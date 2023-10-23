Мхитарян дал комментарий на тему нового контракта с «Интером»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о возможном подписании нового соглашения с клубом.
Я счастлив в «Интере», мне здесь очень хорошо. Планирую остаться в команде.
Нынешний договор игрока с коллективом рассчитан до 2024 года.
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о возможном подписании нового соглашения с клубом.
Я счастлив в «Интере», мне здесь очень хорошо. Планирую остаться в команде.
Нынешний договор игрока с коллективом рассчитан до 2024 года.
Но вот, что не красит Мхитаряна, это его фактическое бегство из Шахтера. Мутная история... Ну а в Германии, был новый ярчайший период Мхитаряна!!! Я не люблю немецкий футбол, но про Генриха вещали из всех утюгов, поэтому не заметить его было невозможно!!! Ярчайшая пресса из Дортмунда, великолепная игра, и... вдруг травма, которая, как отмечала немецкая печать отложила существенный отпечаток на игру Мхитаряна... В дальнейшем, за его футболом не следил. Слышал конечно, но большого представления о его игре уже не имел. В любом случае, от души- желаю Мхитаряну всяческих благ, и не только в футболе!!! Он- этого достоин!!!
Но вот, что не красит Мхитаряна, это его фактическое бегство из Шахтера. Мутная история... Ну а в Германии, был новый ярчайший период Мхитаряна!!! Я не люблю немецкий футбол, но про Генриха вещали из всех утюгов, поэтому не заметить его было невозможно!!! Ярчайшая пресса из Дортмунда, великолепная игра, и... вдруг травма, которая, как отмечала немецкая печать отложила существенный отпечаток на игру Мхитаряна... В дальнейшем, за его футболом не следил. Слышал конечно, но большого представления о его игре уже не имел. В любом случае, от души- желаю Мхитаряну всяческих благ, и не только в футболе!!! Он- этого достоин!!!