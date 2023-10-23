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Мхитарян дал комментарий на тему нового контракта с «Интером»

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протон
протон
24 октября в 00:34
Молодец, Генрих - деньги это не самое главное в жизни.
Смотрите молодежь и учитесь преданности Паоло Мальдини, Игоря Акинфеева, Егора Титова, Икера Касильяса (2 последних заканчивали карьеру не своих родных клубах, не по своей инициативе) и некоторых других игроков.
Да, Мхитарян поиграл в разных командах, известных европейских, но возможно под конец карьеры нашел ту, которая наиболее подходит ему..
Capral
Capral
23 октября в 22:30, ред.
    stanichnik
    stanichnik
    23 октября в 20:58, ред.
    В январе следующего года уже стукнет тридцать пять и надеяться на новый контракт наверное уже весьма проблематично, хотя, если продолжит и дальше забивать, как в дерби с самым принципиальным соперником(два гола в ворота Милана) и раздавать голевые передачи(тоже две) в девяти матчах, что для игрока средней линии весьма хороший показатель, то на годик возможно и продлят. Главное чтобы без серьёзных травм и повреждений. Болейте за своих, а не против чужих!
    Capral
    Capral
    23 октября в 20:33, ред.
    Всегда, когда вижу Мхитаряна или слышу о нем- всегда вспоминаю его блистательную игру, и прежде всего в Шахтерe!!! Надо отдать должное Луческу, именно он, его воспитал, именно, он- дал ему путевку в футбольную жизнь!!! Но, я помню, когда Генрих только появился в Шахте, у него ничего не клеилось... Фанаты его ругали, требовали его продать и тп. Но уже через несколько месяцев, гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя, и Мхитарян заиграл!!! Он стал мозговым центром Шахтера, раздавал и забивал!!! Вообще же, в то время, в команде собралась просто фантастическая компания, и незря в те годы, Шахтер- пять лет подряд становился чемпионом Украины не зная себе равных!!!!!!! А ведь в те годы, ЧУ был достаточно сильным. Днепр играл в финале ЛЕ, киевское Динамо выступало в ЛЧ, да и остальные украинские команды регулярно играли в еврокубках.

    Но вот, что не красит Мхитаряна, это его фактическое бегство из Шахтера. Мутная история... Ну а в Германии, был новый ярчайший период Мхитаряна!!! Я не люблю немецкий футбол, но про Генриха вещали из всех утюгов, поэтому не заметить его было невозможно!!! Ярчайшая пресса из Дортмунда, великолепная игра, и... вдруг травма, которая, как отмечала немецкая печать отложила существенный отпечаток на игру Мхитаряна... В дальнейшем, за его футболом не следил. Слышал конечно, но большого представления о его игре уже не имел. В любом случае, от души- желаю Мхитаряну всяческих благ, и не только в футболе!!! Он- этого достоин!!!
    Roger Young
    Roger Young
    23 октября в 20:26, ред.
    Интересный игрок, наблюдал за развитием его карьеры с донецкого Шахтера. Удивительно, что при такой футбольной биографии нигде в топ-5 не смог стать чемпионом страны и кубок взял только здесь в Интере.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    23 октября в 20:20
    Главное, чтобы клуб захотел этого.
    Варвар7
    Варвар7
    23 октября в 20:13
    Генрих если счастлив - так оставайся, в чём же дело?)))
    нечитайло
    нечитайло
    23 октября в 20:05
    все в твоих ногах
    Гость
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