!

Игра с «Краснодаром» будет посвящена культуре Узбекистана, поединок с «Оренбургом» пройдет с оттенком Сербии, а встреча с «Пари НН» будет дополнена колоритом Бразилии и Чили.