«Атлетико» ушёл от поражения в матче против «Селтика»

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25 октября 2023, 23:58

«Селтик» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Селтика» Киого Фурухаси. На 25-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не реализовал пенальти, однако тут же исправил свою ошибку. На 28-й минуте Луис Пальма снова вывел «Селтик» вперёд. На 53-й минуте нападающий «Атлетико» Альваро Мората сравнял счёт. На 82-й минуте полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль получил красную карточку.

«Селтик» идёт на 4-м месте в группе Е (1 очко), «Атлетико» занимает 2-е место (5 очков).