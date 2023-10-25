«Реал» ведёт переговоры с Анчелотти о продлении контракта

«Реал» хочет сохранить главного тренера Карло Анчелотти.
По информации источника, стороны ведут переговоры о продлении контракта.
Неоднократно в СМИ появлялись слухи о том, что специалист возглавит сборную Бразилии, итальянец на них отреагировал.
«Реал» хочет сохранить главного тренера Карло Анчелотти.
По информации источника, стороны ведут переговоры о продлении контракта.
Неоднократно в СМИ появлялись слухи о том, что специалист возглавит сборную Бразилии, итальянец на них отреагировал.
Анчелотти уже нашел себе работу.
Анчелотти уже нашел себе работу.
И кандидаты уже есть на его место (Хаби Алонсо, Зидан, Рауль)
И кандидаты уже есть на его место (Хаби Алонсо, Зидан, Рауль)