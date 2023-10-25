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«Атлетико» ушёл от поражения в матче против «Селтика»

25 октября 2023, 23:58
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Селтик» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Селтика» Киого Фурухаси. На 25-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не реализовал пенальти, однако тут же исправил свою ошибку. На 28-й минуте Луис Пальма снова вывел «Селтик» вперёд. На 53-й минуте нападающий «Атлетико» Альваро Мората сравнял счёт. На 82-й минуте полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль получил красную карточку.

«Селтик» идёт на 4-м месте в группе Е (1 очко), «Атлетико» занимает 2-е место (5 очков).

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Стадион «Селтик Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 08:49
Гризман и напортачил с пенальти, но свой гол все же положил. По любому герой матча, и главная фигура в Атлетико
9wejj8yuy3cv
9wejj8yuy3cv
вчера в 07:43
Матрасики стали много пропускать, хорошо хоть успевают отыгрываться последнее время
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 07:16, ред.
Селтик неожиданно для меня, удивил двумя забитыми голами.
ДСА
ДСА
вчера в 07:12
Для Селтика - это большое достижение.
Валерыч
Валерыч
вчера в 04:37
Боевая ничья - довольно неожиданный результат.
Атлетико - традиционно сильная и мощная команда,
казалось бы должна была без проблем обыгрывать Селтик
даже в гостях. Но случилось, то что случилось. Селтик с хорошим
боевым настроем вышел на игру и мог даже победить,
будь чуть поудачливее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 03:04
А ведь могли и не уходить от поражения, а выигрывать .
протон
протон
вчера в 01:25
Весьма интересный расклад в группе, шотландцы молодцы сегодня
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 00:21
Молодцы какие, ушли от поражения с клубом уровня середины таблицы чемпионшипа. Не ожидал, что Селтик забьет вообще
nubom
nubom
вчера в 00:17
Матч не смотрел, но рад...
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 23:59
Подкачали атлеты сегодня, ждал победы их
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