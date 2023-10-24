«Спартак» не будет разговаривать с Джикией о контракте до зимы. Вопрос – нужен ли капитан клубу

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24 октября 2023, 18:31

Есть причины задуматься.

В «Спартаке» у Георгия Джикии сложилась непростая ситуация. Капитан и лидер раздевалки оказался на скамейке, вокруг команды образовалась нездоровая атмосфера. Предстоящим летом у защитника истекает контракт – в переговоры вступят не раньше зимы. До этого момента есть время обдумать – стоит ли вообще предлагать соглашение и если да, то на каких условиях.

За новый контракт. Георгий – лидер раздевалки

«Красно-белым» жизненно необходим стержень – а ментальных лидеров в коллективе по пальцам одной руки пересчитать. И центральный защитник один из них. Не Соболеву же доверять руководить раздевалкой – он слишком импульсивен, неуправляем на поле. Зобнин тоже потерял себя, Литвинову ещё надо набраться опыта, Бабичу – как минимум несколько лет провести в коллективе.

Джикия же – идеальный капитан. Рассудительный (до сих пор не отметился едкими комментариями после попадания на скамейку, пытается сгладить углы вокруг ситуации в раздевалке). Лишним такой актив точно не будет – москвичам порой критически не хватает характера.

Против. Давно перестал прогрессировать

Но в игровом плане 29-летний центрдэф давно ничего не даёт команде. Это показательный пример, что происходит с игроками, если они не отправляются в Европу за новым вызовом. В «Спартаке» в какой-то момент у Георгия попросту не осталось конкурентов, а Жиго отлично маскировал его слабости.

Толчка для роста не было – и это происходило на протяжении нескольких лет. Поэтому к приезду Бабича Джикию часто критиковали – и по этой причине серб без проблем вытеснил его из стартового состава. Дальше вопрос в том, заставит ли это прогрессировать защитника. Если да, Георгий сможет задержаться в топ-клубе. Если же нет – не за горами стремительное падение.

За новый контракт. Глубина скамейки и польза на какой-то срок

Когда футболист длительное время играет в топ-клубе, у него появляется определённая марка качества – ниже он точно не упадёт. Джикия всё равно получает игровую практику – сейчас, правда, не в чемпионате, но в Кубке. Значит, он точно не потеряет тонус – и в какой-то момент может вновь вернуться в старт на игры Премьер-Лиги.

Всё в футболе изменчиво – кто-то из пары Бабич-Дуарте может получить травму, либо им понадобится отдых. Георгий сможет выйти на поле, не допустив ощутимой потери в качестве. Это уже необходимость ротации – для неё необходима не только глубина скамейки, но и качественные сменщики.

Против. Есть замена

Правда, для качественной ротации в центре обороны золотой стандарт – 4 исполнителя (если меньше – повторится ситуация, как в «Баварии»). Держать больше – вопрос целесообразности. Георгий – уже не игрок старта на матчи чемпионата. Срджан примерно такой же по набору качеств и габаритам – при этом на голову выше. Прежде всего, свежее – в Россию приехал недавно, поэтому какое-то время вопросов к мотивации не будет. Грамотнее размещается, выгрызает мяч, при этом скоростной – это необходимо для сверхатакующего «Спартака».

Во всех этих аспектах Джикия проигрывает. И в то же время лидером раздевалки он быть не перестал. Поэтому на существенное сокращение зарплаты – более подходящее для не железобетонного игрока старта – не пойдет. Переговоры по условиям будут продвигаться тяжело.

За новый контракт. Возможность дальнейшей продажи

Повторять историю с Зелимханом Бакаевым никто не хочет. Понятно, что Джикия обошёлся москвичам не так дорого – по оценкам портала Transfermarkt, «Амкар» получил 2,35 млн евро. Эту сумму центрдэф полностью окупил.

Но отпускать капитана свободным агентом – шаг не эффективный и негативный для имиджа «красно-белых». Защитнику только 29 лет – он ещё может пригодиться любому коллективу РПЛ . Поэтому можно договориться о более скромном контракте, а в случае интереса от других команд согласовать трансфер на выгодных для себя условиях. Всяко лучше, чем смотреть, как недавний лидер бесплатно меняет клубную прописку.

Против. Джикия на скамейке – лишний повод для конфликтов

По последним инсайдам, в «Спартаке» образовались два лагеря – легионеры и россияне. Это и логично – Абаскаль упорно не хотел выпускать в старте на игры чемпионата Пруцева, часто оставлял в запасе Зиньковского, Литвинова задвинул в резерв. При этом регулярно давал практику Мартинсу, стагнирующему Мозесу, иногда не заметному Бонгонде. Последовательности в решениях Абаскаля не наблюдалось.

Недавно отстранён был Александр Соболев. Пошли слухи, что форвард конфликтует с тренером, одна из причин – кадровая политика. В этом вероятном конфликте Джикия на скамейке – дополнительный раздражитель, который сильнее разгоняет ситуацию. Даже если сам игрок этого не хочет – чтобы не продолжать нагнетать, иногда нужны решительные меры.

Итог. Опытный защитник лишним не будет – но нужны более выгодные условия

Оставлять зарплату Джикии на прежнем уровне точно нельзя. Он продолжает стагнировать, потерял место в старте – даже если отвоюет его обратно, нет гарантий стабильности. Когда так много переменных, оклад на уровне ключевого игрока клуба не дают. Остаётся надеяться, что и представители защитника, как и сам футболист, это понимают.