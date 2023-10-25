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«Реал» ведёт переговоры с Анчелотти о продлении контракта

25 октября 2023, 08:48

«Реал» хочет сохранить главного тренера Карло Анчелотти.

По информации источника, стороны ведут переговоры о продлении контракта.

Неоднократно в СМИ появлялись слухи о том, что специалист возглавит сборную Бразилии, итальянец на них отреагировал.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 октября в 12:25
Это все брехня...
Анчелотти уже нашел себе работу.
Grizly88
Grizly88
25 октября в 10:10
Утку пустили
9yjyu4qfzeef
9yjyu4qfzeef
25 октября в 09:41
Считаю это выгодно для всех
протон
протон
25 октября в 09:38
Проблема Реала (и Анчелотти соответственно) в том, что некоторые позиции на поле перегружены излишней конкуренцией, а некоторые вообще не укомплектованы. Поэтому всерьез спрашивать с Анчелотти за результат невозможно при таких кадровых перекосах. Озвученные планы на ТО лета 24 года показывают, что все эти проблемы в клубе осознаются. При этом в Реале традиционно ждут от ГТ, что он своей работой в большой степени нивелирует эти проблемы. Со всей вытекающей ответственностью для самого ГТ в случае отрицательного результата (в этом сезоне это прежде всего ЛЛ).
kazakoff
kazakoff
25 октября в 09:23
Карло хитрит скорее всего, пора за сборную браться
И кандидаты уже есть на его место (Хаби Алонсо, Зидан, Рауль)
ABir
ABir
25 октября в 09:13
Интересный разворот событий, а писали, что вот уже Зидан шнурки погладил.
VeniaminS
VeniaminS
25 октября в 09:06
Придется Реалу раскошелиться,коней на переправе не меняют!
Scorp689
Scorp689
25 октября в 08:59
64,5 года... Всего добился и всем доказал... Пора в Саудовскую медиа лигу на суперский контракт...
Варвар7
Варвар7
25 октября в 08:56
Ну , что интересное развитие событий нас ожидает - уже многие " отправили" Карло в Бразилию, а тут вот какой поворот.
нечитайло
нечитайло
25 октября в 08:55
если всех устраивает,только за
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